Szoboszlai Dominik dobhat mentőövet Arne Slotnak

Lapunk érdeklődésére, jelen helyzetben gondolkodik-e abban, hogy visszahúzza Szoboszlai Dominikot a jobb oldali védő posztjára, a holland menedzser a következőt mondta a keddi sajtótájékoztatóján: „Mindig számításba veszem ezen a poszton, csakúgy, mint a középpályán, és igazából szinte mindenhol a pályán… Meglátjuk. Jeremie Frimpong szintén bevethető, miközben felmehet jobbszélsőnek, ahol számolhatok Mohamed Szalahhal is. A jobb oldali védő helyén még bevethetem Curtis Jonest is, így tehát már három lehetőségem van erre a posztra, de abban egyetértünk Dominikkal, hogy a középpályán a legértékesebb a csapat számára.”

Szoboszlai Dominik egyébként az edző egyik legfőbb bizalmi embere, az edzésen is egymással csevegve, elsőkként érkeztek ki a pályára, és ezúttal Kerkez Milos is velük tartott.

Arne Slot (Fotó: Reuters)

„A magyar játékosaim rendszerint elsőként mennek ki a pályára. Ennek van valamilyen különleges oka? – kérdezett vissza a Nemzeti Sport azon érdeklődésére Arne Slot, hogy elárulja-e, mi volt a beszédtéma köztük. – Azt hittem, ez valamilyen magyar sajátosság, amúgy pedig a Qarabagról beszélgettünk, a taktikáról, a ránk váró kihívásról, arról, hogy mit kell csinálnunk a szerdai meccsen, mielőtt a csapattal is beszéltem volna.”

Szoboszlai Dominik mindössze a hatodik Liverpool-játékos lehet, aki négy egymást követő európai kupamérkőzésen is gólt szerez, Roger Hunt, Robbie Fowler, Steven Gerrard (kétszer), Djibril Cissé és Mohamed Szalah (kétszer) után. S visszatérve Arne Slothoz, a szakvezető a csapat általános helyzetére is kitért a sajtótájékoztatón, és megpendített egy érdekes összefüggést.

„Egy-két játékossal kevesebben vagyunk a tavalyi idényhez képest, és ha ehhez hozzáveszünk három hosszú távú sérülést, az már nagyon sok. Nem lesz népszerű, amit mondok, de lehet, hogy azért nyertük meg tavaly a bajnokságot, mert a PSG-t kaptuk a nyolcaddöntőben. A franciák kiejtettek minket, és utána rendre egy teljes hetünk volt felkészülni a következő meccsre. Ugyanekkor az Arsenal kettős terhelésnek volt kitéve, és el is hullajtott néhány pontot a bajnokságban. Minden menedzser tudja, hogy minél hosszabb a kerete, annál nagyobb eséllyel birkózik meg a meccsdömpinggel, viszont így is csalódást kellett okoznom néhány játékosnak, mert nem játszanak” – fogalmazott a szakvezető, aki a védők mellett kénytelen lesz nélkülözni a csatár Alexander Isakot, a svéd ugyanis lábtörés miatt még legalább két hónapig nem játszhat.

A szerdai ellenfél korántsem legyőzhetetlen, pláne, hogy a Liverpool sokkal jobb teljesítményt nyújt és jobb eredményeket ér el a Bajnokok Ligájában, mint a bajnokságban, ám nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy amióta a Ferencvárost kiejtette a selejtezőben, a Qarabag nagy skalpokat gyűjtött be az alapszakaszban.

„Az idényben az azeriek többször is bizonyították, hogy nagyon jó csapatot alkotnak, és nehéz őket legyőzni, a Chelsea ellen például kettő kettőre végeztek. A Bajnokok Ligájában rengeteg erős ellenféllel találkoztunk, és nagyon jól teljesítettünk, de aztán néhány nappal később többször is gondunk akadt a Premier League-ben” – mondta Arne Slot, aki abban azért bízhat, hogy a Bakiból induló vendégeknek nem lesz egyszerű egy ilyen hosszú utazást követően helytállni.

A Qarabag ugyanis 4157 kilométert tett meg Liverpoolig, márpedig ennél egyetlen klub sem utazott többet, hogy európai kupamérkőzést játsszon az Anfielden.