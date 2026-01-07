Nemzeti Sportrádió

Man United: ismét Solskjaer lehet a megmentő, de Carrick is képben van – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 16:13
null
Ole Gunnar Solskjaer és Michael Carrick már ült együtt a Manchester United kispadján (Fotó: Getty Images)
Címkék
Manchester United Ruud van Nistelrooy Ole Gunnar Solskjaer Michael Carrick Darren Fletcher Premier League
A csapatot 2018 és 2021 között irányító Ole Gunnar Solskjaer lehet a legesélyesebb arra, hogy az idény végéig elfoglalja a Manchester Unitedtől a minap menesztett Rúben Amorim megüresedett vezetőedzői székét, de Michael Carrickkel is tárgyalásokat folytatnak a klubvezetők – írja a The Sun.

Rúben Amorim elküldése után az U18-as csapat vezetőedzője, Darren Fletcher készíti fel a szerda esti, Burnley elleni idegenbeli bajnokira a Manchester Unitedet. Az egykori skót válogatott játékosnál azonban hosszabb távon jóval esélyesebb a megbízott vezetőedző státuszára a klub másik két egykori futballistája, a legutóbb a Besiktasnál tevékenykedő Ole Gunnar Solskjaer és a 2022-től 2025 nyaráig a Middlesbrough-t gardírozó Michael Carrick – adta hírül a The Sun.

A bulvárlap aztán ennél is tovább megy, azt állítja: az is előfordulhat, hogy hogy a két szakember együtt irányítja a „vörös ördögöket”. A múltban erre volt már példa: a csapatot José Mourinho 2018-as távozása után beugróként átvevő, majd vezetőedzőként három évig irányító Solskjaer szakmai stábjának Carrick is tagja volt, majd a norvég 2021-es menesztése után tíz napra ő lett a megbízott vezetőedző, s ezalatt kétszer nyert és egy döntetlent ért el.

A The Sun szerint a klubvezetőség mindkét jelölttel tárgyal még, mielőtt eldönti, kire bízza a kormányrudat az idény végéig. A portál megjegyzi: az sem elképzelhetetlen. hogy Fletcher marad a megbízott vezetőedző, sőt, Ruud van Nistelrooy szerepvállalása sem kizárható.

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
Szerda
20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)
20.30: Brentford–Sunderland
20.30: Crystal Palace–Aston Villa
20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers
20.30: Fulham–Chelsea
20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)
21.15: Newcastle United–Leeds United
Csütörtök
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Kedden játszották
West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal20153240–14+26 48 
2. Manchester City20133444–18+26 42 
3. Aston Villa20133433–24+9 42 
4. Liverpool20104632–28+4 34 
5. Chelsea2087533–22+11 31 
6. Manchester United2087534–30+4 31 
7. Brentford2093832–28+4 30 
8. Sunderland2079421–19+2 30 
9. Newcastle2085728–24+4 29 
10. Brighton & Hove Albion2077630–27+3 28 
11. Fulham2084828–29–1 28 
12. Everton2084822–24–2 28 
13. Tottenham2076728–24+4 27 
14. Crystal Palace2076722–23–1 27 
15. Bournemouth2058731–38–7 23 
16. Leeds United2057826–33–7 22 
17. Nottingham Forest21631221–34–13 21 
18. West Ham21351322–43–21 14 
19. Burnley20331420–39–19 12 
20. Wolverhampton20131614–40–26 


 

 

Manchester United Ruud van Nistelrooy Ole Gunnar Solskjaer Michael Carrick Darren Fletcher Premier League
Legfrissebb hírek

„Azóta sem edzett velünk...” – még mindig kérdéses Ekitiké Arsenal elleni játéka

Angol labdarúgás
4 órája

Átigazolja a Premier League egyik legjobbját a Man. City; Guéhi is zöld utat kapott

Angol labdarúgás
8 órája

Semmire sincs idő – Cselőtei Márk publicisztikája

Angol labdarúgás
18 órája

Fordított a Forest, egyre nagyobb bajban a már tíz bajnoki óta nyeretlen West Ham

Angol labdarúgás
18 órája

Gvardiolnak a sípcsontja tört el, Dias combsérülést szenvedett, a City ráhajthat Guéhire

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:28

A jobb és a bal kéz esete – Vincze Szabolcs jegyzete

Angol labdarúgás
2026.01.05. 23:15

Visszahívja kölcsönből fiatal hátvédjét a Manchester City – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.01.05. 14:39

Már nem Ruben Amorim a Manchester United vezetőedzője – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.01.05. 11:20
Ezek is érdekelhetik