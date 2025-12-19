Az idény során már harmadszor lett a hónap legjobbja Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál

A magyar válogatott csapatkapitánya a regnáló angol bajnok mind a hat novemberi tétmeccsét kezdőként végigjátszotta. A Bajnokok Ligájában az ő szabadrúgása után szerezte meg Alexis Mac Allister a Real Madrid elleni győztes gólt, míg a PSV Eindhoven elleni 4–1-re elbukott mérkőzésen ő szerezte csapata egyetlen gólját, ami a Liverpool 500. gólja volt az európai kupaporondon.

A Liverpool honlapja szerint több mint a szavazatok kétharmada Szoboszlait látta november legjobbjának.

Szoboszlai az idényben már 23 mérkőzésen lépett pályára, ezeken öt gól és öt assziszt a mérlege. A magyar válogatott csapatkapitánya volt az angol bajnoki címvédő legjobbja augusztusban és októberben is, egyedül szeptemberben nem Szoboszlaira érkezett a legtöbb szavazat, akkor Federico Chiesa végzett az élen.

Szoboszlait a 16. fordulóban a Brighton ellen sérülés miatt le kellett cserélni, azonban Arne Slot pénteki sajtótájékoztatója szerint a 25 éves középpályás már a csapattal edzett, könnyen lehet, hogy már a Tottenham ellen pályára léphet.