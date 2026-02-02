Sérülések miatt változott a jégkorong-válogatott kerete

A magyar szövetség hétfőn este jelezte, hogy a Gyergyói HK két játékosa nem tarthat a többiekkel, a vasárnapi Magyar Kupa-fináléban diadalmaskodó Ferencváros hátvédje viszont behívót kapott.
A Nemzetek Európai Kupája novemberi nyitótornáján a magyarok legyőzték a házigazda és olimpiai szereplő Franciaországot, igaz, előtte a dánoktól és a norvégoktól kikaptak. A második fordulóban, a decemberi Sárközy Tamás Emléktornán a válogatott vereséget szenvedett a lengyel, a francia és az olasz együttestől is. A záró felvonásra Oslóban kerül sor: a világbajnokság elitmezőnyében szereplő norvégokkal csütörtökön, az osztrákokkal pénteken mérkőzik meg Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata.
Jégkorong: Sofron István visszatér a magyar válogatottba
A MAGYAR FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC)
Csatárok: Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Schlekmann Márk, Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)
NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA
3. FORDULÓ
Február 5., 19.00: Norvégia–Magyarország
Február 6., 19.00: Magyarország–Ausztria