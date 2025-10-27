Gary Neville: Kerkez a Liverpool gyenge pontja

A Brentfordtól elszenvedett 3–2-es vereség után újfent kemény kritikát fogalmazott meg a Liverpool magyar válogatott balhátvédjével, Kerkez Milossal szemben Gary Neville. A brit futball egyik legismertebb szakkommentátora szerint a 21 éves játékost egy időre el kellene felejtenie Arne Slot vezetőedzőnek, ha stabilizálni akarja a csapatot.

„Az idény korábbi részében úgy érzetem, hogy probléma van a szélsőhátvédeikkel, olykor Ibrahima Konatéval is, de Virgil van Dijk összetartotta a védelmet, a kapuban meg ott volt Alisson, és máris volt két világklasszis teljesítmény. De a vírus terjed. És már nem csak a balhátvéd posztján, ami most a leggyengébb pont. Kerkez gólt szerzett, de elnézve a játékát azt mondom: ki kell hagyni a csapatból – jelentette ki a Manchester United korábbi klasszis jobbhátvédje a Sky Sporton futó podcastjában. – A védelem jobb oldala is aggasztó. Jeremie Frimpong nem jobbhátvéd, Conor Bradley szerepeltetését támogatom, mert tehetséges, de amikor a csapat egymás után kapja a gólokat, bizony megnő a nyomás.”

Neville úgy véli, a helyzet hasonló ahhoz, mint annak idején, amikor a Manchester Uniteddel kaptak a kelleténél több gólt. Akkor Sir Alex Ferguson a védelem megszilárdításával reagált, leszűkítette az ellenfelek előtt nyíló területet, és direktebb futballt játszatott a csapatával.

„Úgy vélem, itt lenne az ideje, hogy Arne Slot leegyszerűsítse a játékot. Ha továbbra is Kerkezt és Bradley-t erőlteti, ugyanúgy ki lesznek szolgáltatva a középpályán, és ugyanezek lesznek az eredmények: elveszítik nyert helyzetből a meccseket, vagy egyszerűen csak kikapnak” – jelentette ki az 50 éves szakértő.