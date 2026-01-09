A szurkolók szerint Kerkez volt a Liverpool legjobbja az Arsenal ellen
Nem született gól az Arsenal–Liverpool rangadón, a londoniak megerősítették vezető helyüket, és a két csapat között 14 pont maradt a különbség.
Liverpooli részről Kerkez Milos játéka kiemelkedett, a Liverpool szurkolói mellett a klub honlapja szerint is ő volt a csapat legjobbja. A magyar válogatott szárnyvédő először zsebelte be ezt az elismerést a bajnokság során. Korábban Szoboszlai Dominikot (5), Ryan Gravenberchet, Florian Wirtzet (3–3), Hugo Ekitikét (2), valamint Conor Bradleyt és Federico Chiesát (1–1) választották a legjobbnak a Liverpool hivatalos honlapja szerint.
Arne Slotot a meccs utáni sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy a teljesítménnyel vagy az eredménnyel elégedettebb-e?
„Egyértelműen a teljesítményünkkel. De az Arsenalnak nagyszerű idénye van, mind a Premier League-ben, mind a nemzetközi porondon, szóval nehéz ellenük jó eredményt elérni, pláne legyőzni őket. Az első félidőben többet birtokolták a labdát, Jurrien Timbert és Bukayo Saka révén veszélyesek voltak a jobb oldalon, de főleg beadásokkal próbálkoztak. Szünet után már jobban védekeztünk, voltak lehetőségeink, az első játékrészben pedig kapufát lőttünk.”
A szakembert természetesen megkérdezték a Conor Bradley–Gabriel Martinelli incidensről is, amikor a brazil szélső megpróbálta lelökdösni a pályáról a sérült liverpooli védőt.
„Nem ismerem jól Gabriel Martinellit, de kedves srácnak tűnik. Az lehetett a problémája, ami az egész futballé, hogy a mérkőzések végén a játékosok sokszor sérülést szimulálnak, hogy húzzák az időt. Nem kérdeztem rá nála, hogy miért gondolt szimulálásra, amikor a Leeds ellen a vezetésünknél mi nem maradtunk a földön, vagy amikor a West Ham ellen Lucas Paqueta mindent megtett azért, hogy megkapja a második sárgáját, és a játékosaim próbálták visszatartani. A 94. percben szerintem már nem gondolkodott világosan, mert ha tisztában lett volna a sérülés súlyosságával, biztosan nem tett volna ilyet.”
Bradley sérüléséről is beszélt a holland edző.
„Még nem tudom, mennyire súlyos, de nem jó jel, hogy hordágyon kellett levinni. Meglátjuk, még az is lehet, hogy hétfőn már játszhat...”
A Sky Sports Szoboszlait is megkérdezte Martinelliék esetéről.
„Conornak kiment a bokája. Nem akart a földön maradni, hogy húzza az időt. Megértem, hogy Martinelli nyerni akart, mi is azt akartunk. De a játékosok egészsége mindennél fontosabb.”
Martinelli a mérkőzés után bocsánatot kért tettéért.
„Conorral már üzenetet váltottunk, és elnézést kértem tőle. Abban a pillanatban nem hittem el, hogy tényleg súlyosan megsérült. El szeretném mondani, hogy nagyon sajnálom a reakciómat, Conornak pedig mielőbbi felépülést kívánok.”
Mikel Arteta a mérkőzés után védelmébe vette a labdarúgót.
„Gabi egy nagyszerű srác, és biztos, hogy nem érzékelte, hogy mi történt. Nagyon remélem, hogy Conor rendben lesz. Martinellivel pedig váltok néhány szót az esetről.”
A vezetőedző a mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, hogy nyerni akartak, és különösen az első félidőben közelebb álltak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést. Azonban kiemelte, hogy nagyon sok labdát adtak el feleslegesen, ami nem jellemző rájuk, ez pedig a csapatjáték rovására ment. Bár nem tudtak betalálni, védekezésben sokkal fegyelmezettebbek voltak, így nem kaptak gólt a bajnoki címvédő ellen. És hogy elszalasztott lehetőségnek érzi-e a döntetlent?
„Minden alkalom az, amikor nem nyerünk. De nagyon meg kell dicsérnem a játékosokat azért, amit a karácsonyi időszakban nyújtottak. Mert hihetetlen szoros menetrend volt, valamint elképesztő követelmények.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
ARSENAL–LIVERPOOL 0–0
London, Emirates Stadion, 60 258 néző. Vezette: A. Taylor
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié (Lewis-Skelly, 57.) – Ödegaard (Eze, 78.), Zubimendi, Rice – Saka (Madueke, 78.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 64.), Trossard (Martinelli, 64.). Menedzser: Mikel Arteta
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (J. Gomez, 90+7.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|21
|15
|4
|2
|40–14
|+26
|49
|2. Manchester City
|21
|13
|4
|4
|45–19
|+26
|43
|3. Aston Villa
|21
|13
|4
|4
|33–24
|+9
|43
|4. Liverpool
|21
|10
|5
|6
|32–28
|+4
|35
|5. Brentford
|21
|10
|3
|8
|35–28
|+7
|33
|6. Newcastle
|21
|9
|5
|7
|32–27
|+5
|32
|7. Manchester United
|21
|8
|8
|5
|36–32
|+4
|32
|8. Chelsea
|21
|8
|7
|6
|34–24
|+10
|31
|9. Fulham
|21
|9
|4
|8
|30–30
|0
|31
|10. Sunderland
|21
|7
|9
|5
|21–22
|–1
|30
|11. Brighton & Hove Albion
|21
|7
|8
|6
|31–28
|+3
|29
|12. Everton
|21
|8
|5
|8
|23–25
|–2
|29
|13. Crystal Palace
|21
|7
|7
|7
|22–23
|–1
|28
|14. Tottenham
|21
|7
|6
|8
|30–27
|+3
|27
|15. Bournemouth
|21
|6
|8
|7
|34–40
|–6
|26
|16. Leeds United
|21
|5
|7
|9
|29–37
|–8
|22
|17. Nottingham Forest
|21
|6
|3
|12
|21–34
|–13
|21
|18. West Ham
|21
|3
|5
|13
|22–43
|–21
|14
|19. Burnley
|21
|3
|4
|14
|22–41
|–19
|13
|20. Wolverhampton
|21
|1
|4
|16
|15–41
|–26
|7