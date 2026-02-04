Női röplabda MK: elődöntős a Nyíregyháza és a Békéscsaba

A nyírségiek hiába nyertek 3:0-ra idegenben a MÁV Előre ellen, most otthon ugyancsak 3:0-ra kikaptak, így jött a továbbjutásról döntő aranyszett. Ebben 15–11-re jobbnak bizonyultak, így ők kerültek a négy közé.

A Békéscsaba – akárcsak az első meccsen – most is 3-1-re verte az UTE-t.

A címvédő Vasas Óbuda még csak az első felvonáson van túl, ezen simán nyert a Szent Benedek RA vendégeként. A jövő csütörtöki visszavágó formalitásnak tűnik.

RÖPLABDA

Női Magyar Kupa, negyeddöntő

1. mérkőzés

Szent Benedek RA–Vasas Óbuda 0:3 (–20, –16, –18)

Visszavágó

MBH-Békéscsaba–Újpesti TE 3:1 (–18, 18, 27, 17)

Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–20, –20, –22) – aranyszettben 15–11