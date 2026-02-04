Két ötödik helyezés a zágrábi UWW-rangsorverseny első napján
Szerdán Zágrábban megkezdődött a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) idei első rangsorversenye a szabadfogásúak küzdelmeivel.
A nyitó napon négyen képviselték a színeinket a szőnyegen, s közülük kettő, a vb- és Eb-győztes, kétszeres olimpiai 5. Muszukajev Iszmail (70 kg, FTC), valamint Halidov Gamzatgadzsi (65 kg, ESMTK) jutott el a dobogó közelébe, egészen pontosan a bronzmérkőzésig. Ott előbbi az amerikai Caleb Hansontól kapott ki 5-4-re, utóbbi pedig a grúz Nika Zakasvilitől 11-6-ra, így az első napi zágrábi magyar mérleg két ötödik helyezés.
Csütörtökön három újabb szabadfogású birkózónk következik, az Eb-3. Végh Richárd (97 kg, Érd) kazah, Arsunkaev Musza (97 kg, Vasas) amerikai, az Eb-2. és -3. Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg, Csepel TC) pedig iráni riválissal kezd.
