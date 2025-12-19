Nemzeti Sportrádió

„Szoboszlai akkor lesz kezdő, ha teljesen egészséges” – Arne Slot a Nemzeti Sportnak

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Liverpool
Vágólapra másolva!
2025.12.19. 11:17
null
Szoboszlai Dominik akár már a Spurs ellen is pályára léphet (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Szoboszlai Dominik Arne Slot angol labdarúgás Premier League
Arne Slot, a címvédő Liverpool vezetőedzője a hétvégi, Tottenham elleni angol bajnoki előtti sajtótájékoztatón beszélt az előző bajnokin sérülést szenvedő Szoboszlai Dominikról, illetve Mohamed Szalah helyzetéről is. A Nemzeti Sport kérdésére Slot elmondta, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya akár már a Spurs ellen is kezdhet.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik a Brighton elleni bajnokin sérült meg, így az idényben először nem játszotta végig a Liverpool bajnokiját. Arne Slot először aggódva nyilatkozott, később viszont jött a jó hír, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya akár már az idén visszatérhet.

„Cody Gakpo vizsgálati eredményei ígéretesek, szóval már annyira nem aggódunk. Talán korábban is visszatérhet, mint vártuk, de persze nem a szombati mérkőzésen. Joe Gomez sem lesz a szombati keretben. Szoboszlai csütörtökön edzett először, meglátjuk ma, hogy lesz” – nyilatkozta a sérültek kapcsán Arne Slot a Tottenham elleni bajnoki mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

Később Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport liverpooli tudósítója azt kérdezte Slottól, hogy ha úgy látja, hogy Szoboszlai játszhat, akkor kezdeni fog-e vagy óvatosabban közelíti meg a helyzetet. „Attól függ, hogy ma hogyan teljesít. Ha végig tudja dolgozni az egész edzést, és ha beszéltem a játékossal és a stábbal, és Dominik jól érzi magát, akkor kezdő lesz. Ha nem, és nem érzi magát tökéletesen, akkor nem kezd. Akkor lesz kezdő, ha teljesen egészséges. Dom az elmúlt másfél évben, amióta itt vagyok, mindig a kezdőcsapatban játszott, és az eddigi teljesítménye alapján holnap is a kezdőcsapatban lenne, ha teljesen egészséges.”

A holland edző Mohamed Szalah kapcsán is megszólalt: „Múlt héten azt mondtam, hogy a tettek többet mondanak a szavaknál. Továbbléptünk, ő is a keretben volt, és ő volt az első cserém. Most az Afrikai Nemzetek Kupáján játszik, néhány fontos mérkőzésen fog szerepelni, szóval most erre irányul a figyelem.”

 „Az előző idényben 92 percbe telt, mire gólt szereztünk a Brentford ellen, amit akkor Thomas Frank irányított. A Spurs igazolt néhány új játékost és új edzőjük is van, ezért nem hiszem, hogy össze lehetne hasonlítani az előző és a mostani évad mérkőzéseit. Mi is igazoltunk új játékosokat, de sok játékost is elvesztettünk. Remélem, hogy ez mindannyian láthatjuk majd az eredményekben, ám szerintem haladunk előre. Ebben az idényben túl sokszor kellett olyan játékosokat pályára küldeni, akik nem voltak megfelelő formában” – vélekedett Slot, aki szerint a legutóbbi öt mérkőzésre lehet építeni, mert ezeken a Liverpool védekezése is szilárd volt, és az intenzitásban sem vallottak szégyent.

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
SZOMBAT
13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland
16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

  1. Arsenal

16

11

3

2

30–10

+20 

36 

  2. Manchester City

16

11

1

4

38–16

+22 

34 

  3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8 

33 

  4. Chelsea

16

8

4

4

27–15

+12 

28 

  5. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5 

26 

  6. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4 

26 

  7. Liverpool

16

8

2

6

26–24

+2 

26 

  8. Sunderland

16

7

5

4

19–17

+2 

26 

  9. Everton

16

7

3

6

18–19

–1 

24 

10. Brighton & Hove Albion

16

6

5

5

25–23

+2 

23 

11. Tottenham

16

6

4

6

25–21

+4 

22 

12. Newcastle

16

6

4

6

21–20

+1 

22 

13. Bournemouth

16

5

6

5

25–28

–3 

21 

14. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3 

20 

15. Brentford

16

6

2

8

22–25

–3 

20 

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8 

18 

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10 

16 

18. West Ham

16

3

4

9

19–32

–13 

13 

19. Burnley

16

3

1

12

18–33

–15 

10 

20. Wolverhampton

16

2

14

9–35

–26 

AZ ÁLLÁS

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Arne Slot angol labdarúgás Premier League
Legfrissebb hírek

Sorozatban tizedszer a Dallas Cowboys a világ legértékesebb csapata, Szoboszlai klubja a 48.

Minden más foci
15 órája

Biztató formában futballozik Kerkez Milos a Liverpoolban

Angol labdarúgás
21 órája

Szoboszlai még idén visszatérhet – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.12.17. 17:23

Főnixmadárként támadt fel Hugo Ekitiké

Angol labdarúgás
2025.12.17. 09:56

Szoboszlai Dominiknál Arne Slot nyert volna a legjobb edző, Alisson Becker a legjobb kapus kategóriában a FIFA-szavazáson

Minden más foci
2025.12.17. 09:28

Szoboszlai Dominiknál Szalah, Marco Rossinál Yamal nyert volna a FIFA-szavazáson

Minden más foci
2025.12.16. 21:40

Börtönbüntetésre ítélték az ámokfutót, aki a Szoboszlaiék bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtott

Angol labdarúgás
2025.12.16. 19:58

„Be kellett volna gyűjtenünk a három pontot” – Amorim a Bournemouth elleni 4–4 után

Angol labdarúgás
2025.12.16. 08:30
Ezek is érdekelhetik