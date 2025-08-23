Ez még nem a régi Manchester City: a Spurs elvitte a három pontot az Etihadból

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (0–2)

Manchester, Etihad Stadion. Vezette: Bankes

Man. City: Trafford – R. Lewis, Stones, R. Dias, Ait-Nuri (Aké, 23.) – Nico González (Rodri, 75.), Reijnders – Bobb (Foden, 75.), Cherki (Bernardo Silva, 54.), Marmus (Doku, 54.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Palhinha (Danso, 90+1.), P. Sarr, Bentancur – Kudus (Bergvall, 86.), B. Johnson (Odobert, 78.), Richarlison (Solanke, 78.). Menedzser: Thomas Frank

Gólszerző: B. Johnson (35.), Palhinha (45+2.)

Sokáig óvatosak voltak a csapatok a mérkőzésen, de az első fél órában Omar Marmus így is szerezhetett volna legalább két gólt. Egyszer lecsapott egy rosszul hazafejelt labdára, de ellőtte azt keresztben a kapu előtt, majd Erling Haaland kiugratása után lőtt ziccerben Guglielmo Vicarióba. Közben Rajan Ait-Nuri kidőlt a védelem bal oldaláról bokasérülés miatt, aki aztán hiányzott is onnan, hiába szállt be helyette a rutinos Nathan Aké. A támadásban addig keveset mutató Tottenham került előnybe a 35. percben, Richarlison jobb oldali centerezéséből Brennan Johnson talált be, és bár elsőre les miatt nem adták meg, a VAR segítségével érvényessé vált a gól. A szünet előtt meg is duplázta előnyét a Spurs, amihez kellett James Trafford hibája is. A 22 éves kapus elpasszolta a labdát a tizenhatoson belül, s a nagy helyzetet Joao Palhinha kihasználta.

Brennan Johnson (középen) góljával került előnybe a Tottenham (Fotó: Getty Images)

A Spurs majdnem eljátszotta a második félidő elején azt, amit a City a fordulás előtt, Vicario adta el a labdát a kapuja előtt, ám megúszta hibáját, mert Haaland rosszul passzolt Rayan Cherki felé. Azt lehetett gondolni, hatalmas hazai rohamok érkeznek majd ezután, azonban gyakorlatilag ez volt a manchesteriek legnagyobb helyzete a második félidőben. Pep Guardiola hiába küldte be Phil Fodent, az aranylabdás, sérülésből visszatérő Rodrit, valamint Bernardo Silvát és Jérémy Dokut, nem sikerült feltörni a vendégek védelmét. Még utóbbi játékos tudott némi zavart okozni a londoniak kapuja előtt, a passza után Micky van de Ven nagyot mentett Foden elől. A Tottenham elsősorban az eredmény tartására koncentrált, de még így is több lehetőséget dolgozott ki ellenfelénél, főleg a hajrában növelhette volna előnyét, ekkor azonban Trafford szépen védett Dominic Solanke lövésénél és Wilson Odobert fejesénél.

A Manchester City ezen a találkozón még az előző idénybeli arcát mutatta, Thomas Frank így első idegenbeli győzelmét aratta az Európa-liga-címvédő Spurs kispadján. 0–2