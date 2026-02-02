Hároméves vereségsorozatot megszakítva múlta felül az Udinese a Romát
Sorozatban két döntetlen után próbált javítani a Roma, amely a legutóbbi hat Udinese elleni bajnokiját megnyerte. Ehhez képest az első félidőben főleg a hazaiak voltak veszélyesebbek, a nyolcadik percben Arthur Atta távoli lövését Mile Svilar hárította nagy bravúrral, egy perccel később Oumar Solet lőtt kapu fölé. A szünet után a vezetést is megszerezte az Udinese, Jurgen Ekkelenkamp 49. perces szabadrúgása kötött ki a fővárosi kapuban.
A hátrány ellenére sem tudott felpörögni a Roma. Bár egyre nagyobb labdabirtoklási fölényt alakított ki, hat próbálkozásából mindössze egyszer találta el a kaput Gian Piero Gasperini együttese. Daniele Ghilardi egy elmaradt büntetőt kért számon a játékvezetőtől, míg a 90. percben Bryan Cristante szerzett lesgólt. A 97. percben érkezett a vendégek legnagyobb lehetősége, Bryan Cristante jobb alsó sarokba tartó lövésére viszont leért Maduka Okoye, a védése pedig három pontot ért az Udinesének.
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Udinese–Roma 1–0 (Ekkelenkamp 49.)
Kedden játsszák
20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)
Vasárnap játszották
Cremonese–Internazionale 0–2 (L. Martínez 16., P. Zielinski 31.)
Parma–Juventus 1–4 (A. Cambiaso, 51. – öngól, ill. Bremer 15., 54., McKennie 37., J. David 64.)
Torino–Lecce 1–0 (C. Adams 29.)
Como–Atalanta 0–0
Kiállítva: Ahanor (Atalanta, 8.)
Szombaton játszották
Pisa–Sassuolo 1–3 (Aebischer 51., ill. Berardi 25., Caracciolo 45+1. – öngól, I. Koné 58.)
Napoli–Fiorentina 2–1 (Vergara 11., Miguel Gutiérrez 49., ill. Szolomon 57.)
Cagliari–Hellas Verona 4–0 (Mazzitelli 36., Kilicsoy 45+2., Sulemana 84., Idrissi 90+1.)
Kiállítva: A. Sarr (51., Verona)
Pénteken játszották
Lazio–Genoa 3–2 (Pedro 56. – 11-esből, Taylor 62., Cataldi 90+10. – 11-esből, ill. Malinovszkij 67. – 11-esből, Vitinha 75.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
23
18
1
4
52–19
+33
55
|2. Milan
22
13
8
1
35–17
+18
47
|3. Napoli
23
14
4
5
33–21
+12
46
|4. Juventus
23
13
6
4
39–18
+21
45
|5. Roma
23
14
1
8
27–14
+13
43
|6. Como
23
11
8
4
37–16
+21
41
|7. Atalanta
23
9
9
5
30–20
+10
36
|8. Lazio
23
8
8
7
24–21
+3
32
|9. Udinese
23
9
5
9
26–34
–8
32
|10. Bologna
22
8
6
8
32–27
+5
30
|11. Sassuolo
23
8
5
10
27–29
–2
29
|12. Cagliari
23
7
7
9
28–31
–3
28
|13. Torino
23
7
5
11
22–40
–18
26
|14. Genoa
23
5
8
10
27–34
–7
23
|15. Cremonese
23
5
8
10
20–31
–11
23
|16. Parma
23
5
8
10
15–30
–15
23
|17. Lecce
23
4
6
13
13–30
–17
18
|18. Fiorentina
23
3
8
12
25–36
–11
17
|19. Pisa
23
1
11
11
19–40
–21
14
|20. Verona
23
2
8
13
18–41
–23
14