Konaté visszatér, de a védelemben így is lesznek hiányzói a Liverpoolnak

Arne Slot a sajtótájékoztató során beszámolt a sérültekről és a visszatérőkről is.

„Ibrahima Konaté csütörtökön már a csapattal edzett, a mai gyakorláson is részt vesz, így ott lesz a Newcastle elleni meccskeretben. Curtis Jonesra is újra számíthatok, ő beteg volt, de meggyógyult.”

A jobbhátvédposzton viszont ismét gondjai lehetnek Slotnak.

„Jeremie Frimpong biztosan nem játszhat, rá több hét kihagyás vár. De nem olyan nagy a baj, mint elsőre gondoltuk, ez öröm az ürömben. Joe Gomez sem lehet ott a csapatban, ám az ő visszatérésére nem kell sokáig várni.”

Slot a lehetséges erősítésekkel kapcsolatban hozzátette, hogy ha találnak olyan játékost, aki segítségükre lehet és megfizethető, akkor lépni fognak. De ezek a beszélgetések nem a sajtótájékoztatónak helyet adó teremben zajlanak, hanem nem messze onnan. A sérülések miatt a fiatal játékosok szerepeltetése is előtérbe került, angliai tudósítónk, Gyenge Balázs erről kérdezte a holland szakvezetőt.

– A Qarabag ellen önnek megadatott az a luxus, hogy három fiatal játékost is pályára küldjön. Előfordulhat olyan helyzet, azon túl, hogy a csapata több góllal vezet, hogy ismét lehetőséget ad nekik? Különösen Rio Ngumohára lennék kíváncsi, aki legutóbb a Newcastle ellen győztes gólt szerzett a St. James’ Parkban.

– Trey Nyoni és Amara Nallo eddig a Ligakupában vagy olyan meccseken jutott szerephez, amelyeken nagy különbséggel vezettünk, így jó ízelítőt kaptak az első csapat légköréből. Rio esete más: ő akkor áll be, amikor gólra van szükségünk, vagy amikor még nem dőlt el a meccs. Trey egyre közelebb kerül ahhoz, hogy éles szituációkban is be merjem vetni, szépen fejlődik, és lépésről lépésre halad, a legfontosabb, hogy egyre jobban megbízzak benne. Rio ezt a bizalmat már megkapta. Amarának egy kicsit még dolgoznia kell ezért a bizalomért, de szépen halad, főleg azt figyelembe véve, hogy egy piros lap miatt nehezen indult a karrierje az első csapatnál. Mentálisan erős maradt, és megérdemelte, hogy ismét lehetőséget kapjon.

És hogy mennyire fontos a szombati meccs?

„Az idény minden meccse fontos, de a mostani helyzetünkben ezek a mérkőzések még fontosabbak, mivel el akarjuk érni a céljainkat. Az itt töltött másfél évem alatt tapasztalhattam, hogy milyen nehéz a Newcastle ellen játszani. Nagyszerű meccset várok, mivel mindkét csapat remek eredményt ért el hét közben a Bajnokok Ligájában. Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy ez a mérkőzés nagyobb kihívás lesz számunkra, mint a szerdai.”

Slot hozzátette, hogy nagyon örült Mohamed Szalah góljának, ahogy Florian Wirtzének és Federico Chiesáénak is, mert ez nem csak a csapatnak, hanem a játékosoknak is önbizalmat ad. És beszélt csapata esélyeiről a következő Bajnokok Ligája-idénnyel kapcsolatban.

„Nyilvánvaló, hogy minél közelebb kerülünk a végéhez, annál kevesebb lehetőségünk van hibázni. A mostani helyzetünkben már nem engedhetünk meg magunknak sok hibát. Itt arra gondolok, hogy túl sok gólt kaptunk a végén, vagy hogy az eredmény nem tükrözte a játék képét.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

Szombat, 21.00: Liverpool–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!