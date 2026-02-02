Nemzeti Sportrádió

Tommy Paul is játszik a mieink ellen a Davis-kupában hétvégén

Vágólapra másolva!
2026.02.02. 19:19
null
Tommy Paul már Tatabányán készül (Fotó: Getty Images)
Címkék
Davis Kupa tenisz Tommy Paul
Igaznak bizonyultak a sajtóhírek, az aktuális világranglistán 22. Tommy Paul is csatlakozott a magyarok elleni, hétvégi Davis Kupa-párharcra készülő amerikai férfi teniszválogatotthoz Tatabányán.

A magyar szövetség közösségi oldala szerint a 28 éves, négyszeres ATP-tornagyőztes játékos az érkezést követően egyből a helyszínre ment és egy egyórás edzésen vetette bele magát a heti teendőkbe.

A Multifunkcionális Sportcsarnokban kialakított salakos pályát a magyarok is kipróbálták, Bardóczky Kornél együtteséből Piros Zsombor, Valkusz Máté, Fajta Péter és Füle Mátyás is két edzésen szokhatta a borítást. Az a novembert 23-i, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy Marozsán Fábiánék a 32-szeres bajnok Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda. A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a kvalifikáció második fordulójában.

A magyar válogatott tavaly februárban Montrealban 3–2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat 3–2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.

Az amerikaiak elleni csatát szombaton és vasárnap rendezik Tatabányán.

 

Davis Kupa tenisz Tommy Paul
Legfrissebb hírek

Gálfi Dalma és Udvardy Panna is kiesett párosban az ostravai tornán

Tenisz
1 órája

Novak Djokovics a rákbetegek támogatására ajánlotta fel az Australian Openen nyert pénzdíját

Tenisz
6 órája

Két magyar az első ötvenben a férfi teniszezők világranglistáján

Tenisz
9 órája

Bondár Anna nehéz győzelemmel kezdett a kolozsvári tenisztornán

Tenisz
23 órája

Udvardy Panna nyolcaddöntős, Gálfi Dalma meccslabdáról kapott ki az ostravai tenisztornán

Tenisz
23 órája

Ribakina visszavágott Szabalenkának a 2023-as döntőért, megnyerte az Australian Opent

Tenisz
2026.01.31. 12:06

Australian Open: amerikai, brit siker férfi párosban, belga, kínai kettős nyert a nőknél

Tenisz
2026.01.31. 09:54

Australian Open-győztes került be a magyarok elleni Davis-kupa-csapatba

Tenisz
2026.01.31. 09:29
Ezek is érdekelhetik