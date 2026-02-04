Milánó 2026: kapust cseréltek a címvédő finn hokisok

Helyére a Boston Bruins légiósa, Joonas Korpisalo került. A 26 éves Luukkonen január 27-én sérült meg, de most dőlt el, hogy nem tud elutazni Olaszországba – olvasható a liga honlapján.

Korpisalo mellett Juuse Saros (Nashville Predators) és Kevin Lankinen (Vancouver Canucks) lesz a finnek kapusa.

A 2022-es pekingi téli játékokon az első olimpiai aranyérmüket begyűjtő finnek a szlovákok ellen kezdenek szerdán, az lesz a férfi torna nyitó találkozója.