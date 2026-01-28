Szoboszlai Dominik dobhat mentőövet Arne Slotnak
Óriásit fordult a világ egy év alatt a Liverpoollal, mert szinte napra pontosan 365 nappal ezelőtt kezdtek igazán merész álmokat szövögetni a szurkolók, most viszont leginkább abban reménykednek, hogy a csapat nem zuhan szakadékba. Egy éve a „vörösök” egyetlen vereséget elszenvedve vezették a Premier League-et, csupa győzelemmel álltak a megújított Bajnokok Ligája tabellájának élén, és önbizalomtól duzzadva készültek a PSV elleni nyolcadik játéknapra. Ezúttal a Qarabagot várják, de egyelőre a legjobb nyolc között sincs szavatolva a helyük, a bajnokságban az őszi hullámvölgy után nyeretlenek a naptári évet tekintve, és kicsúsztak a BL-indulást jelentő első négyből, de még a pluszhelyet esetleg biztosító ötödik pozícióból is.
Dübörgés – Somogyi Zsolt jegyzete
Egy éve tulajdonképpen az első jelzésértékű pofonba szaladt bele a Liverpool a PSV vendégeként, és nem is csak azért, mert 3–2-es vereség lett a vége, hanem mert mindhárom gólt az első félidőben kapta. Figyelembe véve, hogy Arne Slot legénysége képes a legjobbra és a legrosszabbra is az idényben, az újabb pofon most is benne van a pakliban, csakhogy az nem egyszerűen jelzésértékű, hanem végzetes lehet, legalábbis a menedzserre nézve. A múlt szombati, bournemouthi bajnoki vereség sokkal fájdalmasabban csapódott le a klubnál, mint az azt megelőző sorozatban négy döntetlen a PL-ben, és az idényben most először beszélnek nyíltan a helyi sajtóban arról, hogy a holland edző hamarosan elveszítheti az állását. Jóllehet egy spanyol lapértesülés adta meg a szikrát, mely szerint a Liverpool felvette a kapcsolatot Xabi Alonsóval, hogy a nyártól vegye át a szakmai irányítást, azóta már arról is hallani, hogy szükség esetén Steven Gerrard lehet az ideiglenes menedzser.
A nem túl biztató előjelek mellett Arne Slotnak ráadásul most az is nehézséget okoz, hogy miként tervezze meg csapatát a Qarabag ellen. A mérkőzést megelőző keddi sajtónyilvános edzésen azonnal kiderült, hogy az édesapját gyászoló Ibrahima Konaté továbbra sincs a keretben, így viszont Virgil van Dijk az egyetlen igazi középső védő a meccsre – Joe Gomez épp a Bournemouth elleni bajnokin sérült meg. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a védelemből Conor Bradley és Giovanni Leoni is kidőlt az idény végéig, már valóban érzékelhető, milyen vészforgatókönyveket kellett készítenie Arne Slotnak a korántsem kis tétre menő összecsapásra.
Van Dijk a Liverpool egyetlen bevethető középhátvédje a Qarabag ellen
Lapunk érdeklődésére, jelen helyzetben gondolkodik-e abban, hogy visszahúzza Szoboszlai Dominikot a jobb oldali védő posztjára, a holland menedzser a következőt mondta a keddi sajtótájékoztatóján: „Mindig számításba veszem ezen a poszton, csakúgy, mint a középpályán, és igazából szinte mindenhol a pályán… Meglátjuk. Jeremie Frimpong szintén bevethető, miközben felmehet jobbszélsőnek, ahol számolhatok Mohamed Szalahhal is. A jobb oldali védő helyén még bevethetem Curtis Jonest is, így tehát már három lehetőségem van erre a posztra, de abban egyetértünk Dominikkal, hogy a középpályán a legértékesebb a csapat számára.”
Szoboszlai Dominik egyébként az edző egyik legfőbb bizalmi embere, az edzésen is egymással csevegve, elsőkként érkeztek ki a pályára, és ezúttal Kerkez Milos is velük tartott.
