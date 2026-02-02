Hároméves vereségsorozatot megszakítva múlta felül az Udinese a Romát

Sorozatban két döntetlen után próbált javítani a Roma, amely a legutóbbi hat Udinese elleni bajnokiját megnyerte. Ehhez képest az első félidőben főleg a hazaiak voltak veszélyesebbek, a nyolcadik percben Arthur Atta távoli lövését Mile Svilar hárította nagy bravúrral, egy perccel később Oumar Solet lőtt kapu fölé. A szünet után a vezetést is megszerezte az Udinese, Jurgen Ekkelenkamp 49. perces szabadrúgása kötött ki a fővárosi kapuban.

A hátrány ellenére sem tudott felpörögni a Roma. Bár egyre nagyobb labdabirtoklási fölényt alakított ki, hat próbálkozásából mindössze egyszer találta el a kaput Gian Piero Gasperini együttese. Daniele Ghilardi egy elmaradt büntetőt kért számon a játékvezetőtől, míg a 90. percben Bryan Cristante szerzett lesgólt. A 97. percben érkezett a vendégek legnagyobb lehetősége, Bryan Cristante jobb alsó sarokba tartó lövésére viszont leért Maduka Okoye, a védése pedig három pontot ért az Udinesének.

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Udinese–Roma 1–0 (Ekkelenkamp 49.)

Kedden játsszák

20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Cremonese–Internazionale 0–2 (L. Martínez 16., P. Zielinski 31.)

Parma–Juventus 1–4 (A. Cambiaso, 51. – öngól, ill. Bremer 15., 54., McKennie 37., J. David 64.)

Torino–Lecce 1–0 (C. Adams 29.)

Como–Atalanta 0–0

Kiállítva: Ahanor (Atalanta, 8.)

Szombaton játszották

Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)

Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)

Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)

Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)

Pénteken játszották

Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)