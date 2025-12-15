Tottenham: fogy a levegő Thomas Frank körül, Xavi lehet az utód – sajtóhír

Az Arsenaltól és Fulhamtól elszenvedett vereségek után a Newcastle United otthonában kivívott 2–2-es döntetlennel és a Brentford 2–0-s legyőzésével úgy nézett ki, visszatér a „helyes” útra a Tottenham az angol bajnokságban, ám vasárnap újabb pofont kapott a Thomas Frank vezette alakulat, amely tabella hátsó fertályában szerénykedő Nottingham Foresttől kapott egy válasz nélküli hármast. A mérkőzés után a dán mestertől meg is kérdezték: megkapja-e az időt arra, hogy megvalósítsa elképzeléseit a londoniaknál.

„Nem tudom, miért ne kapnám meg – hangzott a válasz. – Teljesen nyilvánvaló, hogy ha senki sem kap időt, senki sem tud segíteni. Itt nem lehet percek alatt megoldani mindent. Valóságos hurrikán tombol bennem, mert nagyon frusztráló, hogy három jó meccs után miért nem tudtunk ennél jobban játszani. A játékosoknak őszintén elmondtam, hogy ez nagyon-nagyon gyenge produkció volt, de azt is tudom, hogy a változás időbe telik.”

Arról, hogy megkapja-e az időt Thomas Frank, megoszlanak a vélemények. A spanyol futballportál, a Fichajes szerint a vezetés türelme kezd elfogyni, és nem pusztán az eredmények hiánya miatt, hanem azért is, mert a csapatnak nincsen identitása. A Fichajes már azt is tudni véli, hogy a vezetés kinézte az utódot az egykori világklasszis középpályás, az FC Barcelonával edzőként 2023-ban bajnokságot nyerő Xavi Hernández személyében, akiben ők garanciát látnak arra, hogy fel tudna építeni egy stílusosan futballozó csapatot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0 (Hudson-Odoi 28., 50., I. Sangaré 79.)