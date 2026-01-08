Németh Krisztián: Varga Barnabáshoz illik a görög liga

„A görög bajnokság valamivel erősebb a magyarnál, viszont az AEK nagyjából egy szinten van a Ferencvárossal – mondta lapunknak Németh Krisztián, az MTK Budapest támadója, aki korábban három görög csapatban, az AEK-ben, az Olympiakosz Pireuszban és az Olympiakosz Voloszban játszott. – Több csapat is közel van egymáshoz, az AEK, az Olympiakosz, a Panathinaikosz, a PAOK és az Arisz komoly hangulatú és színvonalú rangadókat játszik egymással. Ha így nézzük, egyértelműen előrelépett Varga Barnabás. Azonban az a legfontosabb, hogy a szurkolókkal jóban legyen, ehhez pedig az kell, hogy rugdossa a gólokat – amivel nem lesz gond. Könnyen beilleszkedik majd, Athén remek hely, jó csapatba került, kiváló szurkolótábor előtt játszhat, minden adott, hogy sikeres legyen.”

Németh Krisztián a 2009–2010-es idényben erősítette az AEK-et

Németh Krisztián összesen 30 bajnokin lépett pályára Görögországban, így pontosan tudja, mi jellemző a görög élvonalra.

„A topcsapatokat leszámítva a bajnokságot alapvetően védekező stílusú együttesek alkotják, akiknek nehéz gólt lőni. Nem könnyű csatárként érvényesülni Görögországban, de Barni a tizenhatoson belül életveszélyes, nagyszerűen helyezkedik, kiváló a fejjátéka – éppen ezért ideális neki ez a liga. Képes lesz kiemelkedni a mezőnyből, a képességei remekül illenek a bajnoksághoz. Marko Nikolics vezetőedző tudatosan Barnit akarta és kérte, így vélhetően úgy alakítja a taktikát, hogy az neki jó legyen, ez pedig azt eredményezheti, hogy tovább rugdossa a gólokat. Bízom benne, hogy így történik és sikeres lesz Görögországban is.”

Vélemény „Az AEK anyagilag és szakmailag is előrelépés Barnabásnak, mert minden poszton válogatott labdarúgók játszanak a csapatban, tizenöt országból. És hát nyugodtan kijelenthető, hogy a görög bajnokság erősebb a magyarnál. A görög klub sportigazgatója elmondta, nem egy csatárt keresnek, hanem Varga Barnabást” – Paunoch Péter, Varga Barnabás ügynöke az M1-nek.

Az MTK támadója a 2009–2010-es évadot töltötte Athénban, 19 tétmeccsen három gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Többek között betalált az Olympiakosz kapujába is, márpedig az AEK–Olympiakosz az egyik legnagyobb rangadónak számít arrafelé.

„Természetesen szép emlék az a gól, de sajnos kikaptunk kettő-egyre. Elképesztő a hangulat egy ilyen derbin, nulla-kettőnél szépítettem, nem ünnepeltem túlzottan, hiszen azon voltunk, hogy gyorsan folytatódjon a játék és legyen időnk egyenlíteni. Barninak bőven lesz lehetősége nagyszerű hangulatú rangadókon játszania, ahogy mondtam, Görögországban az említett öt csapat jó kis derbiket vív. Talán már jobban figyelnek, mint annak idején, de emlékszem, még szögletet rúgni sem volt egyszerű ezeken a meccseken, hiszen mindenféle tárgy repült be a nézőtérről. A füstbombákról már ne is beszéljünk… Motiválja az embert az ilyen hangulat. Ami az AEK-et illeti, sok idő telt már el, rengeteg változás történt a klubnál. Amióta eljöttem, új stadion és edzőközpont épült, tulajdonosváltás történt, nagyszerűek a körülmények. Az Olympiakosz szurkolói vannak a legtöbben, de mögötte szorosan jön az AEK és a Pana. Komolyak az elvárások a klubnál, de Barni biztosan eleget tesz ezeknek.”