Magasugrás: Bátori Lilianna második lett Udinében

A magasugró Bátori Lilianna egyéni legjobbját megközelítve, 192 centiméteres teljesítménnyel második helyen végzett szerdán idei második versenyén, Udinében.
A nemzetközi szövetség bronzkategóriás versenyének eredményközlője szerint a győzelmet – ugyancsak 192 centiméterrel – az amerikai Charity Hufnagel szerezte meg, míg a harmadik a svéd Louise Ekman lett 189-cel.
A tavalyi fedett Európa-bajnokságon döntős, 2007-es születésű Bátori Lilianna egyéni legjobbja 193 centiméter.
