Videó: Kerkez Milos megszerezte első PL-gólját a Liverpoolban

2025.10.25. 22:04
(Fotó: Getty Images)
Premier League Kerkez Milos
Kétgólos hátrányba került a címvédő Liverpool FC a Brentford otthonában a Premier League 9. fordulójának szombati játéknapján, de még a szünet előtt összejött a szépítés, ráadásul Kerkez Milos első liverpooli góljával.

 

Kerkez Milos kissé balról, négy méterről jobbal a túlsó, azaz a bal felsőbe lőtt, Dango Ouattarát megelőzve. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Brentford–Liverpool FC 2–1 (2–1) – élőben az NSO-n!
Brentford, Gtech Community Stadium. Vezeti: Hooper
Brentford: Kelleher – Kayode, N.  Collins, Van den Berg, Ajer – Henderson, Jarmoljuk (Janelt, 29.) – Schade, Damsgaard, D. Ouattara – Igor Thiago. Menedzser: Keith Andrews
A kispadon: Valdimarsson (k.), R. Henry, Pinnock, M. Jensen, Nelson, Fábio Carvalho, Onyeka, Lewis-Potter
Liverpool: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Curtis Jones – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Woodman (k.), Joe Gomez, Endo, Mac Allister, Chiesa, Robertson, Nyoni, Morrison, Ngumoha
Gólszerző: D. Ouattara (5.), Schade (45.), ill. Kerkez (45+5.)

 

