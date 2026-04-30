Cseh Sándor: Még tart a csapatépítés

– Egy hetet készültek a rotterdami világkupa-selejtezőre. Hogyan értékeli ezt az időszakot?

– Az első néhány nap során kiosztottuk a szerepeket, kevésbé a taktika alakításán volt a hangsúly – mondta Cseh Sándor szövetségi kapitány. – Az elmúlt hétvégi görög túra nagyon értékes volt. Kicsit izgultam, mert számos új játékos tartott velünk, akik a nagyon erős görög válogatott otthonában mutatkozhattak be, de szépen helytálltunk. A kétkapuzások és a hivatalos meccs is szoros volt, és az újoncok, illetve az eddig még kevés válogatott meccsen szereplők is megállták a helyüket. Persze egy-két napra könnyebb felszívnia magát a játékosnak, kíváncsi vagyok, hogy a világkupa-selejtező jelentette sorozatterhelésen ki mit mutat.

– A közelmúlt világversenyeire rendre itthon készült a csapat. Most miért változtattak és szerepelt külföldi edzőtábor is a programban?

– Nagyszabású gálaeseményt tartottak az athéni Olimpiai uszodában, több korábbi görög válogatottat ünnepeltek, és minket hívtak meg ellenfélnek. Megbeszéltük, ha már így alakult, két nappal hamarabb kimennénk, és játszanánk két edzőmeccset is előtte. Fárasztó volt, így nagyobb terhelésből megyünk a világkupa-selejtezőre, ezzel együtt hasznosak ezek az edzőmeccsek, sokat érnek.

– A görögországi edzőtábor után úgy fogalmazott a Magyar Vízilabda-szövetségnek, hogy több újonccal is kiválóan helytálltak, három napig magas szinten teljesítettek. Minek köszönhető ez?

– Egyrészt szükségszerűek voltak a cserék, mert a meghatározó játékosok közül Keszthelyi Rita, Rybanska Natasa és Sümegi Nóra sérült, Tiba Panna pedig az érettségire készül. Miközben ez teljes mértékben összecseng azzal, amit egyébként szeretnék: egy Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra igyekszünk mindig a lehető legjobb csapatot kivinni, és nem azt mondom, hogy a világkupán nem fontos az eredmény, de szeretném tovább mélyíteni a keretet. Nem tartom még lezártnak a csapatépítést, és most kipróbálhatok néhány olyan játékost, akire nagy szerep hárulhat a következő két évben. A nyár végétől ráfordulunk a jövő évi hazai világbajnokságra és a Los Angeles-i olimpiára, addigra szeretném kialakítani azt a húsz-huszonegy tagú keretet, amelyben minden poszton négyen-öten versenyeznek egymással a csapatba kerülésért.

– Talán az első mérkőzésünk lesz a legkeményebb az Egyesült Államok ellen, utána Japán és Spanyolország következik, amely ellen a legutóbbi négy tétmérkőzésen nyertek. Miként látja a négy közé jutás esélyét a csoportkör után?

– Nem teljesen így érzem, szerintem a spanyolok most is a világ egyik legjobbjai, minimum az amerikaiakkal egy szintet képviselnek. Az elmúlt másfél évben mindenkivel szemben meg is mutatták ezt, csak mi vertük meg őket. Egy félig új csapat esetében nincs értelme számolgatni, fontos, hogy a játékosok mindent megtegyenek a sikerért, de eközben tisztában legyenek vele: ha közbejön egy rosszabb periódus, az utolsó napon is kiharcolhatják a továbbjutást, és az ugyanannyit ér, mint ha korábban sikerülne.

VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ

NŐK, ROTTERDAM

A-csoport

Péntek, 14.00: Magyarország–Egyesült Államok

Szombat, 14.00: Magyarország–Japán

Vasárnap, 15.45: Magyarország–Spanyolország