Női röplabda MK: elődöntős a Nyíregyháza és a Békéscsaba

2026.02.04. 20:32
Fotó: brse.hu
A Fatum Nyíregyháza aranyszettel, az MBH-Békéscsaba pedig kettős győzelemmel jutott be szerdán a női röplabda Magyar Kupa elődöntőjébe.

A nyírségiek hiába nyertek 3:0-ra idegenben a MÁV Előre ellen, most otthon ugyancsak 3:0-ra kikaptak, így jött a továbbjutásról döntő aranyszett. Ebben 15–11-re jobbnak bizonyultak, így ők kerültek a négy közé.

A Békéscsaba – akárcsak az első meccsen – most is 3-1-re verte az UTE-t.

A címvédő Vasas Óbuda még csak az első felvonáson van túl, ezen simán nyert a Szent Benedek RA vendégeként. A jövő csütörtöki visszavágó formalitásnak tűnik.

RÖPLABDA 
Női Magyar Kupa, negyeddöntő
1. mérkőzés
Szent Benedek RA–Vasas Óbuda 0:3 (–20, –16, –18)

Visszavágó
MBH-Békéscsaba–Újpesti TE 3:1 (–18, 18, 27, 17)
Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–20, –20, –22) – aranyszettben 15–11

 

