Szoboszlai bekerült a PL-forduló legjobb tizenegyébe a WhoScorednál

2026.01.28. 11:41
Szoboszlai Dominik remek teljesítményt nyújtott a Bournemouth otthonában (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett, a Liverpool mégis 3–2-es vereséget szenvedett a Bournemouth elleni hétvégi angol bajnokin. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya teljesítményével bekerült a forduló legjobb csapatába a WhoScorednál.

A bajnoki címvédő Liverpool 2026-ban még nem nyert a Premier League-ben. Legutóbb, a 23. fordulóban, Tóth Alex debütálásán a Bournemouth 3–2-re nyert Arne Slot csapata ellen. A Liverpool legjobbja Szoboszlai Dominik volt, aki góllal és gólpasszal segítette együttesét. A magyar válogatott csapatkapitánya 8.41-es értékelést kapott a WhoScorednál, ezzel bekerült a forduló csapatába is. Nála csak Emiliano Martínez (Aston Villa) és Wilson Odobert (Tottenham) kapott magasabb értékelést.

„87 labdaérintéssel – ami a második legtöbb volt a mérkőzésen – Szoboszlai irányította a játékot a középpályáról. Három kulcspassza és 87 százalékos passzpontossága is mutatja a meccsre gyakorolt hatását. Bár a Liverpool végül a hajrában kapott gól következtében kikapott, Szoboszlai teljesítménye aláhúzta fontosságát a csapaton belül” írja a WhoScored a találkozó emberének választott Szoboszlairól.

SZOBOSZLAI GÓLPASSZA

SZOBOSZLAI GÓLJA

PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
Január 24., szombat
West Ham United–Sunderland 3–1
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2
Január 25., vasárnap
Brentford–Nottingham Forest 0–2
Newcastle United–Aston Villa 0–2
Crystal Palace–Chelsea 1–3
Arsenal–Manchester United 2–3
Január 26., hétfő
Everton–Leeds United 1–1

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal23155342–17+25 50 
2. Manchester City23144547–21+26 46 
3. Aston Villa23144535–25+10 46 
4. Manchester United23108541–34+7 38 
5. Chelsea23107638–24+14 37 
6. Liverpool23106735–32+3 36 
7. Fulham23104931–3134 
8. Brentford231031035–32+3 33 
9. Newcastle2396832–29+3 33 
10. Everton2396825–26–1 33 
11. Sunderland2389624–26–2 33 
12. Brighton & Hove Albion2379733–31+2 30 
13. Bournemouth2379738–43–5 30 
14. Tottenham2377933–31+2 28 
15. Crystal Palace2377924–28–4 28 
16. Leeds United2368931–38–7 26 
17. Nottingham Forest23741223–34–11 25 
18. West Ham23551327–45–18 20 
19. Burnley23361425–44–19 15 
20. Wolverhampton23151715–43–28 

 

 

