Steven Gerrard szerint a Liverpoolnak szüksége lenne egy jó Mohamed Szalahra

2025.12.10. 17:10
Steven Gerrard (Fotó: Getty Images)
Steven Gerrard úgy véli, a Liverpoolnak továbbra is szüksége lenne egy jól játszó Mohamed Szalahra, de az egyiptomi labdarúgónak át kellene gondolnia egy-két kijelentését, amelyet a klub vezetőségének címzett.

Szalah nem volt a keretben az Internazionale elleni, keddi, milánói Bajnokok Ligája-mérkőzésen, melyet az angol csapat Szoboszlai Dominik büntetőjével 1–0-ra megnyert. Az egyiptomi támadó a csapat előző három összecsapásán nem került a kezdőbe, kettőn pedig pályára sem léphetett, emiatt összetűzésbe került Arne Slot vezetőedzővel.

„Nyilvánvalóan dühös, mert nem játszik, amit megértek” – jelentette ki a TNT Sports adásában Steven Gerrard, a klub egykori legendás középpályása A Liverpool korábbi legendás csapatkapitánya ugyanakkor úgy véli, a vezetőséget hevesen bíráló kijelentését vissza kellene vonnia, illetve egyeztetnie kellene a vezetőedzővel a kialakult helyzetről.

„Senki sem tökéletes, játékosként mi is veszítettük el a fejünket, amikor elragadtak az érzelmeink” – mondta, hozzátéve, reméli, hogy Szalah rájön: az érzelmei vezérelték és túlzóan fogalmazott.

Gerrard hangsúlyozta, a Liverpoolnak szüksége van egy jól játszó Szalahra, mert „ő a legjobb játékos, a legeredményesebb gólszerző, és ő fog segíteni nekik kimászni a gödörből”.

A 33 éves Szalah az előző szezonban 52 mérkőzésen 34-szer volt eredményes és 18 gólpasszt adott, a mostani idényben viszont – mindegyik sorozatot figyelembe véve – 19 meccsen csak öt találatnál és három gólpassznál jár. Az egyiptomi támadó áprilisban két évvel meghosszabbította szerződését az FC Liverpoollal, a mellőzésére viszont hevesen reagált. A 3-3-as döntetlennel zárult szombati, Leeds United elleni bajnoki összecsapás után után úgy nyilatkozott: szerinte őt akarják kikiáltani bűnbaknak a gyengébb szezon miatt, úgy érzi, a klub a „busz alá lökte” őt, és lehet, hogy már nem marad sokáig a Liverpoolnál. Azt is hozzátette, hogy korábban jó volt a kapcsolata Slottal, aztán „hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk”.

A Liverpool 15 forduló után csak a tizedik helyen áll a Premier League-ben.

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

15

10

3

2

28–9

+19 

33 

  2. Manchester City

15

10

1

4

35–16

+19 

31 

  3. Aston Villa

15

9

3

3

22–15

+7 

30 

  4. Crystal Palace 

15

7

5

3

20–12

+8 

26 

  5. Chelsea

15

7

4

4

25–15

+10 

25 

  6. Manchester United

15

7

4

4

26–22

+4 

25 

  7. Everton

15

7

3

5

18–17

+1 

24 

  8. Brighton

15

6

5

4

25–21

+4 

23 

  9. Sunderland

15

6

5

4

18–17

+1 

23 

10. Liverpool

15

7

2

6

24–24

23 

11. Tottenham

15

6

4

5

25–18

+7 

22 

12. Newcastle

15

6

4

5

21–19

+2 

22 

13. Bournemouth

15

5

5

5

21–24

–3 

20 

14. Brentford

15

6

1

8

21–24

–3 

19 

15. Fulham

15

5

2

8

20–24

–4 

17 

16. Leeds United

15

4

3

8

19–29

–10 

15 

17. Nottingham Forest

15

4

3

8

14–25

–11 

15 

18. West Ham

15

3

4

8

17–29

–12 

13 

19. Burnley

15

3

1

11

16–30

–14 

10 

20. Wolverhampton

15

2

13

8–33

–25 

 

 

