A Puskás Akadémia 94. percben kapott góllal esett ki az ifjúsági BL-ből

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Puskás Akadémia FC–Sporting CP (portugál) 1–2 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna. Vezette: Lukasz Kuzma (lengyel)

Puskás Akadémia: Bozó – Lakatos K., Pál P., Csiszár – Budai, Ásványi, Varga Zs., Magyarics – Mondovics, Zahorán (Krupa, 60.), Husztej (Kőszegi-Hoffmann, 80.). Edző: Babó Levente

Sporting: Gouveia (Tverdohlebov, 90+3.) – Afonso Lee (I. Mendes, 90+3.), L. Domínguez, Mota – D. Costa, Bafdili, Felicíssimo, F. Goncalves, D. Tomás (M. Almeida, 62.) – G. Silva (D. Lopes, 79.), S. Ferreira (Kissanga, 62.). Edző: Joao Giao

Gólszerző: Budai (66.), ill. F. Goncalves (53.), D. Lopes (90+4.)

Kiállítva: Csiszár (90+1.)

Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Nani vagy éppen Ricardo Quaresma – csak néhány világsztár azok közül, akik az elmúlt néhány évtizedben kikerültek a Sporting CP akadémiájáról. Mindez azért említendő meg, mert a Puskás Akadémia U19-es csapata az UEFA Ifjúsági Ligában mérte össze erejét a portugál sztárcsapat korosztályos együttesével a nyolcaddöntőbe kerülésért vívott párharcban. A felcsútiak korábban egy fontos mérkőzésen már felülmúlták a lisszaboniakat: 2021-ben az immár a Ferencvárost erősítő Gruber Zsombor góljával nyerték meg a Puskás–Suzuki-kupát a Sporting ellen. A mostani párharc azonban még fontosabb volt, és nemcsak azért, mert a magyar klub a sorozat történetében először juthatott be a 16 közé, hanem mert az ifi BL ezen fázisa már az európai megfigyelők radarján van – érdemes megjegyezni, hogy Vancsa Zalán is a Sparta Praha és a Genk ellen szerzett góljaival adta el magát 2022 januárjában a City Groupnak.

Magyarics Erik (fehérben) sok párbajt vívott meg a bal oldalon (Fotó: Árvai Károly)

Aggasztóan indult a meccs, hiszen a második percben Lakatos Kristóf olyan szűken gurította haza a labdát, hogy csak sárga lapot érő visszahúzás árán tudta megállítani Duarte Tomást a kapura törésben. Csakhamar felvette a ritmust a PAFC, és az első félidő első felében többször is ellenfele térfelén tartotta huzamosabb ideig a labdát. Talán a tisztelet jele volt, hogy a hazai játékosok mintha többször is megilletődtek volna, amikor lövőhelyzetbe kerültek, Babó Levente edző többször szóvá is tette, hogy vállalkozzanak bátrabban. A 43. percben jegyezhettük fel a játékrész legveszélyesebb lehetőségét, Mondovics Kevin 18 méterről megeresztett lövése után a labda nem sokkal ment el a bal oldali kapufa mellett. A Sporting ugyan sebességben valamelyest a Puskás Akadémia fölé nőtt, a hazaiak harcosan, szívósan futballoztak, és nem voltak szívbajosak, ha szabálytalanság árán kellett megállítaniuk lendületbe kerülő ellenfelüket.

Az 53. percben váratlanul jött a vendégek gólja: Flávio Goncalves az oldalszabadrúgását ugyan beadásnak szánta, senki sem csúsztatott bele a bal szélről középre tekert labdába, így az a hosszú sarokba pattant, Bozó Mirkó tehetetlen volt – a gól hasonlított Osváth Attila 19. fordulóban szerzettjére. Valamelyest megtört a PAFC lendülete, ezért volt égetően fontos, hogy a 66. percben a csereként pályára lépő Krupa Zsolt nagyszerű lefordulást követően tűpontos labdával indította a jobb szélen felfutva a védelem mögé kerülő Budai Attilát, aki magabiztosan értékesítette a ziccerét.

Így örült a felcsúti csapat és szurkolótábora az egyenlítő gólnak (Fotó: Árvai Károly)

Az utolsó percekre terebélyesedett a lisszaboniak nyomása, az egyik ígéretes gólhelyzetet Csiszár Máté a hosszabbítás perceiben kiállítás árán állította meg. Ez sem volt azonban elegendő ahhoz, hogy a csapat kihúzza döntetlenre, a 94. percben ugyanis a negyedórája pályán lévő Daniel Lopes Bozó Mirkó védése után a hálóba fejelte a labdát – több alkalommal is meg lehetett volna állítani az akciót, de egyéni megingások miatt nem sikerült. A Puskás Akadémia számára tehát véget ért az ifi BL-szereplés: a Brann Bergen és az FCSB búcsúztatása után drámai meccsen egy góllal alulmaradt a Sportinggal szemben. 1–2

A 94. percben jött a második Sporting-gól (Fotó: Árvai Károly)