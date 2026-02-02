Védői góljaival folytatta menetelését az élvonal felé a Honvéd
LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (1–1)
Budapest, Bozsik Aréna, 3722 néző. Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Aradi József)
HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Nyers, a szünetben), Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Szamosi Á., Kesztyűs B. (Szabó T., 70.) – Varga K. (Pinte, 57.), Kántor K. (Kállai K., a szünetben), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh M., Kocsis G., Spandler – Simut (Geiger, 73.), Murka, Haraszti (Dékei, 90+2.), Kecskés M. (Kovács K., 64.), Zsótér – Varga R. (Bartusz, 64.), Németh D. (Kovács P., a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Baki (13.), Csontos D. (54.), ill. Németh D. (17.)
A hajrában bukott pontokat a Vasas, lesimázta a Kecskemét a Szegedet és feljutó helyre lépett előre – ez történt az NB II 16. fordulójában
ÖSSZEFOGLALÓ
Nem várta könnyű helyzetből a Budapest Honvéd elleni hétfő esti bajnokit a Videoton FC Fehérvár. A vasárnapi mérkőzések után a fehérváriak a 13. helyre csúsztak tabellán, és csupán egy ponttal előzték meg a már kieső helyen álló Budafokot.
Az élen álló fővárosiak kezdőjében helyet kapott a télen igazolt Varga Kevin is, aki rögtön gólpasszal mutatkozott be. A 13. percben balról remekül ívelt szögletet a kapu elé, az ötösön belül legmagasabbra ugró Baki Ákos öt méterről fejelt a léc alá. Rövid ideig örülhettek csak a hazaiak, a 17. percben Zsótér Donát „eltörte” a labdát, amelyet Varga Roland Németh Dánielhez passzolt, aki hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Veszélyesebben játszottak a vendégek, a 23. percben Murka Benedek passza után a télen Paksról kölcsönzött Haraszti Zsolt 16 méterről a jobb kapufát találta el. Az első félidő feszült hangulatban ért véget, döntetlen állás mellett vonulhattak öltözőbe a felek.
A második félidőt korai góllal indították a hazaiak. Ismét Varga Kevin szöglete után rezdült meg a háló. A válogatott szélső beadása nyomán a röviden kifejelt labdát Csontos Dominik lőtte el 11 méterről, a labda egy védőn is megpattant, és védhetetlenül vágódott a léc alá. A hajrában többet támadtak a vendégek, de újfent csak kapufáig jutottak: a 77. percben Haraszti lövése csattant a lécen. Újabb győzelmével a Honvéd ötpontosra növelte előnyét a második helyen álló Kecskeméttel szemben, a fehérváriak helyzete továbbra sem rózsás. 2–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
16
11
2
3
33–14
+19
35
|2. Kecskeméti TE
16
9
3
4
29–17
+12
30
|3. Vasas FC
16
9
3
4
27–17
+10
30
|4. Mezőkövesd
16
8
4
4
26–19
+7
28
|5. Csákvári TK
16
7
7
2
24–15
+9
28
|6. Karcagi SC
16
6
6
4
19–22
–3
24
|7. Szeged-Csanád Grosics Akadémia
16
6
5
5
18–16
+2
23
|8. Kozármisleny
16
5
6
5
18–21
–3
21
|9. Tiszakécske
16
5
5
6
19–25
–6
20
|10. FC Ajka
16
6
1
9
12–20
–8
19
|11. BVSC Zugló
16
5
2
9
14–18
–4
17
|12. Szentlőrinc SE
16
3
7
6
21–22
–1
16
|13. Videoton FC Fehérvár
16
3
6
7
16–20
–4
15
|14. Békéscsaba
16
3
6
7
18–28
–10
15
|15. Budafoki MTE
16
3
5
8
16–29
–13
14
|16. Soroksár SC
16
3
4
9
21–28
–7
13
PERCRŐL PERCRE