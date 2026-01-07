Man United: ismét Solskjaer lehet a megmentő, de Carrick is képben van – sajtóhír

Rúben Amorim elküldése után az U18-as csapat vezetőedzője, Darren Fletcher készíti fel a szerda esti, Burnley elleni idegenbeli bajnokira a Manchester Unitedet. Az egykori skót válogatott játékosnál azonban hosszabb távon jóval esélyesebb a megbízott vezetőedző státuszára a klub másik két egykori futballistája, a legutóbb a Besiktasnál tevékenykedő Ole Gunnar Solskjaer és a 2022-től 2025 nyaráig a Middlesbrough-t gardírozó Michael Carrick – adta hírül a The Sun.

A bulvárlap aztán ennél is tovább megy, azt állítja: az is előfordulhat, hogy hogy a két szakember együtt irányítja a „vörös ördögöket”. A múltban erre volt már példa: a csapatot José Mourinho 2018-as távozása után beugróként átvevő, majd vezetőedzőként három évig irányító Solskjaer szakmai stábjának Carrick is tagja volt, majd a norvég 2021-es menesztése után tíz napra ő lett a megbízott vezetőedző, s ezalatt kétszer nyert és egy döntetlent ért el.

A The Sun szerint a klubvezetőség mindkét jelölttel tárgyal még, mielőtt eldönti, kire bízza a kormányrudat az idény végéig. A portál megjegyzi: az sem elképzelhetetlen. hogy Fletcher marad a megbízott vezetőedző, sőt, Ruud van Nistelrooy szerepvállalása sem kizárható.

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

Szerda

20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)

20.30: Brentford–Sunderland

20.30: Crystal Palace–Aston Villa

20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers

20.30: Fulham–Chelsea

20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)

21.15: Newcastle United–Leeds United

Csütörtök

21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Kedden játszották

West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 20 15 3 2 40–14 +26 48 2. Manchester City 20 13 3 4 44–18 +26 42 3. Aston Villa 20 13 3 4 33–24 +9 42 4. Liverpool 20 10 4 6 32–28 +4 34 5. Chelsea 20 8 7 5 33–22 +11 31 6. Manchester United 20 8 7 5 34–30 +4 31 7. Brentford 20 9 3 8 32–28 +4 30 8. Sunderland 20 7 9 4 21–19 +2 30 9. Newcastle 20 8 5 7 28–24 +4 29 10. Brighton & Hove Albion 20 7 7 6 30–27 +3 28 11. Fulham 20 8 4 8 28–29 –1 28 12. Everton 20 8 4 8 22–24 –2 28 13. Tottenham 20 7 6 7 28–24 +4 27 14. Crystal Palace 20 7 6 7 22–23 –1 27 15. Bournemouth 20 5 8 7 31–38 –7 23 16. Leeds United 20 5 7 8 26–33 –7 22 17. Nottingham Forest 21 6 3 12 21–34 –13 21 18. West Ham 21 3 5 13 22–43 –21 14 19. Burnley 20 3 3 14 20–39 –19 12 20. Wolverhampton 20 1 3 16 14–40 –26 6



