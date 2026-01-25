„Újabb vereség a vége” – mondta Slot, aki egyre komolyabban aggódhat Xabi Alonso miatt a spanyol sajtó szerint

„Annak ellenére, hogy kétgólos hátrányba kerültünk, vissza tudtunk jönni a meccsbe. Nem éreztem, hogy megérdemeltük volna a játék képe alapján, hogy elmenjenek kettővel, de a srácok jól reagáltak. Nyitott meccs volt, megvoltak mindkét oldalon a helyzetek, nekik talán még több, de elképesztően sok meccs van a lábunkban, most négy nap alatt kellett másodszor pályára lépnünk” – kezdte értékelését Arne Slot, akinek menesztése újra szóba került a sajtóban a vereséget követően, a Liverpoolt Alan Shearer is élesen kritizálta a BBC-n.

„Szerintem a négyperces hosszabbítás nem volt elegendő, persze nem ez döntött, mert ők találtak be a végén, viszont rengeteget állt a játék videózás miatt. Az utolsó percekben már komoly problémáink voltak, el is döntötték a meccset, így egy újabb vereség a vége” – mondta a holland vezetőedző, akinek tehát véget ért 13 meccses veretlenségi sorozata, s továbbra sem tud a Premier League-ben győzelmet felmutatni 2026-ban, miközben a spanyol sajtó (AS) szerint a Liverpool FC vezetősége már a háttérben megkezdte az egyeztetéseket a Real Madridtól menesztett baszk trénerrel, a klub korábbi játékosával, Xabi Alonsóval, hogy esetlegesen átvenné-e a csapat irányítását, ha Slot menesztésére sor kerül. Utóbbi egyelőre csak pletyka, de kell aggódnia a PL-címvédő szakembernek? Hamarosan kiderül.

A meccs embere egyébiránt a vereség ellenére is Szoboszlai Dominik lett, aki a Marseille elleni BL-meccsen is megkapta ezt az elismerést. Válogatottunk csapatkapitánya ezúttal is egy szabadrúgást követően volt eredményes, továbbá kiosztott három kulcspasszt, amiből egy gólpassz lett.

„Pazar győzelem ez számunkra, különösen úgy, hogy a védelemben rengeteg sérültünk van, amivel hetek óta küzdünk. Elképesztően büszke vagyok a csapatra, utat találtunk arra, hogy legyőzzünk egy ekkora ellenfelet úgy is, hogy a helyzetünk nem ideális. Szükségünk volt erre a győzelemre, így már harminc pontunk van, de természetesen a cél egyre többet gyűjteni. A sikertől függetlenül továbbra is figyelnünk kell hátrafelé, a bennmaradást illetően sem nyugodhatunk meg” – mondta Andoni Iraola, az AFC Bournemouth vezetőedzője.