Gary Neville: Kerkez a Liverpool gyenge pontja

2025.10.27. 12:20
Gary Neville (Fotó: Getty Images)
A rossz teljesítmény vírusa egyre többeket fertőz meg a Liverpoolnál – állítja Gary Neville, aki szerint Kerkez Milost ki kellene hagyni a „vörösök” kezdőjéből, és olykor kifizetődőbb lenne a védekezőbb felfogás.

A Brentfordtól elszenvedett 3–2-es vereség után újfent kemény kritikát fogalmazott meg a Liverpool magyar válogatott balhátvédjével, Kerkez Milossal szemben Gary Neville. A brit futball egyik legismertebb szakkommentátora szerint a 21 éves játékost egy időre el kellene felejtenie Arne Slot vezetőedzőnek, ha stabilizálni akarja a csapatot.

„Az idény korábbi részében úgy érzetem, hogy probléma van a szélsőhátvédeikkel, olykor Ibrahima Konatéval is, de Virgil van Dijk összetartotta a védelmet, a kapuban meg ott volt Alisson, és máris volt két világklasszis teljesítmény. De a vírus terjed. És már nem csak a balhátvéd posztján, ami most a leggyengébb pont. Kerkez gólt szerzett, de elnézve a játékát azt mondom: ki kell hagyni a csapatból – jelentette ki a Manchester United korábbi klasszis jobbhátvédje a Sky Sporton futó podcastjában. – A védelem jobb oldala is aggasztó. Jeremie Frimpong nem jobbhátvéd, Conor Bradley szerepeltetését támogatom, mert tehetséges, de amikor a csapat egymás után kapja a gólokat, bizony megnő a nyomás.”

Neville úgy véli, a helyzet hasonló ahhoz, mint annak idején, amikor a Manchester Uniteddel kaptak a kelleténél több gólt. Akkor Sir Alex Ferguson a védelem megszilárdításával reagált, leszűkítette az ellenfelek előtt nyíló területet, és direktebb futballt játszatott a csapatával.

„Úgy vélem, itt lenne az ideje, hogy Arne Slot leegyszerűsítse a játékot. Ha továbbra is Kerkezt és Bradley-t erőlteti, ugyanúgy ki lesznek szolgáltatva a középpályán, és ugyanezek lesznek az eredmények: elveszítik nyert helyzetből a meccseket, vagy egyszerűen csak kikapnak” – jelentette ki az 50 éves szakértő.

Brentford–Liverpool 3–2 (2–1) 
Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), Igor Thiago (60. – 11-esből), ill. Kerkez (45+5.), Szalah (89.)

