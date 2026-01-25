Nemzeti Sportrádió

„Újabb vereség a vége" – mondta Slot, aki egyre komolyabban aggódhat Xabi Alonso miatt a spanyol sajtó szerint

2026.01.25. 11:34
Arne Slot egyre nagyobb gondban? (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Tóth Alex légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik Kerkez Milos Premier League
Mint ismert, Tóth Alex bemutatkozásán az AFC Bournemouth 3–2-re legyőzte a Premier League 23. fordulójában a Liverpool FC-t (3–2), amelyben Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt is adott. A meccset követően mindkét vezetőedző értékelt.

 

„Annak ellenére, hogy kétgólos hátrányba kerültünk, vissza tudtunk jönni a meccsbe. Nem éreztem, hogy megérdemeltük volna a játék képe alapján, hogy elmenjenek kettővel, de a srácok jól reagáltak. Nyitott meccs volt, megvoltak mindkét oldalon a helyzetek, nekik talán még több, de elképesztően sok meccs van a lábunkban, most négy nap alatt kellett másodszor pályára lépnünk” – kezdte értékelését Arne Slot, akinek menesztése újra szóba került a sajtóban a vereséget követően, a Liverpoolt Alan Shearer is élesen kritizálta a BBC-n. 

„Szerintem a négyperces hosszabbítás nem volt elegendő, persze nem ez döntött, mert ők találtak be a végén, viszont rengeteget állt a játék videózás miatt. Az utolsó percekben már komoly problémáink voltak, el is döntötték a meccset, így egy újabb vereség a vége” – mondta a holland vezetőedző, akinek tehát véget ért 13 meccses veretlenségi sorozata, s továbbra sem tud a Premier League-ben győzelmet felmutatni 2026-ban, miközben a spanyol sajtó (AS) szerint a Liverpool FC vezetősége már a háttérben megkezdte az egyeztetéseket a Real Madridtól menesztett baszk trénerrel, a klub korábbi játékosával, Xabi Alonsóval, hogy esetlegesen átvenné-e a csapat irányítását, ha Slot menesztésére sor kerül. Utóbbi egyelőre csak pletyka, de kell aggódnia a PL-címvédő szakembernek? Hamarosan kiderül.    

A meccs embere egyébiránt a vereség ellenére is Szoboszlai Dominik lett, aki a Marseille elleni BL-meccsen is megkapta ezt az elismerést. Válogatottunk csapatkapitánya ezúttal is egy szabadrúgást követően volt eredményes, továbbá kiosztott három kulcspasszt, amiből egy gólpassz lett. 

„Pazar győzelem ez számunkra, különösen úgy, hogy a védelemben rengeteg sérültünk van, amivel hetek óta küzdünk. Elképesztően büszke vagyok a csapatra, utat találtunk arra, hogy legyőzzünk egy ekkora ellenfelet úgy is, hogy a helyzetünk nem ideális. Szükségünk volt erre a győzelemre, így már harminc pontunk van, de természetesen a cél egyre többet gyűjteni. A sikertől függetlenül továbbra is figyelnünk kell hátrafelé, a bennmaradást illetően sem nyugodhatunk meg” – mondta Andoni Iraola, az AFC Bournemouth vezetőedzője. 

Angol labdarúgás
19 órája

Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt

Tóth Alex győztes csapatban debütált, először játszott három magyar Premier League-mérkőzésen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Liverpool FC 3–2 (2–1)
Bournemouth, Vitality Stadion, 11 260 néző. Vezette: Salisbury
Bournemouth: Petrovics – A. Smith, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Jiménez (Tóth A., 85.), Kroupi (Christie, 67.), Adli – Evanilson (E. Unal, 90+3.). Menedzser: Andoni Iraola
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (C. Jones, 59.), J. Gomez (Endo, 35.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, a szünetben) – Gravenberch, A. Mac Allister (Ekitiké, 59.) – Szoboszlai, Wirtz – Szalah, Gakpo (Ngumoha, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Evanilson (26.), Jiménez (33.), Adli (90+5.), ill. Van Dijk (45+1.), Szoboszlai (80.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

22

15

5

2

40–14

+26 

50 

  2. Manchester City

23

14

4

5

47–21

+26 

46 

  3. Aston Villa

22

13

4

5

33–25

+8 

43 

  4. Liverpool

23

10

6

7

35–32

+3 

36 

  5. Manchester United

22

9

8

5

38–32

+6 

35 

  6. Chelsea

22

9

7

6

35–23

+12 

34 

  7. Fulham

23

10

4

9

31–31

34 

  8. Brentford

22

10

3

9

35–30

+5 

33 

  9. Newcastle

22

9

6

7

32–27

+5 

33 

10. Sunderland

23

8

9

6

24–26

–2 

33 

11. Everton

22

9

5

8

24–25

–1 

32 

12. Brighton

23

7

9

7

33–31

+2 

30 

13. Bournemouth

23

7

9

7

38–43

–5 

30 

14. Tottenham

23

7

7

9

33–31

+2 

28 

15. Crystal Palace

22

7

7

8

23–25

–2 

28 

16. Leeds United

22

6

7

9

30–37

–7 

25 

17. Nottingham Forest

22

6

4

12

21–34

–13 

22 

18. West Ham

23

5

5

13

27–45

–18 

20 

19. Burnley

23

3

6

14

25–44

–19 

15 

20. Wolverhampton

23

1

5

17

15–43

–28 

 

