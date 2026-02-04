Nemzeti Sportrádió

Magasugrás: Bátori Lilianna második lett Udinében

Vágólapra másolva!
2026.02.04. 20:19
Fotó: Getty Images
Címkék
Bátori Lilianna atlétika magasugrás
A magasugró Bátori Lilianna egyéni legjobbját megközelítve, 192 centiméteres teljesítménnyel második helyen végzett szerdán idei második versenyén, Udinében.

A nemzetközi szövetség bronzkategóriás versenyének eredményközlője szerint a győzelmet – ugyancsak 192 centiméterrel – az amerikai Charity Hufnagel szerezte meg, míg a harmadik a svéd Louise Ekman lett 189-cel.

A tavalyi fedett Európa-bajnokságon döntős, 2007-es születésű Bátori Lilianna egyéni legjobbja 193 centiméter.

 

Bátori Lilianna atlétika magasugrás
Legfrissebb hírek

Molnár Attila: A rekord még csak a kezdet volt

Atlétika
40 perce

Molnár Attila Európa-csúccsal indította az évet

Atlétika
Tegnap, 19:22

Atlétika: a távolugró Horváth Botond kitűnően kezdte az évet

Utánpótlássport
Tegnap, 11:45

Hármasugrásban remekel a távolugrás budapesti világbajnoka

Atlétika
2026.01.29. 15:12

Metzben debütál 800 méteren Femke Bol

Atlétika
2026.01.27. 18:20

Népsport: szakállas rekordokat tart a cseh futógép

Népsport
2026.01.26. 07:01

Atlétika: Rózsahegyi Bori két győzelemmel kezdte az évet

Utánpótlássport
2026.01.25. 15:55

Böndör Márton hatodik a franciaországi rúdugróversenyen

Atlétika
2026.01.24. 22:25
Ezek is érdekelhetik