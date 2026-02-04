Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold 18. omniumban

Az európai szövetség honlapja szerint az aranyérmet a portugál Iuri Leitao szerezte meg.

Drijver – aki kedden scratch-ben a 9., míg vasárnap, a kieséses versenyszámban a 12. helyen ért célba – az omnium nyitószámában, a scratch-ben két kör hátránnyal az utolsó célba érő volt, azaz huszadik lett, majd a tempóversenyben a 16. helyet szerezte meg. A kieséses szám sem sikerült jól neki, ebben is huszadik volt, a végén pedig a pontversenyben 14 szerzett ponttal a 18. lett, így összesítésben is a 18. helyen zárt.

A szerda esti programban még francia, brit és belga siker született.