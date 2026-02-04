Nemzeti Sportrádió

Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold 18. omniumban

Vágólapra másolva!
2026.02.04. 20:38
Fotó: Getty Images
Címkék
pályakerékpár Drijver Bertold pályakerékpáros Eb
Drijver Bertold a 18. helyen végzett omniumban a konyai pályakerékpáros Európa-bajnokság szerdai versenynapján.

Az európai szövetség honlapja szerint az aranyérmet a portugál Iuri Leitao szerezte meg.

Drijver – aki kedden scratch-ben a 9., míg vasárnap, a kieséses versenyszámban a 12. helyen ért célba – az omnium nyitószámában, a scratch-ben két kör hátránnyal az utolsó célba érő volt, azaz huszadik lett, majd a tempóversenyben a 16. helyet szerezte meg. A kieséses szám sem sikerült jól neki, ebben is huszadik volt, a végén pedig a pontversenyben 14 szerzett ponttal a 18. lett, így összesítésben is a 18. helyen zárt.

A szerda esti programban még francia, brit és belga siker született.

pályakerékpár Drijver Bertold pályakerékpáros Eb
Legfrissebb hírek

Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold kilencedik lett a scratchben

Kerékpár
Tegnap, 20:34

Szalontay az országos csúcsa után az első fordulóban búcsúzott sprintben a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
Tegnap, 13:49

Pályakerékpáros Eb: remek napot zárt a Teutenberg család

Kerékpár
2026.02.02. 20:36

Pályakerékpáros Eb: Lovassy nem jutott tovább 1 kilométeren

Kerékpár
2026.02.02. 15:03

Drijver Bertold 12. a kieséses versenyben a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
2026.02.01. 20:26

Pályakerékpáros Eb: közel másfél másodperccel megdőlt a magyar csúcs férfi csapatsprintben

Kerékpár
2026.02.01. 15:33

Bizakodó Drijver Bertoldot és az olimpiát illetően a szakágvezető

Kerékpár
2025.10.27. 13:14

Pályakerékpáros-vb: aranyéremmel zárta pályafutását Viviani, Lavreysen történelmet írt

Kerékpár
2025.10.26. 21:58
Ezek is érdekelhetik