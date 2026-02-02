Sérülések miatt változott a jégkorong-válogatott kerete

A magyar szövetség hétfőn este jelezte, hogy a Gyergyói HK két játékosa nem tarthat a többiekkel, a vasárnapi Magyar Kupa-fináléban diadalmaskodó Ferencváros hátvédje viszont behívót kapott.

A Nemzetek Európai Kupája novemberi nyitótornáján a magyarok legyőzték a házigazda és olimpiai szereplő Franciaországot, igaz, előtte a dánoktól és a norvégoktól kikaptak. A második fordulóban, a decemberi Sárközy Tamás Emléktornán a válogatott vereséget szenvedett a lengyel, a francia és az olasz együttestől is. A záró felvonásra Oslóban kerül sor: a világbajnokság elitmezőnyében szereplő norvégokkal csütörtökön, az osztrákokkal pénteken mérkőzik meg Majoross Gergely szövetségi kapitány csapata.