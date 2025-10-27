Gary Neville: Kerkez a Liverpool gyenge pontja
A Brentfordtól elszenvedett 3–2-es vereség után újfent kemény kritikát fogalmazott meg a Liverpool magyar válogatott balhátvédjével, Kerkez Milossal szemben Gary Neville. A brit futball egyik legismertebb szakkommentátora szerint a 21 éves játékost egy időre el kellene felejtenie Arne Slot vezetőedzőnek, ha stabilizálni akarja a csapatot.
„Az idény korábbi részében úgy érzetem, hogy probléma van a szélsőhátvédeikkel, olykor Ibrahima Konatéval is, de Virgil van Dijk összetartotta a védelmet, a kapuban meg ott volt Alisson, és máris volt két világklasszis teljesítmény. De a vírus terjed. És már nem csak a balhátvéd posztján, ami most a leggyengébb pont. Kerkez gólt szerzett, de elnézve a játékát azt mondom: ki kell hagyni a csapatból – jelentette ki a Manchester United korábbi klasszis jobbhátvédje a Sky Sporton futó podcastjában. – A védelem jobb oldala is aggasztó. Jeremie Frimpong nem jobbhátvéd, Conor Bradley szerepeltetését támogatom, mert tehetséges, de amikor a csapat egymás után kapja a gólokat, bizony megnő a nyomás.”
Neville úgy véli, a helyzet hasonló ahhoz, mint annak idején, amikor a Manchester Uniteddel kaptak a kelleténél több gólt. Akkor Sir Alex Ferguson a védelem megszilárdításával reagált, leszűkítette az ellenfelek előtt nyíló területet, és direktebb futballt játszatott a csapatával.
„Úgy vélem, itt lenne az ideje, hogy Arne Slot leegyszerűsítse a játékot. Ha továbbra is Kerkezt és Bradley-t erőlteti, ugyanúgy ki lesznek szolgáltatva a középpályán, és ugyanezek lesznek az eredmények: elveszítik nyert helyzetből a meccseket, vagy egyszerűen csak kikapnak” – jelentette ki az 50 éves szakértő.
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Brentford–Liverpool 3–2 (2–1)
London, Gtech Community Stadium, 17 214 néző. Vezette: Hooper (Tim Robinson, a szünetben)
Brentford: Kelleher – Kayode, N. Collins, Van den Berg, Ajer (R. Henry, 90+6.) – Henderson, Jarmoljuk (Janelt, 29.) – Schade (Lewis-Potter, 79.), Damsgaard (M. Jensen, 79.), D. Ouattara (Onyeka, 90+5.) – Igor Thiago. Menedzser: Keith Andrews
Liverpool: Mamardasvili – Bradley (Mac Allister, 61.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 61.) – Szoboszlai, Curtis Jones (Ngumoha, 80.) – Szalah, Wirtz (Joe Gomez, 83.), Gakpo ( Chiesa, 61.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), Igor Thiago (60. – 11-esből), ill. Kerkez (45+5.), Szalah (89.)
|1. Arsenal
|9
|7
|1
|1
|16–3
|+13
|22
|2. Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16–11
|+5
|18
|3. Tottenham
|9
|5
|2
|2
|17–7
|+10
|17
|4. Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11–7
|+4
|17
|5. Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17–7
|+10
|16
|6. Manchester United
|9
|5
|1
|3
|15–14
|+1
|16
|7. Liverpool
|9
|5
|–
|4
|16–14
|+2
|15
|8. Aston Villa
|9
|4
|3
|2
|9–8
|+1
|15
|9. Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17–11
|+6
|14
|10. Crystal Palace
|9
|3
|4
|2
|12–9
|+3
|13
|11. Brentford
|9
|4
|1
|4
|14–14
|0
|13
|12. Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9–8
|+1
|12
|13. Brighton & Hove Albion
|9
|3
|3
|3
|14–15
|–1
|12
|14. Everton
|9
|3
|2
|4
|9–12
|–3
|11
|15. Leeds United
|9
|3
|2
|4
|9–14
|–5
|11
|16. Burnley
|9
|3
|1
|5
|12–17
|–5
|10
|17. Fulham
|9
|2
|2
|5
|9–14
|–5
|8
|18. Nottingham Forest
|9
|1
|2
|6
|5–17
|–12
|5
|19. West Ham
|9
|1
|1
|7
|7–20
|–13
|4
|20. Wolverhampton
|9
|–
|2
|7
|7–19
|–12
|2