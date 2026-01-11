Az MU kikapott a Brightontól, az FA-kupából is kiesett

Nem lehet azt állítani, hogy a Manchester United manapság a nyugalom szigete lenne, főképp, hogy a klub a hét elején a klub elköszönt Ruben Amorim vezetőedzőtől, s helyét beugróként Darren Fletcher foglalta el. A Burnley elleni – sorozatban harmadik – döntetlenjét már vele a kispadon érte el a csapat a hétközi fordulóban. A Brighton elleni kupameccsen egyébként a United legendás menedzsere, Sir Alex Ferguson is megjelent a lelátón, egykori játékosai, Paul Scholes és Nicky Butt társaságában, s azt láthatták, hogy mintha Fletcher összekapta volna a csapatát, hiszen a United nagy helyzetekkel kezdett, Jason Steele meg nagy védésekkel a brightoni kapuban ám mégis a vendégek szereztek vezetést Brajan Gruda góljával. Sőt, az összeszedettség illúziója pillanatokkal később szertefoszlani látszott, amikor Senne Lammens kapus eladta a labdát, de a Manchester Unitedben nevelkedő Danny Welbeck üres kapura tartó lövését a belga kapus még menteni tudta. A folytatásban inkább a United akarata érvényesült, de valami apróság mindig közbecsúszott, hogy a hazaiak helyzetei egyikéből összejöjjön az egyenlítés.

A fordulás után sem változott a játék képe, továbbra is fölényben volt a United labdabirtoklást és kaput eltaláló lövéseket tekintve, de igazán nagy helyzetig nem jutott a csapat. Bezzeg a Brighton: gyakorlatilag első valamire való helyzetéből a 65. percben Danny Welbeck révén megduplázta az előnyét – kissé ironikus belegondolni, hogy az összes pályán lévő játékos közül egyedül a vendégek 35 éves csapatkapitánya játszott Sir Alex irányítása alatt a Unitedben. Öt perccel a vége előtt a Burnley ellen duplázó Benjamin Sesko szépített és ez hozhatott volna még némi izgalmat a hajrára, ha a csereként beállt Shea Lacey nem gyűjt be a két perc alatt két sárga lapot és állíttatja ki magát.

Így viszont a Manchester United meglepetésre az első meccsét elvesztette az FA-kupa idei kiírásában, ezzel pedig az 1981–1982-es idény után először fordul elő vele, hogy mindkét nagy hazai kupasorozatból – az FA-kupából és a Ligakupából is az első adandó alkalommal kiesik.

ANGOL FA-KUPA

3. FORDULÓ

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

Manchester United–Brighton & Hove Albion 1–2 (Sesko 85., ill Gruda 12., Welbeck 64.)

KORÁBBAN

Derby County (II.)–Leeds United 1–3 (Brereton Díaz 35., ill. Gnoto 55., Tanaka 59., Justin 90+3.)

Portsmouth (II.)–Arsenal 1–4 (Bishop 3., ill. Dozzell 8. – öngól, Martinelli 25., 51., 72.)

West Ham United–QPR (II.) 2–1 (Summerville 45+10., Castellanos 98., ill. R. Kone 65.) – hosszabbítás után