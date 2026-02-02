Pályakerékpáros Eb: remek napot zárt a Teutenberg család

Az európai szövetség honlapja szerint a német Teutenberg családnak különösen jól ment, Tim Torn megnyerte a férfi pontversenyt, míg nővére, Lea Lin bronzérmes lett a női kieséses számban. Az már délután eldőlt, hogy Lovassy Rómeó 1 kilométeren a 18. időt tekerte, ezzel nem jutott tovább.

PÁLYAKERÉKPÁROS EB, Konya

Férfiak. 1 km: 1. Joseph Truman (Nagy-Britannia), 2. Étienne Oliviero (Franciaország), 3. David Peterka (Csehország), ...18. Lovassy Rómeó. Pontverseny: 1. Tim Torn Teutenberg (Németország) 106 pont, 2. Conrad Haugsted (Dánia) 102, 3. Jasper De Buyst (Belgium) 98. Üldözéses csapatverseny: 1. Dánia (Norman Lasse Leth, Rodenberg Frederik Madsen, Lund Rasmus Pedersen, Aagaard Tobias Hansen), 2. Svájc (Alex Vogel, Mats Poot, Noah Bögli, Luca Bühlmann), 3. Nagy-Britannia (Oliver Wood, Matthew Bostock, William Tidball, Henry Hobbs)

Nők. Kieséses versenyszám: 1. Lotte Kopecky (Belgium), 2. Victorie Berteau (Franciaország), 3. Lea Lin Teutenberg (Németország). Üldözéses csapatverseny: 1. Nagy-Britannia (Katie Archibald, Josei Knight, Anna Morris, Millie Couzens), 2. Németország (Mieke Kröger, Lisa Klein, Laura Sussemilch, Franziska Brausse), 3. Olaszország (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli, Linda Sanarini)