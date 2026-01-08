Tóth Alexért valóban ajánlatot tett a Lazio, de nem megfelelőt – NS-infó

Olaszországban meglehetősen eltérő információk jelennek meg folyamatosan Tóth Alex ügyében az elmúlt 24 órában, akivel kapcsolatban már múlt héten írtunk a Lazio érdeklődéséről (korábban a Juventusszal is hírbe hozták). Egyes források szerint a Lazio most készíti elő az ajánlatát a 20 éves, kilencszeres magyar válogatott játékosért, míg más források szerint már meg is tette az ajánlatot az olasz klub a Ferencvárosnak.
Olasz klub szállt be a Tóth Alexért folyó versenyfutásba – sajtóhír
A Radio Laziale 15 millió euró plusz bónuszokról szóló ajánlatról ír, míg a lalaziosiamonoi.it szerint 16 millió eurót kínált a Lazio, plusz bónuszokat. Ezzel szemben Nicolo Schira átigazolási szakértő-újságíró mai posztjában már csak 10 millió eurós ajánlat szerepel.
A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a Lazio valóban tett ajánlatot a Ferencvárosnak, de nem olyan nagyságrendűt, amiről az első olaszországi hírek szóltak, ezért egyelőre szó sincs megegyezésről. Úgy tudjuk, a 15-16 millió euró körüli ajánlat már tárgyalási alap lehetne, de egyelőre ilyen ajánlat nem érkezett.
A Ferencvárost kerestük a sajtóhírekkel kapcsolatban, de a klub átigazolási sajtóhíreket nem kommentál.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, DVTK)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország)