„Be kellett volna gyűjtenünk a három pontot” – Amorim a Bournemouth elleni 4–4 után

2025.12.16. 08:30
Rúben Amorim nem volt megelégedve a döntetlennel (Fotó: Getty Images)
Rúben Amorim Bournemouth angol foci Andoni Iraola Manchester United Premier League
Mint ismert, hétfőn a Manchester United őrült meccsen 4–4-es döntetlent játszott odahaza a Bournemouth-szal az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójában. A mérkőzés után a hazaiak menedzsere, Rúben Amorim csalódottan értékelt, szavai szerint csapata két fontos pontot elveszített. A Bournemoth mester, Andoni Iraola viszont láthatóan meg volt elégedve az iksszel.

„Nagy csalódás az eredmény, el vagyunk keseredve miattaidézte a mérkőzés után a Manchester United hivatalos honlapja Rúben Amorimot, aki szerint csapatának jobb eredményt kellett volna elérnie, annál is inkább, mert többször is a kezükben volt a találkozó. – Őrült meccs volt. Úgy tűnhetett, hogy a második félidőben elveszítettünk két pontot, de szerintem inkább az elsőben. Domináltunk és rengeteg helyzetet alakítottunk ki, más eredménnyek kellett volna a szünetre vonulnunk. Többet érdemeltünk volna, de egy mindenki számára szórakoztató meccset játszottunk hazai pályán.”

Amorim beszélt arról is, hogy látta az erőfeszítéseit játékosain, de még mindig sok apró részlet akad, amelyen csiszolniuk kell: „Úgy tűnik, hogy van sok dolog, amit jól csinálunk, de sok mindenen még dolgozunk kell. A részleteken kell dolgozunk, hogy megértsük a meccsek lendületét. Pontosabbnak kell lennünk, annyi helyzetet alakítottunk ki a győzelemhez, hogy be kellett volna gyűjtenünk a három pontot.”

A portugál szakember kiemelte: összességében csapata jó teljesítményt nyújtott, de meg találniuk a módját, hogy lezárják a Bournemouth ellenihez hasonló meccseket. „Ez a folyamat része. Megpróbáljuk a tőlünk telhető legjobbat hozni, ám ez sajnos néha nem elég” – mutatott rá.

Az összecsapásról – amelyet a brit Sky Sports az idény meccseként emlegetett – Andoni Iraola, a Bournemouth mestere is elmondta gondolatait, és láthatóan boldogabb volt a végeredménnyel, mint kollégája: „Nagyon nehéz beszélno a meccsről, mert annyi minden történt. Azt hiszem, mindenkinek szórakoztató volt. Mindkét csapat igen nyíltan játszott. Az első tizenöt-húsz percben küszködtünk, és ugyan alkalmazkodtunk ezután, mégis egy nullás hátrányban voltunk. Innentől kezdve elégedett voltam a játék alakulásával. Szereztünk egy pontot, sok dolgot fel tudunk használni a jövőben, de néhányat korrigálni kell majd” idézte a spanyol szakembert a BBC.

Érdekesség: a Bournemouth lett az első csapat az angol élvonalban, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzésen több mint három gólt szerzett a Manchester United ellen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Manchester United–AFC Bournemouth 4–4 (A. Diallo 13., Casemiro 45+4., B. Fernandes 77., Cunha 79., ill. Semenyo 40., Evanilson 46., M. Tavernier 52., Kroupi 84.)

  1. Arsenal

16

11

3

2

30–10

+20 

36 

  2. Manchester City

16

11

1

4

38–16

+22 

34 

  3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8 

33 

  4. Chelsea

16

8

4

4

27–15

+12 

28 

  5. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5 

26 

  6. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4 

26 

  7. Liverpool

16

8

2

6

26–24

+2 

26 

  8. Sunderland

16

7

5

4

19–17

+2 

26 

  9. Everton

16

7

3

6

18–19

–1 

24 

10. Brighton & Hove Albion

16

6

5

5

25–23

+2 

23 

11. Tottenham

16

6

4

6

25–21

+4 

22 

12. Newcastle

16

6

4

6

21–20

+1 

22 

13. Bournemouth

16

5

6

5

25–28

–3 

21 

14. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3 

20 

15. Brentford

16

6

2

8

22–25

–3 

20 

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8 

18 

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10 

16 

18. West Ham

16

3

4

9

19–32

–13 

13 

19. Burnley

16

3

1

12

18–33

–15 

10 

20. Wolverhampton

16

2

14

9–35

–26 

 

 

