Karim Benzema az Al-Hilalban folytatja pályafutását – hivatalos

Mint ismert, Karim Benzema a napokban megharagudott klubjára, mert szerinte nem megfelelő ajánlattal kívánta meghosszabbítani a júniusban lejáró szerződését. Az aranylabdás klasszis később nyomatékosította is álláspontját azzal, hogy nem volt hajlandó pályára lépni az Al-Fateh elleni mérkőzésen.

A nemzetközi sajtó ezután már folyamatosan Benzema lehetséges „bosszújáról” cikkezett, konkrétan arról, hogy hamarosan elhagyhatja az Al-Ittihadot, amelyben 2023 óta szerepelt, és 64 hivatalos mérkőzésen 38-szor volt eredményes.

Nem is kellett sokat várni, az Al-Ittihad egyik riválisa, az Al-Hilal hétfőn hivatalosan bejelentette, hogy szerződtette Benzemát. Az átigazolás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de sajtóhírek szerint a 38 éves csatár az idény hátralévő részére, valamint további egy évre kötelezte el magát új klubjához, amely 19 forduló elteltével vezeti a szaúdi bajnokságot, egy ponttal megelőzve a második helyezett Al-Naszrt, valamint tizenhárommal a hatodik Al-Ittihadot.

Benzema volt madridi csapattársa, Cristiano Ronaldo egyébként a minap szintén hangot adott csalódottságának: az Al-Naszr klasszisa a BBC értesülései szerint azért elégedetlen a klubjával, mert amíg a nagy vetélytárs Al-Hilal új játékosokat szerződtet, addig csapata látványosan tétlen az átigazolási piacon.