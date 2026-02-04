Nemzeti Sportrádió

Két ötödik helyezés a zágrábi UWW-rangsorverseny első napján

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.04. 19:55
null
Muszukajev Iszmail (Fotó: MBSZ)
Címkék
Muszukajev Iszmail Halidov Gamzatgadzsi birkózás
Szerdán Zágrábban megkezdődött a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) idei első rangsorversenye a szabadfogásúak küzdelmeivel.

 

A nyitó napon négyen képviselték a színeinket a szőnyegen, s közülük kettő, a vb- és Eb-győztes, kétszeres olimpiai 5. Muszukajev Iszmail (70 kg, FTC), valamint Halidov Gamzatgadzsi (65 kg, ESMTK) jutott el a dobogó közelébe, egészen pontosan a bronzmérkőzésig. Ott előbbi az amerikai Caleb Hansontól kapott ki 5-4-re, utóbbi pedig a grúz Nika Zakasvilitől 11-6-ra, így az első napi zágrábi magyar mérleg két ötödik helyezés.

Csütörtökön három újabb szabadfogású birkózónk következik, az Eb-3. Végh Richárd (97 kg, Érd) kazah, Arsunkaev Musza (97 kg, Vasas) amerikai, az Eb-2. és -3. Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg, Csepel TC) pedig iráni riválissal kezd.

Halidov Gamzatgadzsi (Fotó: MBSZ)

 

Muszukajev Iszmail Halidov Gamzatgadzsi birkózás
Legfrissebb hírek

Birkózás: 27 magyar lép szőnyegre a zágrábi rangsorolóversenyen

Birkózás
Tegnap, 17:41

Kezdődik a birkózóidény, újra a Budapesti Honvéd ad otthont a rajtnak

Birkózás
2026.01.22. 14:12

Jótékonysági akció a sóvidéki birkózókért a Nemzeti Sport Gálán

Birkózás
2026.01.12. 08:58

Így telik a karácsony a Losonczi családban

Birkózás
2025.12.24. 14:28

Bacsa Péter: Jól indítottuk az olimpiai ciklust

Birkózás
2025.12.24. 06:45

Vitek Dárius jövőre is szeretné „kibirkózni” magából a maximumot

Birkózás
2025.12.23. 13:59

Fennakadt a doppingteszten az irániak U23-as világbajnok birkózója

Birkózás
2025.12.22. 16:02

„A győzelmet nem lehet megunni, igazi mámor” – interjú Losonczi Dáviddal

Képes Sport
2025.12.21. 11:58
Ezek is érdekelhetik