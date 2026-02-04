Minden jel arra mutat, hogy Vonn rajthoz áll vasárnap a téli olimpián

A 41 éves Vonn a téli olimpia előtti utolsó világkupa-állomáson Crans-Montanában a lesikláson elesett, és megsérült a bal térde. A vizsgálatok kiderítették, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja. Ezzel együtt a 2010-ben éppen lesiklásban olimpiai bajnok Vonn kijelentette, hogy indul ebben a számban a milánói-cortinai játékokon.

Korábbi klasszisok, Julia Mancuso és Viktoria Rebensburg is azon a véleményen voltak, hogy ezzel a sérüléssel még meg lehet oldani a szereplést, elsősorban az amerikai fizikuma, kiváló izomzata miatt.

Lindsey Vonn a 2022-ben elhunyt édesanyja miatt is mindenképpen szeretne versenyezni.

Vonn ugrógyakorlatokat végez, súlyozott mellényt visel, miközben medencében edz.

„Teljesen biztos vagyok benne, hogy Lindsey még mindig valóra tudja váltani az álmát – jelentette ki Chris Knight, az amerikai klasszis főedzője az AP-nek. – Nincs kétségem afelől, hogy rendben lesz. Nem húszéves, hanem negyven, de most nem nézünk vissza a múltba. Nyilván van benne kockázat, ha azon a szinten síel, amelyen ő síelni akar. Senki sem tudja biztosan, hogy mi történik, de a jelek jó irányba mutatnak. Nagyon könnyen döntöttünk úgy, hogy megyünk előre.”