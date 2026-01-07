Man United: ismét Solskjaer lehet a megmentő, de Carrick is képben van – sajtóhír
Rúben Amorim elküldése után az U18-as csapat vezetőedzője, Darren Fletcher készíti fel a szerda esti, Burnley elleni idegenbeli bajnokira a Manchester Unitedet. Az egykori skót válogatott játékosnál azonban hosszabb távon jóval esélyesebb a megbízott vezetőedző státuszára a klub másik két egykori futballistája, a legutóbb a Besiktasnál tevékenykedő Ole Gunnar Solskjaer és a 2022-től 2025 nyaráig a Middlesbrough-t gardírozó Michael Carrick – adta hírül a The Sun.
A bulvárlap aztán ennél is tovább megy, azt állítja: az is előfordulhat, hogy hogy a két szakember együtt irányítja a „vörös ördögöket”. A múltban erre volt már példa: a csapatot José Mourinho 2018-as távozása után beugróként átvevő, majd vezetőedzőként három évig irányító Solskjaer szakmai stábjának Carrick is tagja volt, majd a norvég 2021-es menesztése után tíz napra ő lett a megbízott vezetőedző, s ezalatt kétszer nyert és egy döntetlent ért el.
A The Sun szerint a klubvezetőség mindkét jelölttel tárgyal még, mielőtt eldönti, kire bízza a kormányrudat az idény végéig. A portál megjegyzi: az sem elképzelhetetlen. hogy Fletcher marad a megbízott vezetőedző, sőt, Ruud van Nistelrooy szerepvállalása sem kizárható.
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
Szerda
20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)
20.30: Brentford–Sunderland
20.30: Crystal Palace–Aston Villa
20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers
20.30: Fulham–Chelsea
20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)
21.15: Newcastle United–Leeds United
Csütörtök
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Kedden játszották
West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|20
|15
|3
|2
|40–14
|+26
|48
|2. Manchester City
|20
|13
|3
|4
|44–18
|+26
|42
|3. Aston Villa
|20
|13
|3
|4
|33–24
|+9
|42
|4. Liverpool
|20
|10
|4
|6
|32–28
|+4
|34
|5. Chelsea
|20
|8
|7
|5
|33–22
|+11
|31
|6. Manchester United
|20
|8
|7
|5
|34–30
|+4
|31
|7. Brentford
|20
|9
|3
|8
|32–28
|+4
|30
|8. Sunderland
|20
|7
|9
|4
|21–19
|+2
|30
|9. Newcastle
|20
|8
|5
|7
|28–24
|+4
|29
|10. Brighton & Hove Albion
|20
|7
|7
|6
|30–27
|+3
|28
|11. Fulham
|20
|8
|4
|8
|28–29
|–1
|28
|12. Everton
|20
|8
|4
|8
|22–24
|–2
|28
|13. Tottenham
|20
|7
|6
|7
|28–24
|+4
|27
|14. Crystal Palace
|20
|7
|6
|7
|22–23
|–1
|27
|15. Bournemouth
|20
|5
|8
|7
|31–38
|–7
|23
|16. Leeds United
|20
|5
|7
|8
|26–33
|–7
|22
|17. Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21–34
|–13
|21
|18. West Ham
|21
|3
|5
|13
|22–43
|–21
|14
|19. Burnley
|20
|3
|3
|14
|20–39
|–19
|12
|20. Wolverhampton
|20
|1
|3
|16
|14–40
|–26
|6