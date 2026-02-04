Magasugrás: Bátori Lilianna második lett Udinében

A nemzetközi szövetség bronzkategóriás versenyének eredményközlője szerint a győzelmet – ugyancsak 192 centiméterrel – az amerikai Charity Hufnagel szerezte meg, míg a harmadik a svéd Louise Ekman lett 189-cel.

A tavalyi fedett Európa-bajnokságon döntős, 2007-es születésű Bátori Lilianna egyéni legjobbja 193 centiméter.