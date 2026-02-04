Nemzeti Sportrádió

Későn jött a horvát gól, Spanyolország az első döntős a futsal Eb-n

M. B.M. B.
2026.02.04. 19:00
Fotó: Getty Images
Címkék
futsal horvát futsalválogatott futsal Eb spanyol futsalválogatott
A spanyol futsalválogatott 2–1-re legyőzte Horvátországot az idei Európa-bajnokság első elődöntőjében, Ljubljanában.

Két, látványosan különböző játékstílus csapott össze az első elődöntőben, a spanyolok a rögzített helyzetekben bíztak, míg a horvátok a játékosaik magasságát igyekeztek kihasználni, így gyakran előfordult, hogy a kapusuk Piplica Peric fejét kereste dobott labdákkal. Mindkét oldalon remekeltek a kapusok, viszont a vezetést a spanyolok szerezték meg, az első félidő második felében Pablo Ramírez a horvát kapuvédő lába között helyezett a hálóba. Nem sokkal a szünet előtt megduplázta előnyét az ibériai együttes, Mellado kapásból vette be a kaput.

A második játékrészben sokáig nem esett gól, majd bő három perccel a vége előtt szépítettek a horvátok, Cekol beadása Mario Rivillosról a saját kapujába pattant. A folytatásban délnyugati szomszédaink az egyenlítésért támadtak, de újabb gól nem született – Spanyolország jutott be elsőként a döntőbe.

FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana
Elődöntő
Horvátország–Spanyolország 1–2
20.30: Franciaország–Portugália (Tv: M4 Sport, 21.05)

 

