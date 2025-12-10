Steven Gerrard szerint a Liverpoolnak szüksége lenne egy jó Mohamed Szalahra

Szalah nem volt a keretben az Internazionale elleni, keddi, milánói Bajnokok Ligája-mérkőzésen, melyet az angol csapat Szoboszlai Dominik büntetőjével 1–0-ra megnyert. Az egyiptomi támadó a csapat előző három összecsapásán nem került a kezdőbe, kettőn pedig pályára sem léphetett, emiatt összetűzésbe került Arne Slot vezetőedzővel.
„Nyilvánvalóan dühös, mert nem játszik, amit megértek” – jelentette ki a TNT Sports adásában Steven Gerrard, a klub egykori legendás középpályása A Liverpool korábbi legendás csapatkapitánya ugyanakkor úgy véli, a vezetőséget hevesen bíráló kijelentését vissza kellene vonnia, illetve egyeztetnie kellene a vezetőedzővel a kialakult helyzetről.
„Senki sem tökéletes, játékosként mi is veszítettük el a fejünket, amikor elragadtak az érzelmeink” – mondta, hozzátéve, reméli, hogy Szalah rájön: az érzelmei vezérelték és túlzóan fogalmazott.
Gerrard hangsúlyozta, a Liverpoolnak szüksége van egy jól játszó Szalahra, mert „ő a legjobb játékos, a legeredményesebb gólszerző, és ő fog segíteni nekik kimászni a gödörből”.
A 33 éves Szalah az előző szezonban 52 mérkőzésen 34-szer volt eredményes és 18 gólpasszt adott, a mostani idényben viszont – mindegyik sorozatot figyelembe véve – 19 meccsen csak öt találatnál és három gólpassznál jár. Az egyiptomi támadó áprilisban két évvel meghosszabbította szerződését az FC Liverpoollal, a mellőzésére viszont hevesen reagált. A 3-3-as döntetlennel zárult szombati, Leeds United elleni bajnoki összecsapás után után úgy nyilatkozott: szerinte őt akarják kikiáltani bűnbaknak a gyengébb szezon miatt, úgy érzi, a klub a „busz alá lökte” őt, és lehet, hogy már nem marad sokáig a Liverpoolnál. Azt is hozzátette, hogy korábban jó volt a kapcsolata Slottal, aztán „hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk”.
A Liverpool 15 forduló után csak a tizedik helyen áll a Premier League-ben.
