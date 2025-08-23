Nemzeti Sportrádió

Ez még nem a régi Manchester City: a Spurs elvitte a három pontot az Etihadból

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.08.23. 15:32
null
Két góllal nyert a Tottenham (Fotó: Getty Images)
Címkék
élő közvetítés Tottenham Tottenham Hotspur Premier League Manchester City
A Manchester City hazai pályán 2–0-ra kikapott a Tottenham Hotspurtől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2. fordulójában.

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (0–2)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: Bankes
Man. City: Trafford – R. Lewis, Stones, R. Dias, Ait-Nuri (Aké, 23.) – Nico González (Rodri, 75.), Reijnders – Bobb (Foden, 75.), Cherki (Bernardo Silva, 54.), Marmus (Doku, 54.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Palhinha (Danso, 90+1.), P. Sarr, Bentancur – Kudus (Bergvall, 86.), B. Johnson (Odobert, 78.), Richarlison (Solanke, 78.). Menedzser: Thomas Frank
Gólszerző: B. Johnson (35.), Palhinha (45+2.)

Sokáig óvatosak voltak a csapatok a mérkőzésen, de az első fél órában Omar Marmus így is szerezhetett volna legalább két gólt. Egyszer lecsapott egy rosszul hazafejelt labdára, de ellőtte azt keresztben a kapu előtt, majd Erling Haaland kiugratása után lőtt ziccerben Guglielmo Vicarióba. Közben Rajan Ait-Nuri kidőlt a védelem bal oldaláról bokasérülés miatt, aki aztán hiányzott is onnan, hiába szállt be helyette a rutinos Nathan Aké. A támadásban addig keveset mutató Tottenham került előnybe a 35. percben, Richarlison jobb oldali centerezéséből Brennan Johnson talált be, és bár elsőre les miatt nem adták meg, a VAR segítségével érvényessé vált a gól. A szünet előtt meg is duplázta előnyét a Spurs, amihez kellett James Trafford hibája is. A 22 éves kapus elpasszolta a labdát a tizenhatoson belül, s a nagy helyzetet Joao Palhinha kihasználta.

Brennan Johnson (középen) góljával került előnybe a Tottenham (Fotó: Getty Images)

A Spurs majdnem eljátszotta a második félidő elején azt, amit a City a fordulás előtt, Vicario adta el a labdát a kapuja előtt, ám megúszta hibáját, mert Haaland rosszul passzolt Rayan Cherki felé. Azt lehetett gondolni, hatalmas hazai rohamok érkeznek majd ezután, azonban gyakorlatilag ez volt a manchesteriek legnagyobb helyzete a második félidőben. Pep Guardiola hiába küldte be Phil Fodent, az aranylabdás, sérülésből visszatérő Rodrit, valamint Bernardo Silvát és Jérémy Dokut, nem sikerült feltörni a vendégek védelmét. Még utóbbi játékos tudott némi zavart okozni a londoniak kapuja előtt, a passza után Micky van de Ven nagyot mentett Foden elől. A Tottenham elsősorban az eredmény tartására koncentrált, de még így is több lehetőséget dolgozott ki ellenfelénél, főleg a hajrában növelhette volna előnyét, ekkor azonban Trafford szépen védett Dominic Solanke lövésénél és Wilson Odobert fejesénél.

A Manchester City ezen a találkozón még az előző idénybeli arcát mutatta, Thomas Frank így első idegenbeli győzelmét aratta az Európa-liga-címvédő Spurs kispadján. 0–2

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Tottenham225–0+56
  2. Chelsea2115–1+44
  3. Sunderland113–0+33
  4. Manchester City2114–2+23
       Liverpool114–2+23
  6. Nottingham Forest113–1+23
  7. Leeds United111–0+13
       Arsenal111–0+13
  9. Fulham111–101
       Brighton & Hove Albion111–101
11. Newcastle110–001
       Crystal Palace110–001
       Aston Villa110–001
14. Manchester United110–1–10
       Everton110–1–10
16. AFC Bournemouth112–4–20
17. Brentford111–3–20
18. Burnley110–3–30
19. Wolverhampton110–4–40
20. West Ham United221–8–70

 

 

élő közvetítés Tottenham Tottenham Hotspur Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Paquetá bombagóljára öttel válaszolt a Chelsea, újabb kiadós pofont kapott a West Ham

Angol labdarúgás
18 órája

Rekordösszegért vett védőt a Villarreal, középpályás érkezett az Interhez – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
20 órája

Szerződést hosszabbított a Manchester City kulcsembere – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:15

Bombaerős csapat, két klasszisígérettel: a Ligue 1-ből megvásároltak álomcsapata

Francia labdarúgás
Tegnap, 9:35

Maguire: Bolond lennék most elhagyni a Unitedet

Angol labdarúgás
2025.08.21. 16:10

Videó: így búcsúztak Diogo Jotától a Premier League első fordulójában

Angol labdarúgás
2025.08.20. 16:22

Így reagált Kerkez Milos a PL-álomcsapatba kerülésre

Angol labdarúgás
2025.08.20. 15:18

Bajban az Arsenal? Havertz hosszú időre kidőlt – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.08.20. 14:34
Ezek is érdekelhetik