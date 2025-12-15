Nemzeti Sportrádió

Tottenham: fogy a levegő Thomas Frank körül, Xavi lehet az utód – sajtóhír

2025.12.15. 13:18
Elfogyott a bizalom Thomas Frank iránt a Tottenhamnél? (Fotó: Getty Images)
Az utóbbi hét Premier League-mérkőzéséből ötöt elvesztő Tottenham Hotspurnél kezdik megelégelni a pofonokat, és több forrás szerint is elkezdték keresni a nyáron Ange Postecoglout váltó Thomas Frank utódját – a Fichajes úgy tudja, a Barcelonával 2023-ben spanyol bajnoki címet szerző Xavi Hernández lehet a befutó.

Az Arsenaltól és Fulhamtól elszenvedett vereségek után a Newcastle United otthonában kivívott 2–2-es döntetlennel és a Brentford 2–0-s legyőzésével úgy nézett ki, visszatér a „helyes” útra a Tottenham az angol bajnokságban, ám vasárnap újabb pofont kapott a Thomas Frank vezette alakulat, amely tabella hátsó fertályában szerénykedő Nottingham Foresttől kapott egy válasz nélküli hármast. A mérkőzés után a dán mestertől meg is kérdezték: megkapja-e az időt arra, hogy megvalósítsa elképzeléseit a londoniaknál.

„Nem tudom, miért ne kapnám meghangzott a válasz. – Teljesen nyilvánvaló, hogy ha senki sem kap időt, senki sem tud segíteni. Itt nem lehet percek alatt megoldani mindent. Valóságos hurrikán tombol bennem, mert nagyon frusztráló, hogy három jó meccs után miért nem tudtunk ennél jobban játszani. A játékosoknak őszintén elmondtam, hogy ez nagyon-nagyon gyenge produkció volt, de azt is tudom, hogy a változás időbe telik.”

Arról, hogy megkapja-e az időt Thomas Frank, megoszlanak a vélemények. A spanyol futballportál, a Fichajes szerint a vezetés türelme kezd elfogyni, és nem pusztán az eredmények hiánya miatt, hanem azért is, mert a csapatnak nincsen identitása. A Fichajes már azt is tudni véli, hogy a vezetés kinézte az utódot az egykori világklasszis középpályás, az FC Barcelonával edzőként 2023-ban bajnokságot nyerő Xavi Hernández személyében, akiben ők garanciát látnak arra, hogy fel tudna építeni egy stílusosan futballozó csapatot.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 3–0 (Hudson-Odoi 28., 50., I. Sangaré 79.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal16113230–10+2036
  2. Manchester City16111438–16+2234
  3. Aston Villa16103325–17+833
  4. Chelsea1684427–15+1228
  5. Crystal Palace1675420–15+526
  6. Liverpool1682626–24+226
  7. Sunderland1675419–17+226
  8. Manchester United1574426–22+425
  9. Everton1673618–19–124
10. Brighton & Hove Albion1665525–23+223
11. Tottenham1664625–21+422
12. Newcastle1664621–20+122
13. Fulham1662823–26–320
14. Brentford1662822–25–320
15. Bournemouth1555521–24–320
16. Nottingham Forest1653817–25–818
17. Leeds United1644820–30–1016
18. West Ham1634919–32–1313
19. Burnley16311218–33–1510
20. Wolverhampton162149–35–262

 

 

