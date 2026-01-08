„Mindig is a Liverpool volt az álmaim klubja” – Ödegaard tizenegy éve
Ödegaard 2014 végén az egyik legfelkapottabb tehetség volt, 15 évesen bemutatkozott a norvég válogatottban (máig minden idők legfiatalabbjaként játszott felnőtt Eb-selejtezőn), és topklubok sora érdeklődött iránta. Jürgen Kopp a Borussia Dortmundba, Pep Guardiola a Bayern Münchenbe, Arsene Wenger az Arsenalhoz csábította, és 2014 decemberében próbajátékra hívta őt Brendan Rodgers is a Liverpoolhoz.
Akkoriban készült vele egy interjú, amelyben ezt mondta: „Mindig is a Liverpool volt az álmaim klubja, de nem hagyom, hogy ez az érzés befolyásolja a döntésemet arról, melyik klubot választom.”
Ödegaard döntésében segített neki édesapja is, aki klubról klubra kísérte a tárgyalások során.
„Az a legfontosabb, hogy olyan klubot válasszak, amely a fejlődésem szempontjából a legjobb, és az nem feltétlenül a Liverpool” – mondta Ödegaard, aki végül 2015 januárjában a Real Madridnál kötött ki.
Hat évig állt szerződésben a spanyol klubbal, amelynek első csapatában csak 11-szer lépett pályára. Kölcsönben játszott a holland Heerenveenben és Vitesse-nél, illetve a spanyol Real Sociedadnál, amellyel a 2019–2020-as idényben Király-kupát nyert. Mikel Arteta San Sebastian-i kapcsolatai révén feltérképezte a norvégot, és 2021-ben kölcsöszerződést alkudott ki neki az Arsenalhoz. A spanyol szakember 2021 nyarán végleg megszerezte Ödegaardot, aki 2022 óta az „ágyúsok” csapatkapitánya, és most gyerekkori kedvenc csapata ellen készül.
PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
20
15
3
2
40–14
+26
48
|2. Manchester City
21
13
4
4
45–19
+26
43
|3. Aston Villa
21
13
4
4
33–24
+9
43
|4. Liverpool
20
10
4
6
32–28
+4
34
|5. Brentford
21
10
3
8
35–28
+7
33
|6. Newcastle
21
9
5
7
32–27
+5
32
|7. Manchester United
21
8
8
5
36–32
+4
32
|8. Chelsea
21
8
7
6
34–24
+10
31
|9. Fulham
21
9
4
8
30–30
0
31
|10. Sunderland
21
7
9
5
21–22
–1
30
|11. Brighton
21
7
8
6
31–28
+3
29
|12. Everton
21
8
5
8
23–25
–2
29
|13. Crystal Palace
21
7
7
7
22–23
–1
28
|14. Tottenham
21
7
6
8
30–27
+3
27
|15. Bournemouth
21
6
8
7
34–40
–6
26
|16. Leeds United
21
5
7
9
29–37
–8
22
|17. Nottingham Forest
21
6
3
12
21–34
–13
21
|18. West Ham United
21
3
5
13
22–43
–21
14
|19. Burnley
21
3
4
14
22–41
–19
13
|20. Wolverhampton
21
1
4
16
15–41
–26
7