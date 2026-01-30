Két világ között: miért más a Liverpool Európában, mint Angliában?

ÚJFENT BEBIZONYOSODOTT, amit eddig már többször is láthattunk az idényben: a Liverpool képes a legszebb arcát mutatni közvetlenül azután, hogy reménytelennek tűnik a produkciója. Arne Slot csapata a naptári évet négy döntetlennel kezdte a bajnokságban, majd legutóbb a Bournemouth otthonában ki is kapott, viszont a Premier League küzdelmei közé beékelődő kupakötelezettségeit rendre kiváló játékokkal teljesítette. Tény, ez utóbbiakat tekintve kevésbé acélos ellenfelek is feltűntek (például a harmadosztályú Barn­sley az FA-kupában), de egyrészt a mutatott játék, másrészt a bajnokságban fájóan hiányzó gólok miatt szinte összehasonlíthatatlan a két Liverpool.

„A csapat idei teljesen eltérő szereplése a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában elsősorban annak tudható be, hogy mennyire megváltozott az angol futballstílus az elmúlt hónapokban. Arne Slot játékosai egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a fizikumra építő, hosszú bedobásokkal, lecsorgó labdákkal és pontrúgásokkal próbálkozó játékkal, amely az angol élvonal alakulatait jellemzi. Európában sokkal nyíltabb a játék, több a terület, az ellenfelek többet próbálnak futballozni, és kevésbé támaszkodnak a rögzített helyzetekre. A Liverpoolt eddig főleg azok az ellenfelek fogták meg, amelyeknek kiemelkedő a fizikai állapota” – elemezte lapunknak a kétarcúság okait Paul Gorst, a Liverpool Echo szakírója, amihez David O’Connell, a DaveOCKOP szakportál főszerkesztője a következőket tette hozzá: „Az európai porondon a legtöbb ellenfél a támadóbb játékhoz szokott, és nem áll be mélyen védekezni a Liverpool ellen, mint a PL-csapatok zöme. A Bajnokok Ligájában egyértelműen kiderült, hogy ha területhez jut az együttes, eredményes tud lenni, tehát nem a játékosok kvalitásaival van gond. Kiemelném még, hogy a Qarabag ellen Arne Slot kifejezetten jól döntött, amikor Jeremie Frimpong korai sérülését követően nem Szoboszlai Dominikot vonta hátra jobbhátvédnek, hanem Endo Vatarut küldte be, mert így megmaradt a Liverpool támadó- és tűzereje.”

Kétségtelen, hogy Szoboszlai sokkal hasznosabb, ha a középpályán játszik, igaz, a Qarabag ellen inkább szűrő volt, mint támadó, de szemben sok Premier League-mérkőzéssel, ezúttal a legtöbb csapattársa is olyan teljesítményt nyújtott, amilyen elvárható egy bajnokcsapat színeiben, amely nem mellesleg a BL-győzelemre is tör.

„A Qarabag korábban többször is bizonyította, hogy kitűnő együttes, ennek ellenére egyetlen percig sem tudott jobb lenni nálunk, és ez rengeteget számít – fogalmazott a Liverpool teljesítményével kapcsolatban Arne Slot menedzser a találkozót követő sajtótájékoztatóján. – A rögzített helyzetek kulcsszerepet játszottak a BL-szereplésünkben eddig is, és most is. Az első, majd a harmadik gólunk is ilyen szituációból született, ami teljesen más ritmust adott a meccsnek. Hirtelen hárommal vezettünk, és sokkal pozitívabban láttuk a helyzetünket, mint egy nullánál.”

Virgil van Dijkot (középen) is nehezen tudták tartani a Qarabag játékosai, a védő három gólpasszt adott (Fotó: Reuters)

A holland szakvezető szerint nemcsak a támadásokat, hanem a védekezést is kiválóan megoldotta a csapat.

„A kilencvenkettedik percben is látszott, mekkora energiát tettünk bele a védekezésbe: amikor az ellenfél elindította az első és egyetlen kontráját a második félidőben, mindenki sprintelt vissza, a csatár Federico Chiesa a saját ötösünkön belül védekezett. Mindig hangsúlyozom, ha mindkét tizenhatosnál javulunk, nagyon nehéz lesz ellenünk, de nem elég egyszer megmutatni, folyamatos jó játékra van szükség” – fogalmazott Arne Slot.

Kérdés persze, hogy ez a kétarcú Liverpool mikor lesz képes folyamatosan jól teljesíteni, de ha kizárólag az európai porondot vizsgáljuk, kifejezetten szép reményekkel vághat neki a folytatásnak a csapat, amely a harmadik helyen zárta az alapszakaszt.

„Nem gondolom, hogy a végső győzelemre sokan esélyesebbek a Liverpoolnál. Az együttes bizonyította, hogy a BL-ben jól alkalmazkodik más stílusokhoz, és idén már olyan nagyágyúkat győzött le, mint az Atlético Madrid, a Real Madrid vagy az Inter, míg a Frankfurtnak és a Qarabagnak összesen tizenegy gólt rámolt be. Szerintem minden adva van ahhoz, hogy idén messzire jusson a sorozatban” – mondta a Nemzeti Sportnak Paul Gorst, míg David O’Connell hozzáfűzte: „Senki sem írhatja le előre a Liverpoolt. Nem azt mondom, hogy biztosan megnyeri a BL-t, csak azt, hogy mindenkinek számolnia kell vele.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Liverpool FC (angol)–Qarabag (azeri) 6–0 (2–0)

Liverpool, Anfield, 60 043 néző. Vezette: Kruzliak (szlovák)

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Endo, 4.), Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai (Nallo, 75.), A. Mac Allister – Szalah, Wirtz (Ngumoha, 67.), Gakpo (Chiesa, 75.) – Ekitiké (Nyoni, 67.). Menedzser: Arne Slot

Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 68.) – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (D. Bolt, 68.), J. Montiel (Qurbanly, 85.), Zoubir (Addai, 81.) – C. Durán (Akhundzade, 68.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

Gólszerző: A. Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.), Chiesa (90.)