A szurkolók szerint Kerkez volt a Liverpool legjobbja az Arsenal ellen

Nem született gól az Arsenal–Liverpool rangadón, a londoniak megerősítették vezető helyüket, és a két csapat között 14 pont maradt a különbség.

Liverpooli részről Kerkez Milos játéka kiemelkedett, a Liverpool szurkolói mellett a klub honlapja szerint is ő volt a csapat legjobbja. A magyar válogatott szárnyvédő először zsebelte be ezt az elismerést a bajnokság során. Korábban Szoboszlai Dominikot (5), Ryan Gravenberchet, Florian Wirtzet (3–3), Hugo Ekitikét (2), valamint Conor Bradleyt és Federico Chiesát (1–1) választották a legjobbnak a Liverpool hivatalos honlapja szerint.

(Fotó: Liverpool FC)

Arne Slotot a meccs utáni sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy a teljesítménnyel vagy az eredménnyel elégedettebb-e?

„Egyértelműen a teljesítményünkkel. De az Arsenalnak nagyszerű idénye van, mind a Premier League-ben, mind a nemzetközi porondon, szóval nehéz ellenük jó eredményt elérni, pláne legyőzni őket. Az első félidőben többet birtokolták a labdát, Jurrien Timbert és Bukayo Saka révén veszélyesek voltak a jobb oldalon, de főleg beadásokkal próbálkoztak. Szünet után már jobban védekeztünk, voltak lehetőségeink, az első játékrészben pedig kapufát lőttünk.”

A szakembert természetesen megkérdezték a Conor Bradley–Gabriel Martinelli incidensről is, amikor a brazil szélső megpróbálta lelökdösni a pályáról a sérült liverpooli védőt.

„Nem ismerem jól Gabriel Martinellit, de kedves srácnak tűnik. Az lehetett a problémája, ami az egész futballé, hogy a mérkőzések végén a játékosok sokszor sérülést szimulálnak, hogy húzzák az időt. Nem kérdeztem rá nála, hogy miért gondolt szimulálásra, amikor a Leeds ellen a vezetésünknél mi nem maradtunk a földön, vagy amikor a West Ham ellen Lucas Paqueta mindent megtett azért, hogy megkapja a második sárgáját, és a játékosaim próbálták visszatartani. A 94. percben szerintem már nem gondolkodott világosan, mert ha tisztában lett volna a sérülés súlyosságával, biztosan nem tett volna ilyet.”

Bradley sérüléséről is beszélt a holland edző.

„Még nem tudom, mennyire súlyos, de nem jó jel, hogy hordágyon kellett levinni. Meglátjuk, még az is lehet, hogy hétfőn már játszhat...”

A Sky Sports Szoboszlait is megkérdezte Martinelliék esetéről.

„Conornak kiment a bokája. Nem akart a földön maradni, hogy húzza az időt. Megértem, hogy Martinelli nyerni akart, mi is azt akartunk. De a játékosok egészsége mindennél fontosabb.”

Martinelli a mérkőzés után bocsánatot kért tettéért.

„Conorral már üzenetet váltottunk, és elnézést kértem tőle. Abban a pillanatban nem hittem el, hogy tényleg súlyosan megsérült. El szeretném mondani, hogy nagyon sajnálom a reakciómat, Conornak pedig mielőbbi felépülést kívánok.”

Mikel Arteta a mérkőzés után védelmébe vette a labdarúgót.

„Gabi egy nagyszerű srác, és biztos, hogy nem érzékelte, hogy mi történt. Nagyon remélem, hogy Conor rendben lesz. Martinellivel pedig váltok néhány szót az esetről.”

A vezetőedző a mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, hogy nyerni akartak, és különösen az első félidőben közelebb álltak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést. Azonban kiemelte, hogy nagyon sok labdát adtak el feleslegesen, ami nem jellemző rájuk, ez pedig a csapatjáték rovására ment. Bár nem tudtak betalálni, védekezésben sokkal fegyelmezettebbek voltak, így nem kaptak gólt a bajnoki címvédő ellen. És hogy elszalasztott lehetőségnek érzi-e a döntetlent?

„Minden alkalom az, amikor nem nyerünk. De nagyon meg kell dicsérnem a játékosokat azért, amit a karácsonyi időszakban nyújtottak. Mert hihetetlen szoros menetrend volt, valamint elképesztő követelmények.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

ARSENAL–LIVERPOOL 0–0

London, Emirates Stadion, 60 258 néző. Vezette: A. Taylor

ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié (Lewis-Skelly, 57.) – Ödegaard (Eze, 78.), Zubimendi, Rice – Saka (Madueke, 78.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 64.), Trossard (Martinelli, 64.). Menedzser: Mikel Arteta

LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (J. Gomez, 90+7.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Menedzser: Arne Slot