Cody Gakpo játéka hátráltatja Kerkez Milos kibontakozását

„Nem szeretnék arról beszélni, mi Kerkez Milos előnye a balhátvéd poszton, mert akkor Andy Robertsonról is kellene mondanom valamit – fogalmazott a holland edző, Arne Slot a Brentford elleni szombati csatát megelőző sajtótájékoztatón annak kapcsán, miért a magyar válogatott balhátvéd kezdett eddig az összes bajnokin a rutinos skót helyett. – Milos megállás nélkül fut előre és hátra, remekül védekezik az egy egy elleni játékhelyzetekben a szélsőkkel szemben, támadásban pedig a sok mozgás miatt számítani lehet a mögékerüléseire. Úgy érzem, balszerencsés, mert Cody Gakpo a saját erősségeire koncentrálva befelé cselez, akcióit lövéssel fejezi be. De megmutattuk Codynak, vannak olyan helyzetek, amikor jobb lehetőséget kínálna, ha passzolna Milosnak. Még meg kell találniuk a játékkapcsolatot egymás között.”

Luis Díaz távozásával Cody Gakpo lépett elő első számú balszélsővé annak ellenére, hogy számos támadó szellemű labdarúgó érkezett méregdrágán, akik közül Hugo Ekitikét és Florian Wirtzet is sokan a bal szélen képzeltek el. Gakpo és Díaz is jelentős erőfeszítéseket tett a bajnoki címért, a kolumbiai már Münchenben villog, és a holland sem lassít, túlszárnyalhatja az előző idényben hozott számait (2024–2025-ben 49 meccsen 18 gól és hét gólpassz volt a mérlege, az új idényben 12 meccsen négy gól és három gólpassz). A négymeccses vereségsorozatban a támadók közül Gakpo teljesítménye tűnt ki a leginkább, de a jelek szerint Arne Slotnak és stábjának is feltűnt, gyakran kihagyja a játékból Kerkez Milost, s többek között ezért is alakult úgy a megítélése, hogy ha közvélemény-kutatásokat tartanának a Liverpool-szimpatizánsok megkérdezésével az új igazolásokról, talán még Florian Wirtzet is alulmúlná a népszerűségi rangsorban. A BL-ben Andy Robertson kezdett szerdán a Frankfurt ellen (5–1), de Cody Gakpónak is intő jel lehet, hogy a szurkolók a sokkal kevesebb lehetőséget kapó Federico Chiesát választották szeptember hónap legjobbjának. Ki tudja, talán vele jobban menne az együttműködés Kerkez Milosnak a bal oldalon.

A Brentford ellen úgy készül a Liverpool, hogy Ryan Gravenberch, Alexander Isak, Jeremie Frimpong és Alisson is sérült. Szoboszlai Dominik viszont a születésnapján léphet pályára 107. alkalommal a Liverpoolban tétmeccsen, hiszen szombaton töltötte be a 25. életévét. Klubja már fel is köszöntötte ez alakalomból.

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

Október 25., szombat

16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Fulham

18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Október 26., vasárnap

15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Aston Villa–Manchester City

15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley

17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Leeds United–West Ham United 2–1