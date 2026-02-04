Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold 18. omniumban

Drijver Bertold a 18. helyen végzett omniumban a konyai pályakerékpáros Európa-bajnokság szerdai versenynapján.
Az európai szövetség honlapja szerint az aranyérmet a portugál Iuri Leitao szerezte meg.
Drijver – aki kedden scratch-ben a 9., míg vasárnap, a kieséses versenyszámban a 12. helyen ért célba – az omnium nyitószámában, a scratch-ben két kör hátránnyal az utolsó célba érő volt, azaz huszadik lett, majd a tempóversenyben a 16. helyet szerezte meg. A kieséses szám sem sikerült jól neki, ebben is huszadik volt, a végén pedig a pontversenyben 14 szerzett ponttal a 18. lett, így összesítésben is a 18. helyen zárt.
A szerda esti programban még francia, brit és belga siker született.
Legfrissebb hírek
Pályakerékpáros Eb: remek napot zárt a Teutenberg család
Kerékpár
2026.02.02. 20:36
Pályakerékpáros Eb: Lovassy nem jutott tovább 1 kilométeren
Kerékpár
2026.02.02. 15:03
Ezek is érdekelhetik