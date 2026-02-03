Nem fogott kezet Bondár Annával ukrán ellenfele a kolozsvári WTA-tornán – videó

A szentpétervári viadalt 2025-ben is megrendezték, s a Danyiil Medvegyev, Karen Hacsanov, Veronika Kugyermetova (mindhárom orosz), Julija Putyinceva (kazah) összeállítású „Szfinx csapat” legyőzte az Alekszander Bublik (kazah), Tallon Griakspoor (holland), Anastasia Potapova (osztrák), Gyiana Snajder (orosz) felállású „Oroszlán csapatot”. A nemzetközi teniszvilág egy része kritikát fogalmazott a részvevők felé az orosz-ukrán háborúra hivatkozva.

A Tennis365 szakportál szerint Griekspoort (aki egy párt alkot az orosz származású, de osztrák színekben teniszező Potapovával – a szerk.) David van Weel holland külügyminiszter megpróbálta lebeszélni a részvételről, de nem járt sikerrel. A korábbi világelső Medvegyev (aki az egy évvel korábbi viadalra való meghívást még visszautasította) azzal indokolta részvételét, hogy legutóbb 2020-ban járt az oroszországi városban – írja a Tennis World USA.