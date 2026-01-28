Szoboszlai bekerült a PL-forduló legjobb tizenegyébe a WhoScorednál

A bajnoki címvédő Liverpool 2026-ban még nem nyert a Premier League-ben. Legutóbb, a 23. fordulóban, Tóth Alex debütálásán a Bournemouth 3–2-re nyert Arne Slot csapata ellen. A Liverpool legjobbja Szoboszlai Dominik volt, aki góllal és gólpasszal segítette együttesét. A magyar válogatott csapatkapitánya 8.41-es értékelést kapott a WhoScorednál, ezzel bekerült a forduló csapatába is. Nála csak Emiliano Martínez (Aston Villa) és Wilson Odobert (Tottenham) kapott magasabb értékelést.

„87 labdaérintéssel – ami a második legtöbb volt a mérkőzésen – Szoboszlai irányította a játékot a középpályáról. Három kulcspassza és 87 százalékos passzpontossága is mutatja a meccsre gyakorolt hatását. Bár a Liverpool végül a hajrában kapott gól következtében kikapott, Szoboszlai teljesítménye aláhúzta fontosságát a csapaton belül” – írja a WhoScored a találkozó emberének választott Szoboszlairól.

SZOBOSZLAI GÓLPASSZA

SZOBOSZLAI GÓLJA

PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

Január 24., szombat

West Ham United–Sunderland 3–1

Burnley–Tottenham Hotspur 2–2

Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0

AFC Bournemouth–Liverpool 3–2

Január 25., vasárnap

Brentford–Nottingham Forest 0–2

Newcastle United–Aston Villa 0–2

Crystal Palace–Chelsea 1–3

Arsenal–Manchester United 2–3

Január 26., hétfő

Everton–Leeds United 1–1