Alcaraz kihagyja a rotterdami tornát, Marozsán és Fucsovics nem

A közel 2.5 millió euró (951 millió forint) összdíjazású viadal honlapja szerint a címvédő spanyol játékosnak „az elmúlt két hét erőfeszítései után több időre van szüksége a visszatéréshez”.

Alcaraz vasárnap megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot, ezzel a legfiatalabb teniszező lett, aki teljesítette az úgynevezett karrier Grand Slamet, azaz mind a négy nagy tornán diadalmaskodott legalább egyszer.

„Miután beszéltem a csapatommal, meg kellett hoznom azt a nehéz döntést, hogy visszalépek a rotterdami versenytől. Pihenésre van szükségem a hosszú melbourne-i mérkőzéssorozat után” – mondta Alcaraz.

A 22 éves spanyol távollétében a német Alexander Zverev lesz az első kiemelt. A nevezések alapján a mezőnyben szerepel majd többek között Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Alekszandr Bublik, Jack Draper, Danyiil Medvegyev, Stan Wawrinka, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is.