Hároméves vereségsorozatot megszakítva múlta felül az Udinese a Romát

B. A. P.B. A. P.
2026.02.02. 22:47
Nem bírt az Udinesével a Roma (Fotó: Getty Images)
Az Udinese 1–0-ra legyőzte a Romát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 23. fordulójának hétfői mérkőzésén.

Sorozatban két döntetlen után próbált javítani a Roma, amely a legutóbbi hat Udinese elleni bajnokiját megnyerte. Ehhez képest az első félidőben főleg a hazaiak voltak veszélyesebbek, a nyolcadik percben Arthur Atta távoli lövését Mile Svilar hárította nagy bravúrral, egy perccel később Oumar Solet lőtt kapu fölé. A szünet után a vezetést is megszerezte az Udinese, Jurgen Ekkelenkamp 49. perces szabadrúgása kötött ki a fővárosi kapuban.

A hátrány ellenére sem tudott felpörögni a Roma. Bár egyre nagyobb labdabirtoklási fölényt alakított ki, hat próbálkozásából mindössze egyszer találta el a kaput Gian Piero Gasperini együttese. Daniele Ghilardi egy elmaradt büntetőt kért számon a játékvezetőtől, míg a 90. percben Bryan Cristante szerzett lesgólt. A 97. percben érkezett a vendégek legnagyobb lehetősége, Bryan Cristante jobb alsó sarokba tartó lövésére viszont leért Maduka Okoye, a védése pedig három pontot ért az Udinesének.

OLASZ SERIE A 
23. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Udinese–Roma 1–0 (Ekkelenkamp 49.)

Kedden játsszák
20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)
Vasárnap játszották
Cremonese–Internazionale 0–2 (L. Martínez 16., P. Zielinski 31.)
Parma–Juventus 1–4 (A. Cambiaso, 51. öngól, ill. Bremer 15., 54., McKennie 37., J. David 64.)
Torino–Lecce 1–0 (C. Adams 29.)
Como–Atalanta 0–0 
Kiállítva: Ahanor (Atalanta, 8.)
Szombaton játszották
Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)
Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)
Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)
Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)
Pénteken játszották
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

23

18

1

4

52–19

+33 

55 

2. Milan

22

13

8

1

35–17

+18 

47 

3. Napoli

23

14

4

5

33–21

+12 

46 

4. Juventus

23

13

6

4

39–18

+21 

45 

5. Roma

23

14

1

8

27–14

+13 

43 

6. Como

23

11

8

4

37–16

+21 

41 

7. Atalanta

23

9

9

5

30–20

+10 

36 

8. Lazio

23

8

8

7

24–21

+3 

32 

9. Udinese

23

9

5

9

26–34

–8 

32 

10. Bologna

22

8

6

8

32–27

+5 

30 

11. Sassuolo

23

8

5

10

27–29

–2 

29 

12. Cagliari

23

7

7

9

28–31

–3 

28 

13. Torino

23

7

5

11

22–40

–18 

26 

14. Genoa

23

5

8

10

27–34

–7 

23 

15. Cremonese

23

5

8

10

20–31

–11 

23 

16. Parma

23

5

8

10

15–30

–15 

23 

17. Lecce

23

4

6

13

13–30

–17 

18 

18. Fiorentina

23

3

8

12

25–36

–11 

17 

19. Pisa

23

1

11

11

19–40

–21 

14 

20. Verona

23

2

8

13

18–41

–23 

14 

 

