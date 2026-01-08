Tóth Alexért valóban ajánlatot tett a Lazio, de nem megfelelőt – NS-infó



A Radio Laziale 15 millió euró plusz bónuszokról szóló ajánlatról ír, míg a lalaziosiamonoi.it szerint 16 millió eurót kínált a Lazio, plusz bónuszokat. Ezzel szemben Nicolo Schira átigazolási szakértő-újságíró mai posztjában már csak 10 millió eurós ajánlat szerepel.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a Lazio valóban tett ajánlatot a Ferencvárosnak, de nem olyan nagyságrendűt, amiről az első olaszországi hírek szóltak, ezért egyelőre szó sincs megegyezésről. Úgy tudjuk, a 15-16 millió euró körüli ajánlat már tárgyalási alap lehetne, de egyelőre ilyen ajánlat nem érkezett.

A Ferencvárost kerestük a sajtóhírekkel kapcsolatban, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, DVTK)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)