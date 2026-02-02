Nemzeti Sportrádió

Sérülések miatt változott a jégkorong-válogatott kerete

2026.02.02. 21:16
null
Tóth Gergely (balra) már el is utazott Oslóba (Fotó: Dömötör Csaba)
Sérülés miatt Fejes Nándor és Sárpátki Tamás nem utazhatott el a magyar férfi jégkorong-válogatottal a Nemzetek Európai Kupájának oslói tornájára, Tóth Gergely viszont csatlakozott a kerethez.

A magyar szövetség hétfőn este jelezte, hogy a Gyergyói HK két játékosa nem tarthat a többiekkel, a vasárnapi Magyar Kupa-fináléban diadalmaskodó Ferencváros hátvédje viszont behívót kapott.

A Nemzetek Európai Kupája novemberi nyitótornáján a magyarok legyőzték a házigazda és olimpiai szereplő Franciaországot, igaz, előtte a dánoktól és a norvégoktól kikaptak. A második fordulóban, a decemberi Sárközy Tamás Emléktornán a válogatott vereséget szenvedett a lengyel, a francia és az olasz együttestől is. A záró felvonásra Oslóban kerül sor: a világbajnokság elitmezőnyében szereplő norvégokkal csütörtökön, az osztrákokkal pénteken mérkőzik meg Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata.

Jégkorong
2026.01.22. 13:07

Jégkorong: Sofron István visszatér a magyar válogatottba

A Nemzetek Európai Kupájában a házigazda Norvégia mellett Ausztria lesz az ellenfele Majoross Gergely csapatának.

 

A MAGYAR FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Nagy Kristóf (FTC-Telekom)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC)
Csatárok: Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa – Finnország), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Schlekmann Márk, Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo – Finnország), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA
3. FORDULÓ
Február 5., 19.00: Norvégia–Magyarország
Február 6., 19.00: Magyarország–Ausztria

 

 

 

Ezek is érdekelhetik