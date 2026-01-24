Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex a Liverpool legyőzése után: Kívánni sem lehetne jobbat talán

2026.01.24. 23:20
Tóth Alex (balra) örül, hogy számíthat Szoboszlai Dominikékra (Fotó: Getty Images)
Ahogy beszámoltunk róla, a Bournemouth 3–2-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League-ben. A mérkőzés után Tóth Alex értékelt Gyenge Balázsnak, a Nemzeti Sport és a Spíler TV angliai tudósítójának.

Tóth Alex a 85. percben, 2–2-es állásnál lépett pályára a Bournemouthban, és csapata a ráadásban szerzett góllal legyőzte a Liverpoolt.

„Tényleg nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen meccsen mutatkoztam be, a Liverpool ellen a 95. percben nyertük meg a meccset, úgyhogy ennél még kívánni sem lehetne jobbat talán.”

A Ferencvárostól érkezett középpályás beszélt a mérkőzés hangulatáról is.

„Jó hangulatú, pörgős meccs volt, az NB I-hez képest teljesen más szint. De én azért jöttem ide, hogy fejlődjek, és nagyszerű itt játszani hétről hétre.”

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is felajánlotta segítségét a válogatott társnak.

„Sokat beszélgettünk, mielőtt idejöttem volna. Próbálnak mindenben segíteni. Azt mondták, itt vannak, hogy ha lakás- vagy autóbérlésben kell segíteni vagy egyszerűen csak unatkozom, keressem őket bátran. Örülök, hogy erre számíthatok tőlük.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
AFC Bournemouth–Liverpool FC 3–2 (2–1)
Bournemouth, Vitality Stadion. Vezette: Salisbury
Bournemouth: Petrovics – A. Smith, Hill, Senesi, Truffert – Cook, Scott – Jiménez (Tóth A., 85.), Kroupi (Christie, 67.), Adli – Evanilson (E. Unal, 90+3.). Menedzser: Andoni Iraola
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (C. Jones, 59.), J. Gomez (Endo, 35.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, a szünetben) – Gravenberch, A. Mac Allister (Ekitiké, 59.) – Szoboszlai, Wirtz – Szalah, Gakpo (Ngumoha, 74.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Evanilson (26.), Jiménez (33.), Adli (90+5.), ill. Van Dijk (45+1.), Szoboszlai (80.)

Kapcsolódó tartalom

Megkezdődött az utazás – Borbola Bence jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Tóth Alex az első lépést megtette, ráadásul nem is lábujjhegyen.

Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt

Tóth Alex győztes csapatban debütált, először játszott három magyar Premier League-mérkőzésen.

Videók: Szoboszlai gólt szerzett és gólpasszt adott a Bournemouth ellen

A mérkőzésen három magyar labdarúgó is pályára lépett.

„Az európai piacon is megsüvegelendő ez a karrierugrás” – Tóth Alexről beszélt menedzsere

Papp Bence szerint türelmesnek kell lenni a Bournemouth magyar válogatott játékosával szemben.

 

 

