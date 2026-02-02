Védői góljaival folytatta menetelését az élvonal felé a Honvéd

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem várta könnyű helyzetből a Budapest Honvéd elleni hétfő esti bajnokit a Videoton FC Fehérvár. A vasárnapi mérkőzések után a fehérváriak a 13. helyre csúsztak tabellán, és csupán egy ponttal előzték meg a már kieső helyen álló Budafokot.

Varga Kevin (balra) mindkét hazai gólból kivette a részét (Fotó: Dömötör Csaba)

Az élen álló fővárosiak kezdőjében helyet kapott a télen igazolt Varga Kevin is, aki rögtön gólpasszal mutatkozott be. A 13. percben balról remekül ívelt szögletet a kapu elé, az ötösön belül legmagasabbra ugró Baki Ákos öt méterről fejelt a léc alá. Rövid ideig örülhettek csak a hazaiak, a 17. percben Zsótér Donát „eltörte” a labdát, amelyet Varga Roland Németh Dánielhez passzolt, aki hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Veszélyesebben játszottak a vendégek, a 23. percben Murka Benedek passza után a télen Paksról kölcsönzött Haraszti Zsolt 16 méterről a jobb kapufát találta el. Az első félidő feszült hangulatban ért véget, döntetlen állás mellett vonulhattak öltözőbe a felek.

Jól játszottak a fehérváriak, de pont nélkül maradtak (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidőt korai góllal indították a hazaiak. Ismét Varga Kevin szöglete után rezdült meg a háló. A válogatott szélső beadása nyomán a röviden kifejelt labdát Csontos Dominik lőtte el 11 méterről, a labda egy védőn is megpattant, és védhetetlenül vágódott a léc alá. A hajrában többet támadtak a vendégek, de újfent csak kapufáig jutottak: a 77. percben Haraszti lövése csattant a lécen. Újabb győzelmével a Honvéd ötpontosra növelte előnyét a második helyen álló Kecskeméttel szemben, a fehérváriak helyzete továbbra sem rózsás. 2–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 16 11 2 3 33–14 +19 35 2. Kecskeméti TE 16 9 3 4 29–17 +12 30 3. Vasas FC 16 9 3 4 27–17 +10 30 4. Mezőkövesd 16 8 4 4 26–19 +7 28 5. Csákvári TK 16 7 7 2 24–15 +9 28 6. Karcagi SC 16 6 6 4 19–22 –3 24 7. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 16 6 5 5 18–16 +2 23 8. Kozármisleny 16 5 6 5 18–21 –3 21 9. Tiszakécske 16 5 5 6 19–25 –6 20 10. FC Ajka 16 6 1 9 12–20 –8 19 11. BVSC Zugló 16 5 2 9 14–18 –4 17 12. Szentlőrinc SE 16 3 7 6 21–22 –1 16 13. Videoton FC Fehérvár 16 3 6 7 16–20 –4 15 14. Békéscsaba 16 3 6 7 18–28 –10 15 15. Budafoki MTE 16 3 5 8 16–29 –13 14 16. Soroksár SC 16 3 4 9 21–28 –7 13

PERCRŐL PERCRE