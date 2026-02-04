Távoztak a gambiai légiósok az NB II-es Szegedtől

A 21 esztendős gambiai Lamin Sarr 2024 tavaszán érkezett a szegediekhez, az NB II-ben pedig a 2024–2025-ös kiírásban mutatkozott be. Összesen 14 NB II-es bajnokin (de mindössze egyszer kezdőként) és két Magyar Kupa-meccsen lépett pályára – a Füzesabony ellen 2–1-re megnyert MK-találkozón gólt szerzett.

A másik távozó, a 20 éves, szintén gambiai Pa Assan Barrow egy éve csatlakozott a Szegedhez. Az előző idényben kilencszer volt a meccsre nevezett keretben, de egy alkalommal sem húzhatta fel a szegediek kék-fekete mezét. Neki már megvan az új csapata, a német hetedosztályú SC Geislingen/Steigében folytatja pályafutását.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Bodnár Balázs (DVSC), Mádi Szabolcs (profi szerződést kapott), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, KTE), Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Tóth Norman (profi szerződést kapott), Vanja Zvekanov (szerb-magyar, Mezőkövesd)

Távozott: Pa Assan Barrow (gambiai, SC Geislingen – Németország), Lamin Sarr (gambiai, ?), Papp Áron (Békéscsaba), Takács-Földes Olivér (?), Vogyicska Balázs (Kozármisleny)