Nemzeti Sportrádió

NOB: először választottak be iráni nőt a tagságba

Vágólapra másolva!
2026.02.04. 19:57
Fotó: Getty Images
Címkék
NOB Szoraja Ahei Irán
Szoraja Ahei személyében először választottak iráni nőt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba (NOB), ő egyben a szervezet jelenlegi legfiatalabb tagja.

A 30 éves Ahei a 107. tagja lett a NOB-nak, 95–2-es szavazati eredménnyel kapta meg nyolc évre a bizalmat. Ő a harmadik iráni sportdiplomata – és az első 2004 óta –, aki a NOB tagja lett. A nők most a NOB-tagok 45 százalékát teszik ki.

Ahei a 2021-ben rendezett tokiói olimpián tollaslabdában szerepelt, ő volt az első iráni női olimpikon a sportágában.

 

NOB Szoraja Ahei Irán
Legfrissebb hírek

A NOB nyitott arra, hogy a jövőben korábban rendezzék a téli olimpiát

Téli sportok
6 órája

NOB: nincs menetrendje az orosz sportot sújtó szankciók feloldásának

Téli sportok
Tegnap, 10:30

Milánó 2026: a NOB elnöke a szervezőket dicséri

Téli sportok
2026.02.01. 10:13

Légiósok: Gera kezdőként mutatkozott be a Perszepoliszban

Légiósok
2026.01.28. 14:34

A NOB szűkítheti a téli olimpia lehetséges rendezőinek listáját

Téli sportok
2026.01.15. 13:32

Kirsty Coventry: Gőzerővel zajlik a „felkészülés a jövőre” konzultáció

Egyéb egyéni
2026.01.01. 12:40

Juan Antonio Samaranch: Magyarország a világ egyik legfontosabb sportnemzete

Egyéb egyéni
2025.12.16. 15:48

Thomas Bach és Juan Antonio Samaranch Budapesten ünnepli a 130 éves MOB-ot

Egyéb egyéni
2025.12.15. 19:09
Ezek is érdekelhetik