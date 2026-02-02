Keddi sportműsor: női pólósaink a görögök ellen elődöntőznek az Eb-n
FEBRUÁR 3., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal–Chelsea (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: Reims–Le Mans
21.10: Olympique Marseille–Rennes
NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.45: Bayer Leverkusen–St. Pauli (Tv: Sport2)
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Albacete (II.)–Barcelona (Tv: Sport1)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
16.00: Real Madrid–Marseille (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
18.00: a Tour de Hongrie országúti körverseny útvonal-bemutató gálája (Budapest, Music Center, IX., Mátyás utca 8.)
Pálya Európa-bajnokság, Konya
18.30: férfi scratch, férfi egyéni üldözőverseny, női omnium, női sprint
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Liqui Moly NEKA–Balatonfüredi KSE
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Olympiakosz (görög)
18.30: Anadolu Efes (török)–Valencia (spanyol)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Monaco (francia)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Real Madrid (spanyol)
20.30: Barcelona (spanyol)–Fenerbahce (török)
20.30: Bayern München (német)–Paris Basketball (francia)
20.30: Milan (olasz)–Baskonia (spanyol)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1017 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE
SZNÚKER
6.00, 12.30: World Grand Prix, 1. forduló (Tv: Eurosport 1, 2)
TENISZ
ATP 250-es torna, Montpellier
12.00: főtábla, 1. forduló
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
8.00: egyes, 2. forduló
WTA 250-es torna, Kolozsvár
10.00: egyes, 2. forduló – Bondár Anna (8.)–Olekszandra Olijnikova (ukrán)
Kb.: 14.30: páros, 1. forduló (a nyolc közé jutásért): Bondár, Greet Minnen (magyar, belga)–Maja Chwalinska, Kaja Juvan (lengyel, szlovén)
WTA 250-es torna, Ostrava
10.30: egyes, 2. forduló
VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Az 5–8. helyért
14.00: Horvátország–Izrael (Tv: M4 Sport)
16.00: Spanyolország–Franciaország (Tv: M4 Sport)
Elődöntő
18.15: Görögország–Magyarország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.15: Hollandia–Olaszország (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Történelmet írtak az Australian Openen
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: A vonalban Horváth Péter, a Puskás Akadémia szakmai vezetője. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Temesvári Andrea, Taróczy Balázs és az őket követő generációk teniszsikerei
12.00: Bajnokok: Konkoly Zsófia. Műsorvezető: Nyáguly Gergely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai: Gedra Botond, a Szegedi Vízipóló Suli 17 éves vízilabdázója és Juhász Zsolt, a klub ifjúsági fiúcsapatának edzője, a Szegedi Vízilabda Egylet sportigazgatója
13.30: Buli, vendégek: Fodor Zoltán, az U18-as női jégkorong-válogatott szövetségi edzője és Takács Zoé, a MAC kapusa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
15.00: Vízilabda, a stúdió vendége Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Kis Tamás, Somogyi Zsolt
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Téli olimpia előtt, Novotny Zoltán milánói emlékei
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Bíró Attilával vezetjük fel a női vízilabda Eb görög–magyar elődöntőjét
18.15: Közvetítés a női vízilabda Eb Görögország–Magyarország elődöntőjéről, kommentátor: Katona László
19.40: Bíró Attilával elemezzük a vízilabda Eb görög–magyar elődöntőjét
20.00: Interjúk a Kézikeddről: a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjai értékelik az Eb-t
20.45: Gólgazdag fordulót rendeztek a labdarúgó NB II-ben
21.00: A magyar labdarúgással kapcsolatos legfontosabb átigazolási hírek
21.15: A röplabdázó Kiss Gréta Olaszországban folytatja pályafutását
21.30: Varga Zsolt volt a Hazafutás vendége
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel