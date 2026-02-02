Keddi sportműsor: női pólósaink a görögök ellen elődöntőznek az Eb-n

FEBRUÁR 3., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Arsenal–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.30: Reims–Le Mans

21.10: Olympique Marseille–Rennes

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.45: Bayer Leverkusen–St. Pauli (Tv: Sport2)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Albacete (II.)–Barcelona (Tv: Sport1)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

16.00: Real Madrid–Marseille (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

18.00: a Tour de Hongrie országúti körverseny útvonal-bemutató gálája (Budapest, Music Center, IX., Mátyás utca 8.)

Pálya Európa-bajnokság, Konya

18.30: férfi scratch, férfi egyéni üldözőverseny, női omnium, női sprint

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Liqui Moly NEKA–Balatonfüredi KSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Olympiakosz (görög)

18.30: Anadolu Efes (török)–Valencia (spanyol)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Monaco (francia)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Real Madrid (spanyol)

20.30: Barcelona (spanyol)–Fenerbahce (török)

20.30: Bayern München (német)–Paris Basketball (francia)

20.30: Milan (olasz)–Baskonia (spanyol)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1017 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE

SZNÚKER

6.00, 12.30: World Grand Prix, 1. forduló (Tv: Eurosport 1, 2)

TENISZ

ATP 250-es torna, Montpellier

12.00: főtábla, 1. forduló

WTA 500-as torna, Abu-Dzabi

8.00: egyes, 2. forduló

WTA 250-es torna, Kolozsvár

10.00: egyes, 2. forduló – Bondár Anna (8.)–Olekszandra Olijnikova (ukrán)

Kb.: 14.30: páros, 1. forduló (a nyolc közé jutásért): Bondár, Greet Minnen (magyar, belga)–Maja Chwalinska, Kaja Juvan (lengyel, szlovén)

WTA 250-es torna, Ostrava

10.30: egyes, 2. forduló

VÍZILABDA

Női Európa-bajnokság, Funchal

Az 5–8. helyért

14.00: Horvátország–Izrael (Tv: M4 Sport)

16.00: Spanyolország–Franciaország (Tv: M4 Sport)

Elődöntő

18.15: Görögország–Magyarország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.15: Hollandia–Olaszország (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Történelmet írtak az Australian Openen

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: A vonalban Horváth Péter, a Puskás Akadémia szakmai vezetője. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: Temesvári Andrea, Taróczy Balázs és az őket követő generációk teniszsikerei

12.00: Bajnokok: Konkoly Zsófia. Műsorvezető: Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai: Gedra Botond, a Szegedi Vízipóló Suli 17 éves vízilabdázója és Juhász Zsolt, a klub ifjúsági fiúcsapatának edzője, a Szegedi Vízilabda Egylet sportigazgatója

13.30: Buli, vendégek: Fodor Zoltán, az U18-as női jégkorong-válogatott szövetségi edzője és Takács Zoé, a MAC kapusa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Vízilabda, a stúdió vendége Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Kis Tamás, Somogyi Zsolt

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Téli olimpia előtt, Novotny Zoltán milánói emlékei

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Bíró Attilával vezetjük fel a női vízilabda Eb görög–magyar elődöntőjét

18.15: Közvetítés a női vízilabda Eb Görög­ország–Magyarország elődöntőjéről, kommentátor: Katona László

19.40: Bíró Attilával elemezzük a vízilabda Eb görög–magyar elődöntőjét

20.00: Interjúk a Kézikeddről: a magyar férfi kézi­labda-válogatott tagjai értékelik az Eb-t

20.45: Gólgazdag fordulót rendeztek a labdarúgó NB II-ben

21.00: A magyar labdarúgással kapcsolatos legfontosabb átigazolási hírek

21.15: A röplabdázó Kiss Gréta Olaszországban folytatja pályafutását

21.30: Varga Zsolt volt a Hazafutás vendége

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel