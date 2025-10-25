Nemzeti Sportrádió

Cody Gakpo játéka hátráltatja Kerkez Milos kibontakozását

2025.10.25. 12:28
Kerkez Milos örül Cody Gakpo eredményességének, de boldoggá tenné az is, ha passzokat kapna tőle (Fotó: Getty Images)
Sok kritikát kap Kerkez Milos az angol és a nemzetközi sajtóban, s most a Liverpool menedzsere, Arne Slot is a nagy nyilvánosság előtt beszélt arról, nem csupán a játékoson múlik, milyen a teljesítményével kapcsolatos összkép.

 „Nem szeretnék arról beszélni, mi Kerkez Milos előnye a balhátvéd poszton, mert akkor Andy Robertsonról is kellene mondanom valamit – fogalmazott a holland edző, Arne Slot a Brentford elleni szombati csatát megelőző sajtótájékoztatón annak kapcsán, miért a magyar válogatott balhátvéd kezdett eddig az összes bajnokin a rutinos skót helyett. – Milos megállás nélkül fut előre és hátra, remekül védekezik az egy egy elleni játékhelyzetekben a szélsőkkel szemben, támadásban pedig a sok mozgás miatt számítani lehet a mögékerüléseire. Úgy érzem, balszerencsés, mert Cody Gakpo a saját erősségeire koncentrálva befelé cselez, akcióit lövéssel fejezi be. De megmutattuk Codynak, vannak olyan helyzetek, amikor jobb lehetőséget kínálna, ha passzolna Milosnak. Még meg kell találniuk a játékkapcsolatot egymás között.”

Luis Díaz távozásával Cody Gakpo lépett elő első számú balszélsővé annak ellenére, hogy számos támadó szellemű labdarúgó érkezett méregdrágán, akik közül Hugo Ekitikét és Florian Wirtzet is sokan a bal szélen képzeltek el. Gakpo és Díaz is jelentős erőfeszítéseket tett a bajnoki címért, a kolumbiai már Münchenben villog, és a holland sem lassít, túlszárnyalhatja az előző idényben hozott számait (2024–2025-ben 49 meccsen 18 gól és hét gólpassz volt a mérlege, az új idényben 12 meccsen négy gól és három gólpassz). A négymeccses vereségsorozatban a támadók közül Gakpo teljesítménye tűnt ki a leginkább, de a jelek szerint Arne Slotnak és stábjának is feltűnt, gyakran kihagyja a játékból Kerkez Milost, s többek között ezért is alakult úgy a megítélése, hogy ha közvélemény-kutatásokat tartanának a Liverpool-szimpatizánsok megkérdezésével az új igazolásokról, talán még Florian Wirtzet is alulmúlná a népszerűségi rangsorban. A BL-ben Andy Robertson kezdett szerdán a Frankfurt ellen (5–1), de Cody Gakpónak is intő jel lehet, hogy a szurkolók a sokkal kevesebb lehetőséget kapó Federico Chiesát választották szeptember hónap legjobbjának. Ki tudja, talán vele jobban menne az együttműködés Kerkez Milosnak a bal oldalon.

A Brentford ellen úgy készül a Liverpool, hogy Ryan Gravenberch, Alexander Isak, Jeremie Frimpong és Alisson is sérült. Szoboszlai Dominik viszont a születésnapján léphet pályára 107. alkalommal a Liverpoolban tétmeccsen, hiszen szombaton töltötte be a 25. életévét. Klubja már fel is köszöntötte ez alakalomból.

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
Október 25., szombat
16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Fulham
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Október 26., vasárnap
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Leeds United–West Ham United 2–1

   
A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Arsenal861115–3+1219
2. Manchester City851217–6+1116
3. Liverpool85314–11+315
3. Bournemouth843114–11+315
5. Chelsea842216–9+714
6. Tottenham842214–7+714
7. Sunderland84229–6+314
8. Crystal Palace834112–8+413
9. Manchester United841311–12–113
10. Brighton & Hove Albion833212–11+112
11. Aston Villa83328–8012
12. Everton83239–9011
13. Leeds United93249–14–511
14. Brentford831411–12–110
15. Newcastle82337–709
16. Fulham82248–12–48
17. Burnley82159–15–67
18. Nottingham Forest81255–15–105
19. West Ham91177–20–134
20. Wolverhampton8265–16–112

 

 

