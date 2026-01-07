„Azóta sem edzett velünk...” – még mindig kérdéses Ekitiké Arsenal elleni játéka

A címvédő Mersey-parti gárda – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin együttese – csütörtökön 21 órától lép pályára az éllovas „ágyúsok” vendégeként, az idényben eddig nyolc bajnoki találatot jegyző francia válogatott támadó szereplése viszont még bizonytalan. Ekitiké már a Fulham elleni vasárnapi találkozót is kihagyta, ennek oka Slot szerint egy kisebb sérülés volt.

„Azóta sem edzett velünk, meglátjuk, ma részt tud-e venni a tréningen. Amikor a Fulham ellen léptünk pályára, azt mondtam, nem fogjuk sokáig hiányolni, ugyanakkor ez nehéz dolog, mert gyorsan követik egymást a mérkőzések” – fogalmazott a holland tréner, aki szerint Ekitike pont annak a határán van, hogy már edzhet a társaival, vagy szüksége van még egy, esetleg két nap plusz pihenőre.

Csatárposzton amúgy is szűk Slot mozgástere, mivel Aleksander Isak szárkapocscsontja eltört és az ünnepek előtt megműtötték, így hónapokig harcképtelen lesz, Mohamed Szalah pedig az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel. Távolétükben várhatóan Cody Gakpo lesz a Liverpool első számú gólfelelőse, a holland szélső, támadó a szezonban ötször volt eredményes és három találatot készített elő a Premier League-ben.

A legutóbbi hét tétmérkőzését megnyerő Arsenal húsz forduló után 48 ponttal áll a tabella élén, a Liverpool 14 pontos lemaradással a negyedik.



ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!