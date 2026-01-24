Tóth Alex a Liverpool legyőzése után: Kívánni sem lehetne jobbat talán

Tóth Alex a 85. percben, 2–2-es állásnál lépett pályára a Bournemouthban, és csapata a ráadásban szerzett góllal legyőzte a Liverpoolt.

„Tényleg nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen meccsen mutatkoztam be, a Liverpool ellen a 95. percben nyertük meg a meccset, úgyhogy ennél még kívánni sem lehetne jobbat talán.”

A Ferencvárostól érkezett középpályás beszélt a mérkőzés hangulatáról is.

„Jó hangulatú, pörgős meccs volt, az NB I-hez képest teljesen más szint. De én azért jöttem ide, hogy fejlődjek, és nagyszerű itt játszani hétről hétre.”

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is felajánlotta segítségét a válogatott társnak.

„Sokat beszélgettünk, mielőtt idejöttem volna. Próbálnak mindenben segíteni. Azt mondták, itt vannak, hogy ha lakás- vagy autóbérlésben kell segíteni vagy egyszerűen csak unatkozom, keressem őket bátran. Örülök, hogy erre számíthatok tőlük.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

AFC Bournemouth–Liverpool FC 3–2 (2–1)

Bournemouth, Vitality Stadion. Vezette: Salisbury

Bournemouth: Petrovics – A. Smith, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Jiménez (Tóth A., 85.), Kroupi (Christie, 67.), Adli – Evanilson (E. Unal, 90+3.). Menedzser: Andoni Iraola

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (C. Jones, 59.), J. Gomez (Endo, 35.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, a szünetben) – Gravenberch, A. Mac Allister (Ekitiké, 59.) – Szoboszlai, Wirtz – Szalah, Gakpo (Ngumoha, 74.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Evanilson (26.), Jiménez (33.), Adli (90+5.), ill. Van Dijk (45+1.), Szoboszlai (80.)