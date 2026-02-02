Milánó 2026: veszélybe került Leon Draisaitl olimpiai részvétele

Az évi 16.5 millió dolláros alapfizetéssel a világ legjobban kereső hokisának számító Draisaitl egy ütközés után elcsúszott, a palánknak csapódott, és a folytatásban már alig játszott. A 30 esztendős kiválóság – az NHL történetének első német pontkirálya – a pénteken kezdődő olimpia megnyitóján az egyik zászlóvivő lenne. Draisaitl a mostani idényben 53 mérkőzésen 78 pontnál jár (27 gól, 51 gólpassz), míg NHL-es pályafutása során alapszakaszban 843 találkozón 1034 pont (426, 608), a rájátszásban pedig 96 összecsapáson 141 pont (52, 89) áll a neve mellett.

A férfi hokitorna jövő szerdán rajtol, a németek február 12-én a dánokkal kezdenek.

A szervezők közlése szerint egyébként eddig közel 1.2 millió jegyet adtak el a pénteken kezdődő téli olimpiára, és az azt követő paralimpiára.

A szervezők hétfői bejelentése szerint ez a belépők háromnegyedét jelenti. A legtöbben a férfi jégkorongtornára kíváncsiak, hiszen 2014 után először szerepelnek rajta az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjai. A hoki után a sílövészetre, valamint a sífutásra adták el a legtöbb belépőt. Az új sportágra, a síalpinizmusra gyakorlatilag minden jegy elfogyott.