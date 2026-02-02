Nemzeti Sportrádió

Női pólósainknak a világbajnokon át vezet az út az Eb-döntőbe; Tóth Zita a 20 közé kerülhet

S. T. J.S. T. J.
Vágólapra másolva!
2026.02.02. 23:35
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

 

Kedden bemutatják az idei Tour de Hongrie útvonalát, a verseny Gyuláról indul. Előzetesen annyi tudható, hogy a sprintersztárok viadala lesz az idei Magyar körverseny. A viadal főszervezője, a korábbi olimpikon országúti kerékpáros Eisenkrammer Károly elmondta, nem sokon múlt, hogy a vár lábánál a teljes world tour mezőny felsorakozzon, ám a hazai szövetség nem járult hozzá, hogy a Magyar körverseny a legmagasabb szintre léphessen.

Vasárnap az Olympiakosz ellen 1–1-re végződő bajnoki rangadón megszerezte első gólját az AEK Athénban a január elején a Ferencvárostól szerződtetett Varga Barnabás, aki lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy 31 évesen mindenképpen meg akarta ragadni a görögországi lehetőséget. A 28-szoros válogatott játékos szerint reális cél az AEK számára a bajnoki cím megszerzése.

A női vízilabda Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésünkön 18–14-re nyertünk Görögország ellen: a világbajnok lesz keddi Eb-elődöntős ellenfelünk.

Dánia férfi kézilabda-válogatottja az olimpia és a világbajnokság után az Európa-bajnokságot is megnyerte, így a sportág történetében második válogatottként az összes nagy címet egyszerre birtokolja. A férfimezőnyben ez korábban csupán a franciáknak sikerült, 2010-ben és 2015-ben.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

A Ferencváros a forduló nyertese; Varga Barnabás majdnem hős lett az AEK-ben

E-újság
Tegnap, 23:24

Kinek jó az ETO és a Loki döntetlenje? Liu Shaoang kínaiként védhet olimpiai bajnoki címet

E-újság
2026.01.31. 23:53

Megint a Ludogorec – az Európa-liga rájátszásában jönnek a bolgárok; A BL-gála után valóságteszt vár a Liverpoolra

E-újság
2026.01.30. 23:50

Elvesztette veretlenségét, és a rájátszásban folytatja a Ferencváros; Két világ között: miért más a Liverpool Európában, mint Angliában?

E-újság
2026.01.29. 23:58

Robbie Keane: Készen állunk a csatára; Ádám Martin: Remélem, lesz még néhány jó évem az élvonalban

E-újság
2026.01.28. 23:59

Szoboszlaiék Slotért is játszanak; bravúrpont a férfi kézilabda Eb-n

E-újság
2026.01.27. 23:52

Varga Zsolt: Nagyon értékes ez az érem; Vitális Milán: Elsők vagyunk, de ezt a pozíciót meg is kell tartani

E-újság
2026.01.26. 23:35

ETO-gála a Fradi-pályán; Tóth Alex: Azért jöttem, hogy fejlődjek, nagyszerű lesz itt játszani hétről hétre

E-újság
2026.01.25. 23:55
Ezek is érdekelhetik