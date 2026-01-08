Vívás: Zhou Xinyao értékes tagja a junior női tőrválogatottnak

A junior női tőrválogatott egyik sokra hivatott vívója Zhou Xinyao, aki a korosztály elsőéveseként igyekszik minél jobb eredményeket elérni. A Törekvés SE-ben edződő, kínai származású 17 éves ígéret tavaly már magyar színekben szerepelt a korosztályos világversenyeken, és a törökországi Antalyában rendezett kadét Európa-bajnokságon a csapattal bronzérmet érdemelt ki, valamint egyéniben az előkelő 7. helyen zárt. Ebben az évadban jelenleg harmadik a hazai juniorranglistán, és Isztambulban ezüstérmes, Somorján bronzérmes lett a világkupán a magyar juniorválogatottal Kollár Anna, Papp Jázmin és Polonyi Petra csapattársaként.

„Kínában születtem, nyolcévesen kezdtem vívni, és tíz voltam, amikor Magyarországra költöztünk – mondja a hazai vívótermekben Krisztinek becézett reménység. – Az UTE volt az első magyar klubom, majd a Törekvésbe igazoltam, és nagyon jól érzem magam. Már az elején is a tőrvívás állt hozzám a legközelebb, szerintem a három fegyvernem közül ez a legnehezebb. A magyar nyelvet megtanulni természetesen nem volt könnyű, de az edzőim és a klubtársaim sokat segítettek a beilleszkedésben. Büszke vagyok rá, hogy tavaly a kadétcsapattal bronzérmesek lettünk az Eb-n és az egyéni hetedik helyezésem is értékes, bár szerettem volna tovább jutni. A kadét-világbajnokságot Kínában rendezték, talán ezért is volt bennem túl nagy a bizonyítási vágy, és nem sikerült kihoznom magamból a legtöbbet. Azért dolgozom, hogy ez idén másképp legyen, és a junior Eb-n és a vébén is éremért vívhassak. A juniorválogatott Kiss Tibor edző vezetésével nagyon erősnek tűnik, így bizakodóak lehetünk.

Célom, hogy idővel kiharcoljam a felnőttválogatottságot és olimpián is képviseljem Magyarországot.

Zhou Xinyao tavaly már magyar színekben vívott a korosztályos világversenyeken Fotó: Bizzi Team

Zhou Xinyao munkáját a Törekvésben a felnőtt férfi tőrválogatott vezetőedzője, Szirmai Benedek, valamint Mátyás Bálint irányítja.

„Kriszti folyamatosan fejlődik, és miután megkapta a magyar állampolgárságot, egyre nagyobb nemzetközi rutinra tehet szert – nyilatkozta tanítványáról Szirmai Benedek. – Robbanékony vívó, remek fizikai adottságai vannak, magas és

olyan trükkös a keze, hogy sokszor mi sem tudjuk, mit fog kihozni egy-egy akcióból, mégis tust ad a végén.

Nagyszerű mentalitású versenyző, aki a munkában hisz, és minden feladatot maximálisan elvégez, amit kiadunk neki. Bízom benne, hogy az idén a junior Eb-n és a vébén is éremért vívhat.”

(Kiemelt képünkön: Zhou Xinyao Forrás: MVSZ)