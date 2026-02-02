Nemzeti Sportrádió

Alcaraz kihagyja a rotterdami tornát, Marozsán és Fucsovics nem

2026.02.02. 21:03
Carlos Alcaraz és az Australian Open győztesének járó trófea (Fotó: Getty Images)
A világelső Carlos Alcaraz nem indul az egy hét múlva kezdődő rotterdami kemény pályás férfi tenisztornán, amelynek mezőnyében ott lesz Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is.

 

A közel 2.5 millió euró (951 millió forint) összdíjazású viadal honlapja szerint a címvédő spanyol játékosnak „az elmúlt két hét erőfeszítései után több időre van szüksége a visszatéréshez”.

Alcaraz vasárnap megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot, ezzel a legfiatalabb teniszező lett, aki teljesítette az úgynevezett karrier Grand Slamet, azaz mind a négy nagy tornán diadalmaskodott legalább egyszer.

„Miután beszéltem a csapatommal, meg kellett hoznom azt a nehéz döntést, hogy visszalépek a rotterdami versenytől. Pihenésre van szükségem a hosszú melbourne-i mérkőzéssorozat után” – mondta Alcaraz.

A 22 éves spanyol távollétében a német Alexander Zverev lesz az első kiemelt. A nevezések alapján a mezőnyben szerepel majd többek között Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Alekszandr Bublik, Jack Draper, Danyiil Medvegyev, Stan Wawrinka, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is.

 

