Távoztak a gambiai légiósok az NB II-es Szegedtől

F. B.F. B.
2026.02.04. 18:18
A gambiai Lamin Sarr majdnem két év múltán távozott a Szegedtől (Fotó: szeged-grosicsakademia.hu)
NB II Szeged magyar átigazolás
Lamin Sarr és Pa Assan Barrow távozott a Szeged-Csanád GA NB II-es labdarúgócsapatától – tudta meg a Nemzeti Sport.

A 21 esztendős gambiai Lamin Sarr 2024 tavaszán érkezett a szegediekhez, az NB II-ben pedig a 2024–2025-ös kiírásban mutatkozott be. Összesen 14 NB II-es bajnokin (de mindössze egyszer kezdőként) és két Magyar Kupa-meccsen lépett pályára – a Füzesabony ellen 2–1-re megnyert MK-találkozón gólt szerzett.

A másik távozó, a 20 éves, szintén gambiai Pa Assan Barrow egy éve csatlakozott a Szegedhez. Az előző idényben kilencszer volt a meccsre nevezett keretben, de egy alkalommal sem húzhatta fel a szegediek kék-fekete mezét. Neki már megvan az új csapata, a német hetedosztályú SC Geislingen/Steigében folytatja pályafutását.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Bodnár Balázs (DVSC), Mádi Szabolcs (profi szerződést kapott), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, KTE), Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Tóth Norman (profi szerződést kapott), Vanja Zvekanov (szerb-magyar, Mezőkövesd)
Távozott: Pa Assan Barrow (gambiai, SC Geislingen – Németország), Lamin Sarr (gambiai, ?), Papp Áron (Békéscsaba), Takács-Földes Olivér (?), Vogyicska Balázs (Kozármisleny)

 

