„Szoboszlai akkor lesz kezdő, ha teljesen egészséges” – Arne Slot a Nemzeti Sportnak

Mint ismert, Szoboszlai Dominik a Brighton elleni bajnokin sérült meg, így az idényben először nem játszotta végig a Liverpool bajnokiját. Arne Slot először aggódva nyilatkozott, később viszont jött a jó hír, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya akár már az idén visszatérhet.

„Cody Gakpo vizsgálati eredményei ígéretesek, szóval már annyira nem aggódunk. Talán korábban is visszatérhet, mint vártuk, de persze nem a szombati mérkőzésen. Joe Gomez sem lesz a szombati keretben. Szoboszlai csütörtökön edzett először, meglátjuk ma, hogy lesz” – nyilatkozta a sérültek kapcsán Arne Slot a Tottenham elleni bajnoki mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

Később Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport liverpooli tudósítója azt kérdezte Slottól, hogy ha úgy látja, hogy Szoboszlai játszhat, akkor kezdeni fog-e vagy óvatosabban közelíti meg a helyzetet. „Attól függ, hogy ma hogyan teljesít. Ha végig tudja dolgozni az egész edzést, és ha beszéltem a játékossal és a stábbal, és Dominik jól érzi magát, akkor kezdő lesz. Ha nem, és nem érzi magát tökéletesen, akkor nem kezd. Akkor lesz kezdő, ha teljesen egészséges. Dom az elmúlt másfél évben, amióta itt vagyok, mindig a kezdőcsapatban játszott, és az eddigi teljesítménye alapján holnap is a kezdőcsapatban lenne, ha teljesen egészséges.”

A holland edző Mohamed Szalah kapcsán is megszólalt: „Múlt héten azt mondtam, hogy a tettek többet mondanak a szavaknál. Továbbléptünk, ő is a keretben volt, és ő volt az első cserém. Most az Afrikai Nemzetek Kupáján játszik, néhány fontos mérkőzésen fog szerepelni, szóval most erre irányul a figyelem.”

„Az előző idényben 92 percbe telt, mire gólt szereztünk a Brentford ellen, amit akkor Thomas Frank irányított. A Spurs igazolt néhány új játékost és új edzőjük is van, ezért nem hiszem, hogy össze lehetne hasonlítani az előző és a mostani évad mérkőzéseit. Mi is igazoltunk új játékosokat, de sok játékost is elvesztettünk. Remélem, hogy ez mindannyian láthatjuk majd az eredményekben, ám szerintem haladunk előre. Ebben az idényben túl sokszor kellett olyan játékosokat pályára küldeni, akik nem voltak megfelelő formában” – vélekedett Slot, aki szerint a legutóbbi öt mérkőzésre lehet építeni, mert ezeken a Liverpool védekezése is szilárd volt, és az intenzitásban sem vallottak szégyent.

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

SZOMBAT

13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland

16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford

18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)

21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)

HÉTFŐ

21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)