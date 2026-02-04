NOB: először választottak be iráni nőt a tagságba

Szoraja Ahei személyében először választottak iráni nőt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba (NOB), ő egyben a szervezet jelenlegi legfiatalabb tagja.
A 30 éves Ahei a 107. tagja lett a NOB-nak, 95–2-es szavazati eredménnyel kapta meg nyolc évre a bizalmat. Ő a harmadik iráni sportdiplomata – és az első 2004 óta –, aki a NOB tagja lett. A nők most a NOB-tagok 45 százalékát teszik ki.
Ahei a 2021-ben rendezett tokiói olimpián tollaslabdában szerepelt, ő volt az első iráni női olimpikon a sportágában.
