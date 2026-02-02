Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: hat magyar sportoló már a helyszínen készül

2026.02.02. 19:55
(Fotó: MOB)
téli olimpia magyar csapat Milánó 2026
Hat magyar versenyző már a helyszínen készül a pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára, amelyen 15 fős lesz a küldöttség.

A Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint a gyorskorcsolyában érdekelt Kim Minseok, valamint az ugyancsak dél-koreai származású, rövidpályás gyorskorcsolyázó Moon Wonjun vasárnap érkezett Olaszországba, míg a short track csapat többi tagja közül Somodi Maja, Végi Diána Laura, Nógrádi Bence és Tiborcz Dániel hétfőn (ma) utazott ki.

A rövidpályás gyorskorcsolya válogatott később Major Dominikkel válik majd teljessé, ő vasárnapig még a Salt Lake Cityben rendezett junior világbajnokságon szerepelt.

 

