„Újabb vereség a vége” – mondta Slot, aki egyre komolyabban aggódhat Xabi Alonso miatt a spanyol sajtó szerint
„Annak ellenére, hogy kétgólos hátrányba kerültünk, vissza tudtunk jönni a meccsbe. Nem éreztem, hogy megérdemeltük volna a játék képe alapján, hogy elmenjenek kettővel, de a srácok jól reagáltak. Nyitott meccs volt, megvoltak mindkét oldalon a helyzetek, nekik talán még több, de elképesztően sok meccs van a lábunkban, most négy nap alatt kellett másodszor pályára lépnünk” – kezdte értékelését Arne Slot, akinek menesztése újra szóba került a sajtóban a vereséget követően, a Liverpoolt Alan Shearer is élesen kritizálta a BBC-n.
„Szerintem a négyperces hosszabbítás nem volt elegendő, persze nem ez döntött, mert ők találtak be a végén, viszont rengeteget állt a játék videózás miatt. Az utolsó percekben már komoly problémáink voltak, el is döntötték a meccset, így egy újabb vereség a vége” – mondta a holland vezetőedző, akinek tehát véget ért 13 meccses veretlenségi sorozata, s továbbra sem tud a Premier League-ben győzelmet felmutatni 2026-ban, miközben a spanyol sajtó (AS) szerint a Liverpool FC vezetősége már a háttérben megkezdte az egyeztetéseket a Real Madridtól menesztett baszk trénerrel, a klub korábbi játékosával, Xabi Alonsóval, hogy esetlegesen átvenné-e a csapat irányítását, ha Slot menesztésére sor kerül. Utóbbi egyelőre csak pletyka, de kell aggódnia a PL-címvédő szakembernek? Hamarosan kiderül.
A meccs embere egyébiránt a vereség ellenére is Szoboszlai Dominik lett, aki a Marseille elleni BL-meccsen is megkapta ezt az elismerést. Válogatottunk csapatkapitánya ezúttal is egy szabadrúgást követően volt eredményes, továbbá kiosztott három kulcspasszt, amiből egy gólpassz lett.
„Pazar győzelem ez számunkra, különösen úgy, hogy a védelemben rengeteg sérültünk van, amivel hetek óta küzdünk. Elképesztően büszke vagyok a csapatra, utat találtunk arra, hogy legyőzzünk egy ekkora ellenfelet úgy is, hogy a helyzetünk nem ideális. Szükségünk volt erre a győzelemre, így már harminc pontunk van, de természetesen a cél egyre többet gyűjteni. A sikertől függetlenül továbbra is figyelnünk kell hátrafelé, a bennmaradást illetően sem nyugodhatunk meg” – mondta Andoni Iraola, az AFC Bournemouth vezetőedzője.
Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Liverpool FC 3–2 (2–1)
Bournemouth, Vitality Stadion, 11 260 néző. Vezette: Salisbury
Bournemouth: Petrovics – A. Smith, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Jiménez (Tóth A., 85.), Kroupi (Christie, 67.), Adli – Evanilson (E. Unal, 90+3.). Menedzser: Andoni Iraola
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (C. Jones, 59.), J. Gomez (Endo, 35.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, a szünetben) – Gravenberch, A. Mac Allister (Ekitiké, 59.) – Szoboszlai, Wirtz – Szalah, Gakpo (Ngumoha, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Evanilson (26.), Jiménez (33.), Adli (90+5.), ill. Van Dijk (45+1.), Szoboszlai (80.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
22
15
5
2
40–14
+26
50
|2. Manchester City
23
14
4
5
47–21
+26
46
|3. Aston Villa
22
13
4
5
33–25
+8
43
|4. Liverpool
23
10
6
7
35–32
+3
36
|5. Manchester United
22
9
8
5
38–32
+6
35
|6. Chelsea
22
9
7
6
35–23
+12
34
|7. Fulham
23
10
4
9
31–31
0
34
|8. Brentford
22
10
3
9
35–30
+5
33
|9. Newcastle
22
9
6
7
32–27
+5
33
|10. Sunderland
23
8
9
6
24–26
–2
33
|11. Everton
22
9
5
8
24–25
–1
32
|12. Brighton
23
7
9
7
33–31
+2
30
|13. Bournemouth
23
7
9
7
38–43
–5
30
|14. Tottenham
23
7
7
9
33–31
+2
28
|15. Crystal Palace
22
7
7
8
23–25
–2
28
|16. Leeds United
22
6
7
9
30–37
–7
25
|17. Nottingham Forest
22
6
4
12
21–34
–13
22
|18. West Ham
23
5
5
13
27–45
–18
20
|19. Burnley
23
3
6
14
25–44
–19
15
|20. Wolverhampton
23
1
5
17
15–43
–28
8