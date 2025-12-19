Nemzeti Sportrádió

Az idény során már harmadszor lett a hónap legjobbja Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2025.12.19. 13:44
null
Harmadszor is Szoboszlai Dominik lett a legjobb (Fotó: Getty Images)
Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás Premier League
A jelenlegi idény során augusztus és október után harmadszor novemberben is megválasztották a hónap legjobb játékosának Szoboszlai Dominikot a Liverpool szurkolói.

A magyar válogatott csapatkapitánya a regnáló angol bajnok mind a hat novemberi tétmeccsét kezdőként végigjátszotta. A Bajnokok Ligájában az ő szabadrúgása után szerezte meg Alexis Mac Allister a Real Madrid elleni győztes gólt, míg a PSV Eindhoven elleni 4–1-re elbukott mérkőzésen ő szerezte csapata egyetlen gólját, ami a Liverpool 500. gólja volt az európai kupaporondon.

A Liverpool honlapja szerint több mint a szavazatok kétharmada Szoboszlait látta november legjobbjának.

Szoboszlai az idényben már 23 mérkőzésen lépett pályára, ezeken öt gól és öt assziszt a mérlege. A magyar válogatott csapatkapitánya volt az angol bajnoki címvédő legjobbja augusztusban és októberben is, egyedül szeptemberben nem Szoboszlaira érkezett a legtöbb szavazat, akkor Federico Chiesa végzett az élen.

Szoboszlait a 16. fordulóban a Brighton ellen sérülés miatt le kellett cserélni, azonban Arne Slot pénteki sajtótájékoztatója szerint a 25 éves középpályás már a csapattal edzett, könnyen lehet, hogy már a Tottenham ellen pályára léphet.

Angol labdarúgás
5 órája

„Szoboszlai akkor lesz kezdő, ha teljesen egészséges” – Arne Slot a Nemzeti Sportnak

Szalah kapcsán így fogalmazott: „A tettek többet mondanak a szavaknál, továbbléptünk.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
SZOMBAT
13.30: Newcastle United–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Burnley (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Sunderland
16.00: Manchester City–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–Brentford
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Everton–Arsenal (Tv: Arena4)
21.00: Leeds United–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
17.30: Aston Villa–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

  1. Arsenal

16

11

3

2

30–10

+20 

36 

  2. Manchester City

16

11

1

4

38–16

+22 

34 

  3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8 

33 

  4. Chelsea

16

8

4

4

27–15

+12 

28 

  5. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5 

26 

  6. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4 

26 

  7. Liverpool

16

8

2

6

26–24

+2 

26 

  8. Sunderland

16

7

5

4

19–17

+2 

26 

  9. Everton

16

7

3

6

18–19

–1 

24 

10. Brighton & Hove Albion

16

6

5

5

25–23

+2 

23 

11. Tottenham

16

6

4

6

25–21

+4 

22 

12. Newcastle

16

6

4

6

21–20

+1 

22 

13. Bournemouth

16

5

6

5

25–28

–3 

21 

14. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3 

20 

15. Brentford

16

6

2

8

22–25

–3 

20 

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8 

18 

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10 

16 

18. West Ham

16

3

4

9

19–32

–13 

13 

19. Burnley

16

3

1

12

18–33

–15 

10 

20. Wolverhampton

16

2

14

9–35

–26 

AZ ÁLLÁS

 

