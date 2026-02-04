Az ETO Szombathelyen, az FTC Mosonmagyaróváron aratott magabiztos győzelmet a női kézi NB I-ben

Szűkös kerettel érkezett Mosonmagyaróvárra a Ferencváros, amelynek olimpiai és világbajnok norvég beállója, Vilde Ingstad orrtörés miatt dőlt ki a sorból, illetve Orlane Kanorra, Dragana Cvijicsre és Márton Grétára sem számíthatott a szakmai stáb – utóbbi játékosnak az ujja sérült meg. Ennek ellenére magabiztos győzelmet aratott az FTC, amely 2–2-nél kihasználta emberelőnyét, és ennek is köszönhetően ellépett 9–3-ra – közben Janurik Kingát fejbe dobta Tóth Gabriella, így emiatt is létszámfölénybe kerültek a zöld-fehérek. Az óváriak nem bírták el az első félidőben a négy kétperces kiállítást, így hatgólos hátránnyal mehettek szünetre. A fordulás után tovább nőtt a különbség, Emily Vogel és Darja Dmitrijeva vezérletével nyert a fővárosi csapat, amelyben három akadémista (Balázs Bítia, Dancsák Vivien és Szeibert Anna) egyszerre volt a pályán az utolsó negyedórában. 24–35

A Győri ETO-nak sem okozott nehézséget begyűjteni a két pontot. 3–3 után 15 perc alatt csak kétszer talált be a Szombathely, így a kisalföldiek már 13–5-re vezettek, és 25 gólos győzelmet arattak – a hazaiaknál a góllövőlistát vezető Pődör Rebeka csak egy percet kapott, így csak egy gólt szerzett. A győriek védekezése remekül működött ezen a napon, ráadásul Szemerey Zsófi 56 százalékkal védett, miközben Nathalie Hagman elöl hatszor volt eredményes, akárcsak Bruna de Paula, aki egy lövést sem hibázott el. 14–39

Az Alba Fehérvár 13 percen át tartotta magát Debrecenben, ezt követően a hazaiak nyolcgólos előnyt építettek ki az első félidőben, Alicia Toublanc fél óra alatt ötször vette be a vendégkaput. A fehérváriak a szünet után már jobban tudták tartani a lépést, a DVSC „csak” az 51. percben jutott el tízgólos vezetésig – könnyed győzelmet aratott. 33–22

Faragó Lea négy góljának is köszönhetően 13 perc után 6–3-ra vezetett az Esztergom, amely az első félidő utolsó nyolc percében tudta leszakítani a Budaörsöt. A második játékrészben már nem volt kérdés, hogy a hazaiak (akiknél Bukovszky Anna 50 százalékkal védett) simán nyernek-e – volt 15 gólos is a különbség, ebből egy kicsit tudtak faragni a vendégek a végjátékban. 32–19

NŐI KÉZILABDA NB I

14. FORDULÓ

Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 24–35 (12–18)

Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC 14–39 (7–20)

DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár KC 33–22 (17–9)

Mol Esztergom–Moyra-Budaörs 32–19 (17–9)

Részletes jegyzőkönyvek később.

A TOVÁBBI PROGRAM

Pénteken játsszák

18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Vasas SC

Szombaton játsszák

16.00: NEKA–Kozármisleny KA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE