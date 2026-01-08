Nemzeti Sportrádió

„Mindig is a Liverpool volt az álmaim klubja" – Ödegaard tizenegy éve

2026.01.08. 14:18
Martin Ödegaard 2022 óta az Arsenal csapatkapitánya (Fotó: AFP)
Martin Ödegaard Real Madrid Liverpool Arsenal Premier League
A csütörtöki Arsenal–Liverpool bajnoki meccs előtt a liverpool.com hírportál előásott egy tizenegy évvel ezelőtt készült interjút, amelyben Martin Ödegaard, az Arsenal mostani középpályása még 15 évesen azt nyilatkozta a Strömsgodset játékosaként, hogy a Liverpool az álmai klubja.

Ödegaard 2014 végén az egyik legfelkapottabb tehetség volt, 15 évesen bemutatkozott a norvég válogatottban (máig minden idők legfiatalabbjaként játszott felnőtt Eb-selejtezőn), és topklubok sora érdeklődött iránta. Jürgen Kopp a Borussia Dortmundba, Pep Guardiola a Bayern Münchenbe, Arsene Wenger az Arsenalhoz csábította, és 2014 decemberében próbajátékra hívta őt Brendan Rodgers is a Liverpoolhoz.

Akkoriban készült vele egy interjú, amelyben ezt mondta: „Mindig is a Liverpool volt az álmaim klubja, de nem hagyom, hogy ez az érzés befolyásolja a döntésemet arról, melyik klubot választom.”

Ödegaard döntésében segített neki édesapja is, aki klubról klubra kísérte a tárgyalások során.

„Az a legfontosabb, hogy olyan klubot válasszak, amely a fejlődésem szempontjából a legjobb, és az nem feltétlenül a Liverpool” – mondta Ödegaard, aki végül 2015 januárjában a Real Madridnál kötött ki.

Hat évig állt szerződésben a spanyol klubbal, amelynek első csapatában csak 11-szer lépett pályára. Kölcsönben játszott a holland Heerenveenben és Vitesse-nél, illetve a spanyol Real Sociedadnál, amellyel a 2019–2020-as idényben Király-kupát nyert. Mikel Arteta San Sebastian-i kapcsolatai révén feltérképezte a norvégot, és 2021-ben kölcsöszerződést alkudott ki neki az Arsenalhoz. A spanyol szakember 2021 nyarán végleg megszerezte Ödegaardot, aki 2022 óta az „ágyúsok” csapatkapitánya, és most gyerekkori kedvenc csapata ellen készül.

