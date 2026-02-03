Nem fogott kezet Bondár Annával ukrán ellenfele a kolozsvári WTA-tornán – videó
A 25 éves ukrán teniszező még hétfőn közölte mindezt az ukrán tenisszel foglalkozó btu.org.ua portállal. Olijnikova azzal indokolta a döntését, hogy Bondár 2022 decemberében résztvett a North Palmyra Trophies nevezetű meghívásos tenisztornán Szentpéterváron. A 2022-ben megalapított tornát – ahogyan az a viadal honlapján is olvasható – az orosz energiaóriás, a Gazprom támogatja, s Olijnikova szerint akkorra már ismertek voltak az orosz hadsereg által elkövetett tömeggyilkosságok.
|Nem ez az első botrány a Northern Palmyra Trophies kapcsán
A szentpétervári viadalt 2025-ben is megrendezték, s a Danyiil Medvegyev, Karen Hacsanov, Veronika Kugyermetova (mindhárom orosz), Julija Putyinceva (kazah) összeállítású „Szfinx csapat” legyőzte az Alekszander Bublik (kazah), Tallon Griakspoor (holland), Anastasia Potapova (osztrák), Gyiana Snajder (orosz) felállású „Oroszlán csapatot”. A nemzetközi teniszvilág egy része kritikát fogalmazott a részvevők felé az orosz-ukrán háborúra hivatkozva.
A Tennis365 szakportál szerint Griekspoort (aki egy párt alkot az orosz származású, de osztrák színekben teniszező Potapovával – a szerk.) David van Weel holland külügyminiszter megpróbálta lebeszélni a részvételről, de nem járt sikerrel. A korábbi világelső Medvegyev (aki az egy évvel korábbi viadalra való meghívást még visszautasította) azzal indokolta részvételét, hogy legutóbb 2020-ban járt az oroszországi városban – írja a Tennis World USA.
Az ukrán versenyző, kiemelte, hogy számára ez nem személyes, hanem elvi kérdés. A világranglista 91. helyén álló Olijnikova hozzátette, hogy a későbbiekben hajlandó lesz kezet fogni Bondárral, ha a magyar játékos nyilvánosan elnézést kér.
A meccs előtti kézfogás és a fotózkodás valóban elmaradt, s a felek a meccs után is elkerülték egymást. A mérkőzésen Bondár kétszettes vereséget szenvedett.
A MECCS ELŐTTI PILLANATOK (Videó: Moldován Árpád Zsolt/Kolozsvári Rádió)
A MÉRKŐZÉS UTOLSÓ PONTJA (Videó: Moldován Árpád Zsolt/Kolozsvári Rádió)
WTA 250-ES TORNA, KOLOZSVÁR (283 347 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES
NYOLCADDÖNTŐ
Olekszandra Olijnikova (ukrán)–Bondár Anna (8.) 6:4, 6:4