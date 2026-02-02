Nemzeti Sportrádió

Védői góljaival folytatta menetelését az élvonal felé a Honvéd

2026.02.02.
Baki Ákos (44) szerezte az év első Honvéd-gólját a másodsztályban (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a Honvéd hazai pályán 2–1-re legyőzte a Videotont. A szünetben gyors gólváltás utáni döntetlen eredmény mellett vonulhattak öltözőbe a csapatok. A második félidőben Csontos Dominik gólja döntötte el a mérkőzést, a fehérváriak a hajrában csak kapufáig jutottak.

 

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (1–1)
Budapest, Bozsik Aréna, 3722 néző. Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Aradi József)
HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Nyers, a szünetben), Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Szamosi Á., Kesztyűs B. (Szabó T., 70.) – Varga K. (Pinte, 57.), Kántor K. (Kállai K., a szünetben), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh M., Kocsis G., Spandler – Simut (Geiger, 73.), Murka, Haraszti (Dékei, 90+2.), Kecskés M. (Kovács K., 64.), Zsótér – Varga R. (Bartusz, 64.), Németh D. (Kovács P., a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Baki (13.), Csontos D. (54.), ill. Németh D. (17.)

Labdarúgó NB II
Tegnap, 17:01

A hajrában bukott pontokat a Vasas, lesimázta a Kecskemét a Szegedet és feljutó helyre lépett előre – ez történt az NB II 16. fordulójában

Nyolc gól és egy piros lap Szentlőrincen, a Kövesd hármat vágott Karcagon, fontos sikert aratott a Békéscsaba.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem várta könnyű helyzetből a Budapest Honvéd elleni hétfő esti bajnokit a Videoton FC Fehérvár. A vasárnapi mérkőzések után a fehérváriak a 13. helyre csúsztak tabellán, és csupán egy ponttal előzték meg a már kieső helyen álló Budafokot.

Varga Kevin (balra) mindkét hazai gólból kivette a részét (Fotó: Dömötör Csaba)

Az élen álló fővárosiak kezdőjében helyet kapott a télen igazolt Varga Kevin is, aki rögtön gólpasszal mutatkozott be. A 13. percben balról remekül ívelt szögletet a kapu elé, az ötösön belül legmagasabbra ugró Baki Ákos öt méterről fejelt a léc alá. Rövid ideig örülhettek csak a hazaiak, a 17. percben Zsótér Donát „eltörte” a labdát, amelyet Varga Roland Németh Dánielhez passzolt, aki hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Veszélyesebben játszottak a vendégek, a 23. percben Murka Benedek passza után a télen Paksról kölcsönzött Haraszti Zsolt 16 méterről a jobb kapufát találta el. Az első félidő feszült hangulatban ért véget, döntetlen állás mellett vonulhattak öltözőbe a felek.

Jól játszottak a fehérváriak, de pont nélkül maradtak (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidőt korai góllal indították a hazaiak. Ismét Varga Kevin szöglete után rezdült meg a háló. A válogatott szélső beadása nyomán a röviden kifejelt labdát Csontos Dominik lőtte el 11 méterről, a labda egy védőn is megpattant, és védhetetlenül vágódott a léc alá. A hajrában többet támadtak a vendégek, de újfent csak kapufáig jutottak: a 77. percben Haraszti lövése csattant a lécen. Újabb győzelmével a Honvéd ötpontosra növelte előnyét a második helyen álló Kecskeméttel szemben, a fehérváriak helyzete továbbra sem rózsás. 2–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Budapest Honvéd

16

11

2

3

33–14

+19 

35 

2. Kecskeméti TE

16

9

3

4

29–17

+12 

30 

3. Vasas FC

16

9

3

4

27–17

+10 

30 

4. Mezőkövesd

16

8

4

4

26–19

+7 

28 

5. Csákvári TK

16

7

7

2

24–15

+9 

28 

6. Karcagi SC

16

6

6

4

19–22

–3 

24 

7. Szeged-Csanád Grosics Akadémia

16

6

5

5

18–16

+2 

23 

8. Kozármisleny

16

5

6

5

18–21

–3 

21 

9. Tiszakécske

16

5

5

6

19–25

–6 

20 

10. FC Ajka

16

6

1

9

12–20

–8 

19 

11. BVSC Zugló

16

5

2

9

14–18

–4 

17 

12. Szentlőrinc SE

16

3

7

6

21–22

–1 

16 

13. Videoton FC Fehérvár

16

3

6

7

16–20

–4 

15 

14. Békéscsaba

16

3

6

7

18–28

–10 

15 

15. Budafoki MTE

16

3

5

8

16–29

–13 

14 

16. Soroksár SC

16

3

4

9

21–28

–7 

13 

 

PERCRŐL PERCRE

