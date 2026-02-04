Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorka dupla duplával vezette győzelemre a Galatasarayt az Euroligában

K. Zs.K. Zs.
2026.02.04. 19:55
null
Juhász Dorka jó játékkal járult hozzá a Galatasaray győzelméhez (Fotó: FIBA)
Juhász Dorka csapata, a Galatasaray hazai pályán 67–57-re legyőzte csoportbeli legnagyobb riválisát, a spanyol Gironát a női kosárlabda Euroliga szerdai játéknapján, és csoportelsőként jutott be a zaragozai hatos döntőbe.

Juhász Dorka ezúttal is meghatározó embere volt az isztambuli csapatnak: pontszámban (16) és lepattanószedésben (12) is csapata legeredményesebb játékosa volt – előbbi kategóriában holtversenyben –, dupla duplája mellett két assziszt és egy dobásblokkolás került a neve mellé. Hasonlóan hatékony volt Awak Kuier (16, 10, továbbá három blokk és két labdaszerzés), a Gironában Chloe Bibby és Juste Jocyte 10-10 pontig jutott. 

A török csapat az első negyedet 10–10 után hatpontos futással zárta, a másodikat 5–0-s szakasszal nyitotta; gyorsan állandósult a legalább tízpontos különbség, a Gironának a 14 ponttal megnyert utolsó negyed ellenére sem volt valós esélye a fordításra.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA
MÁSODIK CSOPORTKÖR, E-CSOPORT
6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Galatasaray (török)–Girona (spanyol) 67–57
Carolo Basket (francia)–USK Praha (cseh) 70–88
Famila Schio (olasz)–Bourges Basket (francia) 77–69

A csoport állása: 1. Galatasaray 22 pont (12 mérk.), 2. Girona 20 (12), 3. USK Praha 20 (12), 4. Schio 19 (12), 5. Bourges 18 (12), 6. Carolo 15 (12)

Az első két helyezett bejut a hatos döntőbe, a harmadik és a negyedik rájátszásban harcolhatja ki ugyanezt.

 

