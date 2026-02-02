Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: visszalépett a kanadai műkorcsolyapáros

2026.02.02. 22:01
VCG
A 2024-ben világbajnok kanadai műkorcsolyapáros, Deanna Stellato-Dudek és Maxime Deschamps sérülés miatt visszalépett a pénteken rajtoló milánói téli olimpia csapatversenyétől.

A kettős női tagja, Stellato-Dudek az elutazás előtti utolsó québeci edzések egyikén sérült meg. Hazájuk szövetsége nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan mi történt, ugyanakkor a párosversenyen való szereplésüket napról napra vizsgálják. 

A 42 éves Stellato-Dudek Chicagóban született, 2019 óta képviseli a kanadai színeket. Háromszoros kanadai bajnok Deschamps-pal, 2024-ben világbajnokokok, tavaly pedig vb-ötödikek voltak.

A kanadaiak a négy évvel ezelőtti ötkarikás csapatversenyben negyedik voltak, és most dobogós helyezésben reménykednek.

A milánói játékokon pénteken, szombaton és vasárnap rendezik a csapatversenyt, a párosok pénteken futják a rövidprogramot és vasárnap a kűrt. Trennt Michaud és Lia Pereira a másik kanadai páros, akik szóba jöhetnek.

A párosversenyben – amelyben a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei akár érmes is lehet – a rövidprogramot jövő vasárnap, a kűrt pedig február 16-án rendezik.

 

