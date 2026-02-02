Női pólósainknak a világbajnokon át vezet az út az Eb-döntőbe; Tóth Zita a 20 közé kerülhet

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Kedden bemutatják az idei Tour de Hongrie útvonalát, a verseny Gyuláról indul. Előzetesen annyi tudható, hogy a sprintersztárok viadala lesz az idei Magyar körverseny. A viadal főszervezője, a korábbi olimpikon országúti kerékpáros Eisenkrammer Károly elmondta, nem sokon múlt, hogy a vár lábánál a teljes world tour mezőny felsorakozzon, ám a hazai szövetség nem járult hozzá, hogy a Magyar körverseny a legmagasabb szintre léphessen.

Vasárnap az Olympiakosz ellen 1–1-re végződő bajnoki rangadón megszerezte első gólját az AEK Athénban a január elején a Ferencvárostól szerződtetett Varga Barnabás, aki lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy 31 évesen mindenképpen meg akarta ragadni a görögországi lehetőséget. A 28-szoros válogatott játékos szerint reális cél az AEK számára a bajnoki cím megszerzése.

A női vízilabda Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésünkön 18–14-re nyertünk Görögország ellen: a világbajnok lesz keddi Eb-elődöntős ellenfelünk.

Dánia férfi kézilabda-válogatottja az olimpia és a világbajnokság után az Európa-bajnokságot is megnyerte, így a sportág történetében második válogatottként az összes nagy címet egyszerre birtokolja. A férfimezőnyben ez korábban csupán a franciáknak sikerült, 2010-ben és 2015-ben.

