„Be kellett volna gyűjtenünk a három pontot” – Amorim a Bournemouth elleni 4–4 után

„Nagy csalódás az eredmény, el vagyunk keseredve miatta – idézte a mérkőzés után a Manchester United hivatalos honlapja Rúben Amorimot, aki szerint csapatának jobb eredményt kellett volna elérnie, annál is inkább, mert többször is a kezükben volt a találkozó. – Őrült meccs volt. Úgy tűnhetett, hogy a második félidőben elveszítettünk két pontot, de szerintem inkább az elsőben. Domináltunk és rengeteg helyzetet alakítottunk ki, más eredménnyek kellett volna a szünetre vonulnunk. Többet érdemeltünk volna, de egy mindenki számára szórakoztató meccset játszottunk hazai pályán.”

Amorim beszélt arról is, hogy látta az erőfeszítéseit játékosain, de még mindig sok apró részlet akad, amelyen csiszolniuk kell: „Úgy tűnik, hogy van sok dolog, amit jól csinálunk, de sok mindenen még dolgozunk kell. A részleteken kell dolgozunk, hogy megértsük a meccsek lendületét. Pontosabbnak kell lennünk, annyi helyzetet alakítottunk ki a győzelemhez, hogy be kellett volna gyűjtenünk a három pontot.”

A portugál szakember kiemelte: összességében csapata jó teljesítményt nyújtott, de meg találniuk a módját, hogy lezárják a Bournemouth ellenihez hasonló meccseket. „Ez a folyamat része. Megpróbáljuk a tőlünk telhető legjobbat hozni, ám ez sajnos néha nem elég” – mutatott rá.

Az összecsapásról – amelyet a brit Sky Sports az idény meccseként emlegetett – Andoni Iraola, a Bournemouth mestere is elmondta gondolatait, és láthatóan boldogabb volt a végeredménnyel, mint kollégája: „Nagyon nehéz beszélno a meccsről, mert annyi minden történt. Azt hiszem, mindenkinek szórakoztató volt. Mindkét csapat igen nyíltan játszott. Az első tizenöt-húsz percben küszködtünk, és ugyan alkalmazkodtunk ezután, mégis egy nullás hátrányban voltunk. Innentől kezdve elégedett voltam a játék alakulásával. Szereztünk egy pontot, sok dolgot fel tudunk használni a jövőben, de néhányat korrigálni kell majd” – idézte a spanyol szakembert a BBC.

Érdekesség: a Bournemouth lett az első csapat az angol élvonalban, amely három egymást követő idegenbeli mérkőzésen több mint három gólt szerzett a Manchester United ellen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Manchester United–AFC Bournemouth 4–4 (A. Diallo 13., Casemiro 45+4., B. Fernandes 77., Cunha 79., ill. Semenyo 40., Evanilson 46., M. Tavernier 52., Kroupi 84.)