Milánó 2026: norovírus fertőzött meg finn női hokisokat

2026.02.04. 18:40
Fotó: Getty Images
norovírus téli olimpia 2026 téli olimpia finn női jégkorong-válogatott
A finn női jégkorong-válogatott négy játékosa is norovírussal fertőződött meg a milánói-cortinai téli olimpiai torna kezdete előtt – írta szerdán a finn Iltalehti újság olimpiai tudósítója.

A finnek ezért minden olyan eseményt lemondtak, amelyen a csapat képviselői részt vettek volna, beleértve az edzést és a sajtótájékoztatót is.

„A fertőzötteket és a szobatársaikat elkülönítették az olimpiai faluban, és az összes létesítményt fertőtlenítik a betegség terjedésének megakadályozása érdekében. Egyelőre minden érintkezést kerülnek” – idézte a lap Maarit Valtonent, a válogatott vezetőorvosát.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, és a fertőzés könnyen átterjed embercsoportok között. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre.

A csoportkörben a finn csapat Kanada, az Egyesült Államok, Csehország és Svájc válogatottjaival találkozik. A finnek csütörtökön játsszák nyitó mérkőzésüket a kanadaiakkal.

 

