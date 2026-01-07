Nemzeti Sportrádió

„Azóta sem edzett velünk...” – még mindig kérdéses Ekitiké Arsenal elleni játéka

2026.01.07. 12:44
Arne Slot sem tudott biztosat mondani Hugo Ekitikéről (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hugo Ekitiké Liverpool Arsenal Arne Slot Premier League
Kétséges Hugo Ekitiké játéka az Arsenal elleni csütörtöki bajnokin Arne Slot, a három magyar játékost foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint.

A címvédő Mersey-parti gárda – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttese – csütörtökön 21 órától lép pályára az éllovas „ágyúsok” vendégeként, az idényben eddig nyolc bajnoki találatot jegyző francia válogatott támadó szereplése viszont még bizonytalan. Ekitiké már a Fulham elleni vasárnapi találkozót is kihagyta, ennek oka Slot szerint egy kisebb sérülés volt.

„Azóta sem edzett velünk, meglátjuk, ma részt tud-e venni a tréningen. Amikor a Fulham ellen léptünk pályára, azt mondtam, nem fogjuk sokáig hiányolni, ugyanakkor ez nehéz dolog, mert gyorsan követik egymást a mérkőzések” – fogalmazott a holland tréner, aki szerint Ekitike pont annak a határán van, hogy már edzhet a társaival, vagy szüksége van még egy, esetleg két nap plusz pihenőre.

Csatárposzton amúgy is szűk Slot mozgástere, mivel Aleksander Isak szárkapocscsontja eltört és az ünnepek előtt megműtötték, így hónapokig harcképtelen lesz, Mohamed Szalah pedig az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel. Távolétükben várhatóan Cody Gakpo lesz a Liverpool első számú gólfelelőse, a holland szélső, támadó a szezonban ötször volt eredményes és három találatot készített elő a Premier League-ben.

A legutóbbi hét tétmérkőzését megnyerő Arsenal húsz forduló után 48 ponttal áll a tabella élén, a Liverpool 14 pontos lemaradással a negyedik.


ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal20153240–14+2648
  2. Manchester City20133444–18+2642
  3. Aston Villa20133433–24+942
  4. Liverpool20104632–28+434
  5. Chelsea2087533–22+1131
  6. Manchester United2087534–30+431
  7. Brentford2093832–28+430
  8. Sunderland2079421–19+230
  9. Newcastle2085728–24+429
10. Brighton & Hove Albion2077630–27+328
11. Fulham2084828–29–128
12. Everton2084822–24–228
13. Tottenham2076728–24+427
14. Crystal Palace2076722–23–127
15. Bournemouth2058731–38–723
16. Leeds United2057826–33–722
17. Nottingham Forest21631221–34–1321
18. West Ham21351322–43–2114
19. Burnley20331420–39–1912
20. Wolverhampton20131614–40–266

 