„A magyar játékosaim rendszerint elsőként mennek ki a pályára. Ennek van valamilyen különleges oka? – kérdezett vissza a Nemzeti Sport azon érdeklődésére Arne Slot, hogy elárulja-e, mi volt a beszédtéma köztük. – Azt hittem, ez valamilyen magyar sajátosság, amúgy pedig a Qarabagról beszélgettünk, a taktikáról, a ránk váró kihívásról, arról, hogy mit kell csinálnunk a szerdai meccsen, mielőtt a csapattal is beszéltem volna.”
Szoboszlai Dominik mindössze a hatodik Liverpool-játékos lehet, aki négy egymást követő európai kupamérkőzésen is gólt szerez, Roger Hunt, Robbie Fowler, Steven Gerrard (kétszer), Djibril Cissé és Mohamed Szalah (kétszer) után. S visszatérve Arne Slothoz, a szakvezető a csapat általános helyzetére is kitért a sajtótájékoztatón, és megpendített egy érdekes összefüggést.
„Egy-két játékossal kevesebben vagyunk a tavalyi idényhez képest, és ha ehhez hozzáveszünk három hosszú távú sérülést, az már nagyon sok. Nem lesz népszerű, amit mondok, de lehet, hogy azért nyertük meg tavaly a bajnokságot, mert a PSG-t kaptuk a nyolcaddöntőben. A franciák kiejtettek minket, és utána rendre egy teljes hetünk volt felkészülni a következő meccsre. Ugyanekkor az Arsenal kettős terhelésnek volt kitéve, és el is hullajtott néhány pontot a bajnokságban. Minden menedzser tudja, hogy minél hosszabb a kerete, annál nagyobb eséllyel birkózik meg a meccsdömpinggel, viszont így is csalódást kellett okoznom néhány játékosnak, mert nem játszanak” – fogalmazott a szakvezető, aki a védők mellett kénytelen lesz nélkülözni a csatár Alexander Isakot, a svéd ugyanis lábtörés miatt még legalább két hónapig nem játszhat.
A szerdai ellenfél korántsem legyőzhetetlen, pláne, hogy a Liverpool sokkal jobb teljesítményt nyújt és jobb eredményeket ér el a Bajnokok Ligájában, mint a bajnokságban, ám nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy amióta a Ferencvárost kiejtette a selejtezőben, a Qarabag nagy skalpokat gyűjtött be az alapszakaszban.
„Az idényben az azeriek többször is bizonyították, hogy nagyon jó csapatot alkotnak, és nehéz őket legyőzni, a Chelsea ellen például kettő kettőre végeztek. A Bajnokok Ligájában rengeteg erős ellenféllel találkoztunk, és nagyon jól teljesítettünk, de aztán néhány nappal később többször is gondunk akadt a Premier League-ben” – mondta Arne Slot, aki abban azért bízhat, hogy a Bakiból induló vendégeknek nem lesz egyszerű egy ilyen hosszú utazást követően helytállni.
A Qarabag ugyanis 4157 kilométert tett meg Liverpoolig, márpedig ennél egyetlen klub sem utazott többet, hogy európai kupamérkőzést játsszon az Anfielden.
Korábbi csapata lehet José Mourinho hóhéra
Ilkay Gündogan és Leroy Sané újra az Etihad Stadion gyepére léphet
Sallai Rolandék a legjobb nyolcba vágyó Manchester City otthonában tehetik biztossá a továbbjutásukat, amire még vereség esetén is maradhat esélyük.
A Sallai Rolandot is foglalkoztató török Galatasaray a 2023-as BL-győztes Manchester City otthonában zárja a Bajnokok Ligája alapszakaszát. Az angolok a 11. helyen állnak a tabellán, de csak rosszabb gólkülönbségük miatt vannak lemaradva a legjobb nyolctól, míg a vendégek a 17. helyet foglalják el, három pontra a legjobb nyolctól, de csak két ponttal a 25. helyezett Napoli előtt, amely már kieső helyen áll. A City a saját dolgát nehezítette meg azzal, hogy az előző körben kikapott az újonc norvég Bodö/Glimtől, és most nyolc másik csapattal együtt 13 pontja van, ami azt jelenti, hogy a Galatasaray elleni győzelem és más, számára kedvező eredmény szükséges a rájátszás elkerüléséhez.
Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője a meccset felvezető sajtótájékoztatón dicsérő szavakkal illette korábbi játékosait, a most már a Galatasarayban szereplő Ilkay Gündogant és Leroy Sanét. A két német játékos a szakvezető irányításával tíz év alatt 18 trófeát nyert a Cityben.
„Hálás vagyok mindkettőjüknek – fogalmazott a játékosként egyszeres, edzőként háromszoros BL-győztes katalán mester. – Nagyban hozzájárultak a sikereinkhez, és rendkívül kedves emberek. Örülök, hogy újra látom őket. Ilkay Gündogan – aki a csapatkapitányunk volt a triplázással végződött idényben, és rendkívüli karakter – tovább volt itt, mint Leroy Sané, aki viszont valami egyedit adott nekünk. Különleges labdarúgó, hihetetlen kapcsolata volt a középpályásainkkal, különösen Kevin De Bruynével, s a nagy meccseken mindig kitűnő játékot produkált.”
A Manchester Cityben sérülés miatt nem játszhat John Stones, Nico González, Oscar Bobb, Rúben Dias, Savinho, Mateo Kovacic és Josko Gvardiol, míg az aranylabdás Rodri eltiltás miatt nem szerepelhet. Erling Haaland és Phil Foden is sérülést szenvedett a hétvégi, Wolverhampton Wanderers elleni győzelem során, de várhatóan mindketten visszatérnek a csapatba a szerdai csatára. B. Z.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)
21.00: PSV (holland)–Bayern München (német)
21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
7
7
–
–
20–2
+18
21
|2. Bayern München
7
6
–
1
20–7
+13
18
|3. Real Madrid
7
5
–
2
19–8
+11
15
|4. Liverpool
7
5
–
2
14–8
+6
15
|5. Tottenham
7
4
2
1
15–7
+8
14
|6. Paris SG
7
4
1
2
20–10
+10
13
|7. Newcastle United
7
4
1
2
16–6
+10
13
|8. Chelsea
7
4
1
2
14–8
+6
13
|9. Barcelona
7
4
1
2
18–13
+5
13
|10. Sporting CP
7
4
1
2
14–9
+5
13
|11. Manchester City
7
4
1
2
13–9
+4
13
|12. Atlético Madrid
7
4
1
2
16–13
+3
13
|13. Atalanta
7
4
1
2
10–9
+1
13
|14. Internazionale
7
4
–
3
13–7
+6
12
|15. Juventus
7
3
3
1
14–10
+4
12
|16. Borussia Dortmund
7
3
2
2
19–15
+4
11
|17. Galatasaray
7
3
1
3
9–9
0
10
|18. Qarabag
7
3
1
3
13–15
–2
10
|19. Marseille
7
3
–
4
11–11
0
9
|20. Bayer Leverkusen
7
2
3
2
10–14
–4
9
|21. Monaco
7
2
3
2
8–14
–6
9
|22. PSV Eindhoven
7
2
2
3
15–14
+1
8
|23. Athletic Bilbao
7
2
2
3
7–11
–4
8
|24. Olympiakosz Pireusz
7
2
2
3
8–13
–5
8
|25. Napoli
7
2
2
3
7–12
–5
8
|26. Köbenhavn
7
2
2
3
11–17
–6
8
|27. FC Bruges
7
2
1
4
12–17
–5
7
|28. Bodö/Glimt
7
1
3
3
12–14
–2
6
|29. Benfica
7
2
–
5
6–10
–4
6
|30. Pafosz
7
1
3
3
4–10
–6
6
|31. Royale Union SG
7
2
–
5
7–17
–10
6
|32. Ajax
7
2
–
5
7–19
–12
6
|33. Eintracht Frankfurt
7
1
1
5
10–19
–9
4
|34. Slavia Praha
7
–
3
4
4–15
–11
3
|35. Villarreal
7
–
1
6
5–15
–10
1
|36. Kajrat Almati
7
–
1
6
5–19
–14
1